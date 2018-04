Výrazné zlevnění roamingu dostalo v Unii zelenou

Evropská komise odhaduje příjmy operátorů z roamingu na 8,5 miliardy eur ročně, tedy 5,7 procenta všech příjmů. Nařízení by mělo spotřebitelům uspořit asi pět miliard eur. Operátoři naopak varují, že nepotřebná regulace podetne investice do rychle rostoucího odvětví.

"Na 147 milionů Evropanů je postiženo tím, že platí za roaming neomluvitelně přemrštěné ceny. Pětkrát vyšší než skutečné náklady, které si operátoři účtují mezi sebou. V této oblasti trh dosud nefunguje," odůvodnil zásah evropské exekutivy její šéf José Barroso.

Právě na zlevnění roamingu má Evropská unie předvést, že dokáže řešit problémy, které skutečně trápí její občany. "Potřebujeme Evropu výsledků," zdůraznil a vybídl členské státy a parlament k rychlému přijetí návrhu.

Požadavky se zmírnily

Regulace cen za hovory v zahraničí ale nejde tak daleko, jak komisařka Viviane Redingová ještě na jaře slibovala, tedy s příchozími hovory zdarma a voláním v cizině na místní čísla za místní ceny. Pod tlakem výhrad části komisařů prošel kompromis, který skýtá mobilním operátorům ještě poslední šanci, než budou muset účty zákazníkům zlevnit podle EU.

Právě regulace maloobchodních cen představovala nejspornější část původního návrhu Redingové, proti které se v komisi údajně stavěli vlivní komisaři Günter Verheugen, Peter Mandelson, Jacques Barrot či Charlie McCreevy. - více zde

"Chráníme spotřebitele, ale bereme v úvahu i legitimní požadavky podniků," vysvětlil Barroso. Záhodno je prý zachovat konkurenceschopnost telekomunikačního průmyslu, ale zároveň přihlížet na dopady roamingových cen zejména na malé a střední podnikání. Ze 147 milionů Evropanů na cestách představují 110 milionů právě podnikatelé.

Nařízení počítá s dvoustupňovou regulací

Po vstupu nařízení v platnost se stanoví limity pro velkoobchodní ceny. Základem mají být ceny, které si operátoři účtují na domácím trhu mezi sebou za použití svých sítí a které regulují národní úřady.

O šest měsíců později automaticky začne i regulace maloobchodních cen pro konečné zákazníky. Ta operátorům poskytne třicetiprocentní marži oproti velkoobchodním cenám. U příchozích hovorů by zisk operátora neměl přesáhnout třicet procent reálných nákladů v evropském průměru.

"Z hlediska dlouhodobého snižování cen je pro zákazníky stěžejní především konkurenční nabídka velkých panevropských společností," řekl mluvčí Vodafone ČR Jakub Hrabovský.

Varovali jsme dlouho

"Roky jsme varovali operátory, že budeme muset přistoupit k regulaci, pokud sami dobrovolně nesníží ceny, které postihují spotřebitele a podnikatele," řekla eurokomisařka Redingová.

"Rozdíly v tarifech se nedají vysvětlit. Výjimečné situace vyžadují výjimečné opatření. Až nařízení vstoupí v platnost, zákazníci nebudou platit více než evropský strop. A mezi ním a reálnými náklady je dost prostoru pro konkurenci," dodala.

Půlroční přechodné období vysvětlila jako čas pro operátory, aby se přizpůsobili situaci. Zachování roamingových poplatků, byť snížených, má zabránit zdražení domácích hovorů či jiných služeb.

Česká ministryně informatiky Dana Bérová by naopak chtěla dosáhnout snížení cen za volání z mobilního telefonu v zahraničí spíše dohodou s operátory než regulací trhu. - více zde

Příští léto není jisté

José Barroso si ovšem netroufl odhadnout, jak rychle Evropská komise získá souhlas členských států a Evropského Parlamentu, aby nařízení mohlo platit ještě před letními prázdninami v příštím roce, jak počítal původní záměr Redingové.

Pokud by vše vyšlo dle původních plánů, v praxi by podle Evropské komise neměl zákazník za volání z ciziny domů či do jiné země EU platit více než 49 eurocentů (14 Kč) za minutu hovoru, za místní hovor v cizině 33 centů (9,40 Kč) a za přijímaný hovor 16,5 centu (4,70 korun).

Průměrná cena volání v Evropské unii se nyní pohybuje kolem 1,15 eura (32,80 korun) za minutu, ale třeba klient z Malty platí za volání v Lotyšsku 2,75 eura (78,40 korun) za minutu.

V Česku průměrná cena za minutu přijímaného hovoru činí podle Komise 0,67 eura (19,10 korun), na Slovensku 0,64 eura. Nejlevnější je na Kypru (0,24 eura), nejdražší na Maltě (1,11 eura).