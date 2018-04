Vyplatilo by se kvůli telefonu emigrovat?

Při vzájemném porovnávání charakteristik jednotlivých mobilních sítí v evropském měřítku je velmi těžké určit jakýsi referenční bod. Nejcitlivější hledisko, koncovou cenu, totiž musíme brát s odstupem a při hodnocení uvažovat i průměrné měsíční příjmy v dané zemi. Je sice pravda, že při roamingu výsledné tarifní pásmo stejně přiřazuje Váš český operátor, ale pro uvedení do souvislostí není špatné znát reálnou cenu. Navíc se nabízí otázka, zda-li se při delším pobytu nevyplatí investovat do předplacené SIM karty dané země a pro vzájemnou komunikaci používat ji, namísto drahých mezinárodních hovorů.

V současnosti pokrývají Británii 4 mobilní sítě, což vytváří napohled velmi solidní konkurenční prostředí. Skutečnost je však poněkud odlišná. Bezpochyby nejarogantnější přístup mají ke svým zákazníkům BTCellnet s Vodafonem, kteří zpoplatňují i volání na zelené linky a svými tarify se řadí k těm dražším. Oba shodně pokrývají, dle svého vyjádření, 99% britské populace, o čemž by se dalo v případě Vodafone, myslím že i úspěšně, polemizovat. Na celém jižním pobřeží totiž nebylo mnoho míst, kde by jeho síť vykazovala extrémně silný signál a s hláškou "vyhledávám" se dá poměrně snadno setkat i v Londýně. Zajímavá situace ale nastala poblíž Bournemouth, kde na pláži síť vykazovala "jedničku" a dosti často zcela zmizela. Z lodi jsme totiž zjistili, že přibližně 300 metrů od pobřeží máte maximální signál! Jinými slovy Vodafone zřejmě počítá s tím, že jeho zákazníci nejsou žádní povaleči a svůj mobil používají zásadně při svých projížďkách na moři.

V porovnání s našimi operátory se lze v Británii navíc setkat s dvojicí služeb. Vyjma BTCellnet totiž všichni podporují převod nevyčerpaných volných minut do dalšího měsíce, což u nás zatím činí pouze Oskar. Máte-li správně vybraný tarif, tak Vám jich obvykle mnoho nezbývá, ale každopádně je to férovější. Druhou službou, s níž se v našich krajích už vůbec nesetkáte, je dopravní zpravodajství sítí Vodafone a BTCellnet udávající aktuální informace v místech, jimiž právě projíždíte. Vesměs ho lze brát také jako určitou satisfakci za ostatní negace, které svým zákazníkům uštědřují. Na nejvyšší příčce nejen z hlediska pokrytí, ale i vztahu k zákazníkům a podpory nových technologií stojí Orange. Deklarovaných 99% území vypadá reálně, neboť nebylo takřka možné najít místo, kde by se s ním nedalo dovolat. Ostatně největší rozšíření mobilů má na svědomí právě on.

Ze statistických údajů vyplývá, že své mobilní číslo má každý druhý Brit, což je u tak konzervativního národa neuvěřitelné. Přináší to však s sebou i stinnou stránku věci. Mobily jsou jednou z nejoblíbenějších kořistí zlodějů (údajně jich zmizí přes 500 denně). Jako určitou odpověď na tento vzestupný trend přišla u nás nevídaná možnost pojištění mobilu proti zničení a právě krádeži. Nabízí se však otázka, zda-li 3.5 libry (cca. 210 Kč) měsíčně je sumou, kterou bychom byli ochotni platit. Pro zdejší národ s průměrným příjmem 1000 liber je to možná zajímavé, ale i tak si nejsem jist, zda-li se radši nevyplatí po určité době mobil vyměnit za nový.

Nejlevnější tarify s 20 volnými minutami začínají na 13 librách



Nejdražší se pohybují mezi 50-70 librami