Vypovídáme smlouvy s operátory

Moment, kdy se rozhodnete skoncovat se svým současným operátorem, může nastat kdykoliv. Důvodů k podobnému rozhodnutí je mnoho - nespokojenost se současným operátorem, výhodnější podmínky u konkurence, současná finanční situace a další. Máte-li předplacenou kartu, není nic jednodušího, než ji zahodit nebo prostě jen přestat používat. Pokud však využíváte některý z měsíčních paušálů, musíte rozhodně vypovědět smlouvu. Jinak totiž operátor nepozná váš záměr skončit, nadále vám posílá faktury, propagační materiály, v případě pohledávek vás o této skutečnosti informuje a jedná s vámi jako s neplatičem.

Rozhodující slovo mají samozřejmě vaše závazky vůči poskytovateli GSM služeb. Záleží tedy na tom, jestli máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Obecné podmínky pro oba případy jsou u všech našich operátorů stejné.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouva na dobu určitou

Další lákadla na zákazníky

RadioMobil a EuroTel

Český Mobil

Nic na tom není

Koupíte-li si mobilní přístroj za nezvýhodněnou (plnou) cenu, nemusíte se operátorovi zavazovat k využívání jeho služeb na určité období. Vaše smlouva je tedy uzavřena na dobu neurčitou a jako taková může být z vaší strany kdykoliv vypovězena. Zde je však nutné upozornit na to, že koncoví prodejci se snaží uzavírat smlouvy na dobu určitou (je to výhodnější pro obchodní partnery i pro operátory). Když se necháte zviklat nebo si nevšimnete, že je v kolonceoznačeno cokoliv jiného než, máte smůlu. Proto si dávejte pozor, co podepisujete (to by ovšem mělo platit vždy a všude).Na dobu určitou (Paegas, EuroTel - 2 roky; Oskar - 3 roky) uzavíráte smlouvu s operátorem v případě, že využijete nějaké zvýhodněné nabídky. U RadioMobilu a EuroTelu je to nákup mobilního telefonu za zvýhodněnou (dotovanou) cenu, u Českého Mobilu levnější sazby volání s tarifemnež u ostatních tarifů Oskara. Když máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, celý postup vypovězení smlouvy je výrazně komplikovanější. Smlouvu sice můžete vypovědět, ale pouze za předpokladu, že doplatíte rozdíl mezi dotovanou a plnou cenou mobilního telefonu, případně adekvátní částku, kterou jste se zavázali splatit (tj. počet měsíčních poplatků, zbývajících do doby vypršení smlouvy). Skončí-li vám doba, na kterou jste uzavřeli smlouvu, její trvání se automaticky prodlužuje na neurčito (tedy již bez závazků).Aby si operátoři udrželi své zákazníky před vypršením jejich smluv, nabízejí jim další "věrnostní produkty" v podobě zvýhodněných telefonů nebo slev na služby. EuroTel nazývá tuto službu, u RadioMobilu to je. Pokud takovou službu využijete, zavazujete se tím na další dva roky. Proto si vždy rozmyslete, zda-li se vám podobná nabídka opravdu vyplatí.Postup je u obou operátorů shodný. Jste-li zákazníkem jednoho z nich a přejete si ukončit smlouvu, musíte o to požádat písemně. Do žádosti uvedete své iniciály, telefonní číslo, číslo smlouvy a služeb, které požadujete zrušit. K odpojení dojde po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi operátorovi. Výpovědí účastnické smlouvy však i nadále trvají závazky účastníka uhradit všechny dlužné částky. Ve výpovědní době můžete využít službu(kterou taktéž nabízejí oba uvedení operátoři) za poplatek 100 korun. Tuto službu je možné aktivovat na základě telefonické žádosti na infolince. Po provedení suspendace nelze využívat žádné služby. Provoz i měsíční paušál je účtován jen za tu část fakturačního období, ve kterém byla SIM karta aktivní.K ukončení smlouvy s Oskarem musíte zaslat písemnou žádost, která obsahuje identifikaci účastníka, telefonní číslo a program služeb, které chce účastník ukončit. Žádost musíte doručit nejméně čtyři kalendářní dny před koncem fakturačního období. Požadované služby vám provozovatel odpojí k poslednímu dni měsíce. Když nestihnete toto učinit do doby čtyř a více dnů před koncem účtovacího cyklu, ukončení služeb nabývá účinnosti posledním dnem následujícího fakturačního období. Okamžik ukončení smlouvy nemá vliv na stanovené měsíční ceny. Účastník je povinen uhradit veškeré pohledávky vzniklé za užívání služeb před dnem ukončení smlouvy.Zrušení smlouvy, uzavřené na dobu neurčitou, nepředstavuje žádný problém. Jiná situace nastává, když máte smlouvu na určité období. Nicméně i takovou smlouvu lze vypovědět. V obou rozdílných případech se můžete se svým provozovatelem GSM služeb rozejít.