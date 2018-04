Vyplatí se právě vám přejít z předplacenky na paušál?

Jejich nejnižší paušály se pohybují kolem stokoruny a ceny volání se tváří ve srovnání s předplacenkami jako výhodnější. Jsou startovací paušály opravdu o tolik výhodnější? A nevyplatí se náhodou přejít rovnou na nějaký vyšší tarif?

Předplacené karty byly donedávna fenoménem mobilní scény. Jejich anonymita a absence nutnosti platit měsíčně peníze zato, že jen vlastníte telefon, nalákala k operátorům mnoho zákazníků.

Poslední dobou ale bylo v rámci boje proti terorismu zahájeno tažení proti předplaceným kartám. Koncem roku 2004 ve Švýcarsku ohluchlo okolo 130 tisíc mobilů. Majitelé předplacených karet, jako jsou v Česku Go, Twist a Oskarty, se museli do konce listopadu zaregistrovat, jinak byli odpojeni. Motivem registrace do té doby anonymních čísel byl postoj Evropské komise pro boj s terorismem.

V České republice se zatím nemusíme bát. O zavedení registru Go, Twist a Oskaret nestojí ani policie. "V některých zemích bezejmenné telefonní karty neexistují, ale současný systém dává lidem svobodu a já bych ji v tomto případě neomezoval. Zachoval bych stav, jaký je, i když vím, že by to pro nás bylo jednodušší," říká ministr vnitra František Bublan.

Operátoři tvrdí, že by se v případě změny zákona přizpůsobili, ale nedokážou si to představit. "Kvůli anonymitě si přece lidé předplacené karty kupují," říká Diana Dobálová z Eurotelu. "Jen u nás by se to týkalo tří milionů lidí," dodává Martina Kemrová z T-Mobile. Operátoři se proto snaží přitáhnout anonymní zákazníky spíše službami.

Vyplatí se tedy vystoupit z anonymity?

Jako první přišel s přechodovými tarify Oskar při představování svého nového systému Naplno. Rozjezd Naplno měl podle slov Petra Šindlera poskytnout zákazníkům ceny tarifního volání za nízký paušál, a zpříjemnit jim tak přechod placený tarif

Eurotel přišel také s další novinkou, podobně jako Oskar představil startovací tarif. Oproti Oskarovu Rozjezdu Naplno má nižší měsíční paušál a nižší cenu za volání do vlastní sítě. Co se volání do ostatních sítí týče, tak zde má jednoznačně navrch Oskarův Rozjezd Naplno, ten ovšem významně ztrácí v počtu nabízených služeb, zejména pokud se poohlédneme po neomezeném GPRS.

T-Mobile zařadil do nabídky svých předplacených karet i službu Twist Extra, která za měsíční paušál zvýhodňuje volání. Výraznějších rozdílu si můžete všimnout především mimo špičku. Nevýhodou je, že textovka stojí stále dvě koruny, což je oproti paušálům, ale i konkurenci u Eurotelu a nebo Oskara, stále moc.

- Rozjezd Naplno Twist Extra ET Start měsíční paušál 59,50 69 48 volné SMS 0 0 0 volné minuty 0 0 0 volání do vlastní sítě 5,95 4,50 / 3* 5,35 volání do cizí sítě 5,95 6,50 / 6,50* 7,14 volání do pevné sítě 5,95 4,50 / 3* 7,14 SMS 1,19 2 1,43

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* volání ve špičce / mimo špičku



Pro srovnání si prohlédněte ceny volání u předplacených karet. Jak vidno, nejlevnější volání má Oskar, ale jen do vlastní sítě. Situace u textovek je celkem přehledná. V základních programech vítězí s nejvyšší cenou Eurotel, těsně nasledován T-Mobilem. Oskar bez Flexisazby je sice o korunu levnější než konkurence, ale i tak je stále nad cenami startovacích paušálů.

T-MOBILE Standard Twist T-MOBILE Twist Extra T-MOBILE Twist SMS OSKARTA OSKARTA Flexi sazbou ET GO

*** ET Special GO ET GO Fun ET GO Quatro Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 /7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 2 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* Volání na T-Mobile v noci

**SMS do Oskara

*** Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Závěrečné shrnutí

Je vidno na první pohled, že ztráta nezávislosti a anonymity něco stojí. Startovací paušály jsou však minimálně o stokorunu levnější než standardní operátorské tarify. Nedostanete k nim žádné volné minuty ani volné textovky. Startovní paušály nejsou nijak extrémně výhodné. Vylepšují ceny u předplacenek, ale na normální tarify zatím nemají. Je lepší si proto rozmyslet, jestli opravdu potřebujete paušál.

Jestliže provoláváte více než pětistovku na předplacené kartě, můžete si být téměř jisti, že se vám startovací paušál vyplatí. Potřebujete-li ale volat prácovně, tak zapomeňte na startovní paušály a předplacenky a vstupte do vod standardních tarifů.