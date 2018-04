Vypočtěte si svůj nový tarif od Telecomu

Od února dojde k velkým změnám v tarifech Telecomu. Také se změní způsob účtování na minutové. Výsledkem je často výrazná změna ve výši měsíčních účtů. Proto je dobré vědět, co vás po změně od 1. února čeká a co případně můžete udělat pro to, abyste nevyhazovali více peněz, než je nutné.

Pomůcky pro výpočet

Na stránkách Mobil.cz jsme již zveřejnili tabulku v programu Excel, která vám umožní vypočítat si výši měsíčního účtu podle nových ceníků. Stačí zadat, kolik provoláte v jednotlivých pásmech a do různých sítí, a dozvíte se, kolik budete od února platit a také jestli se vám nevyplatí přejít na jiný tarifní program. Pokud jste tuto možnost ještě nevyužili, doporučujeme vám ji vyzkoušet, stačí si tabulku stáhnout zde. (ODKAZ)

V reakci na uveřejnění této pomůcky čtenář Tomáš Randus poslal své vlastní programy pro přesný výpočet měsíčního poplatku. Oproti tabulce jde o komplexnější nástroj, ve kterém skutečně zadáváte i tu nejmenší podrobnost. Dokonce je možné zadat, kolik jste provolali za několik posledních měsíců, čímž se výpočet zpřesňuje (jde o průměr za delší období). Zadání tedy trvá asi desetkrát déle než v případě prvním, ale je přesnější a zahrnuje i tarify Bussiness a ISDN, zatímco zmiňovaná tabulka pracuje jen s tarify Home.

Programy pro výpočet tarifů Home, Bussines a euroISDN.

Modelové příklady



Pokud se vám vůbec nechce vracet ke starým účtům a hledat počty provolaných minut, zadávat je do programu a zjišťovat, co přesně je pro vás nejvýhodnější, můžete se alespoň podívat na několik následujících modelových příkladů. Třeba se v některém najdete nebo se vám alespoň přiblíží natolik, že jeho výsledky budete moci přijmout za své.

Důchodce - provolá měsíčně 20 minut ve špičce a 40 minut mimo špičku; nevolá meziměsto ani nepoužívá internet.

Ideální tarif: Home Mini

Pracující, sám bydlící člověk - měsíčně 30 minut ve špičce, 120 mimo špičku, občas se připojí k internetu večer, celkem za měsíc na 400 minut.

Ideální tarif: Home Standard

Rodina s dospívajícím dítětem - ve špičce provolá 60 minut; mimo špičku se však již více vypovídávají, a tak prohovoří 300 minut; otec se občas připojí na internet, ale šetří v noci, celkem 120 minut, manželka občas zavolá kamarádce meziměstsky - 30 minut.

Ideální tarif: Home Maxi

Domácí surfař - provolá sotva 15 minut ve špičce, 30 mimo ni, jinak ovšem na internetu stráví 150 minut ve špičce, 180 večer a 1500 v noci.

Ideální tarif: Home Internet, případně euroISDN Normal (o něco dražší, ale rychlejší připojení)

Pokud se rozhodnete svůj stávající tarif změnit, nebo dokonce telefonní linku úplně zrušit, čeká vás jednání s pracovníky na zákaznické lince nebo u přepážky v některém zákaznickém centru. Chcete-li vědět, s čím na vás vyrukuje operátor, přečtěte si tento dokument. Obsahuje přehled toho, čím jsou jednotlivé tarifní programy výhodné. Doporučení odpovídají skutečným výhodám, jen je třeba počítat s tím, že příklady provolaných minut jsou uváděny v ideálním případě.

Svůj tarif můžete rovnou změnit zde , protože Telecom konečně tuto možnost zprovoznil.