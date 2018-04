Trpký konec mobilních Windows. Předposlední smartphone je směšně levný

Na trhu jsou dnes prakticky jen dva smartphony s mobilními Windows. Alcatel Idol 4 Pro (v USA značený jako Idol 4S) a HP Elite X3. U jednotlivých obchodníků se občas najdou zatoulané kusy některých Lumií, ale to už je spíš náhoda, běžně k sehnání nejsou.

V Česku stojí Alcatel Idol 4 Pro minimálně 12 500 korun, někteří velcí obchodníci pak za tento model chtějí i více jak 14 000 korun. To v USA momentálně stejný model vyprodává sám Microsoft ve svém internetovém obchodě a na skladě by ho měly mít i některé kamenné prodejny firmy.

Cena je skvělá, telefon vyjde na 99 dolarů, tedy zhruba na 2 100 korun plus lokální daň, což je obvykle okolo osmi procent. Celkově tak zájemce vyjde předposlední nabízený přístroj s mobilními Windows v přepočtu na 2 250 Kč. Rozdíl oproti české ceně je značný, a kdo má cestu do USA a chce si pořídit mobilní fosílii, má tedy skvělou příležitost. Akce trvá do začátku února, respektive do vyprodání zásob.

Pro zájemce je v nabídce ještě balíček telefonu s VR headsetem za 169 dolarů, tedy v přepočtu za 3 500 korun bez tamní daně. V obou případech je telefon odblokovaný, takže bude fungovat kdekoliv s jakýmkoliv operátorem. Upozorňujeme, že v USA se telefon označuje jako Idol 4S, v Evropě existuje stejně pojmenovaný Alcatel, ale ten má Android a pořídíte ho v Česku za zhruba 8 000 korun. Model s Windows má v Evropě označení Idol 4 Pro.

Dodejme, že výbava Alcatelu není špatná, je to poměrně nový model s procesorem Snapdragon 820, 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Displej s rozlišením FHD má úhlopříčku 5,5 palce.

Lze předpokládat, že za uvedenou cenu se v USA telefon rychle vyprodá a pak v nabídce zůstane poslední mohykán s Windows, a to HP Elite X3. Stejná situace je i v Česku, jen můžeme očekávat, že bez výrazné slevy se Alcatel v nabídce obchodů udrží asi mnohem déle.

A to je pravděpodobně s mobilními Windows vše, poslední kupující nechť za sebou zhasne.