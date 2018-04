Vyplatí se nové tarify sítě Paegas?

Přesně před dvěmi lety (1. září 1999) zavedl RadioMobil číselné tarify pro síť Paegas (tarify Paegas 20, 60, 120, 300). Od 1. září letošního roku zavádí RadioMobil opět nové tarify – Paegas 20 Start, Paegas 80, Paegas 200, Paegas 400. Inovoval svůj doplňkový program HIT a přidal ještě jeden tarif pro Twist; souběžně s tím upravil aktivační poplatky a podmínky u tarifů i předplacených karet. Už při letmém srovnání nových tarifů se starými je zřejmé: na novinky se vyplatí přejít!

Přehled nových tarifních programů

Hovorné za minutu (platí celý den) Měsíční poplatek Volné minuty do sítě Paegas do jiných sítí v ČR SMS Paegas 20 Start 157,50 Kč 20 4,20 Kč 6,83 Kč 1,79 Kč Paegas 20 Start HIT 157,50 Kč 20 3,36 Kč 5,46 Kč 1,05 Kč Paegas 80 472,50 Kč 80 2,63 Kč 5,78 Kč 1,79 Kč Paegas 80 HIT 472,50 Kč 80 2,10 Kč 4,62 Kč 1,05 Kč Paegas 200 945,00 Kč 200 2,63 Kč 4,73 Kč 1,05 Kč Paegas 200 HIT 945,00 Kč 200 2,10 Kč 3,78 Kč 1,05 Kč Paegas 400 1 680,00 Kč 400 2,63 Kč 3,15 Kč 1,05 Kč Paeags 400 HIT 1 680,00 Kč 400 2,10 Kč 2,52 Kč 1,05 Kč

Všechny ceny v tabulce i v celém článku jsou s DPH 5 %.

První minuta se účtuje celá, po jejím uplynutí se účtuje po vteřinách.

Ke každému tarifnímu programu je možné aktivovat přinejmenším jednu kartu Paegas Partner (hovorné z těchto karet se nemění, zůstává stejné):

Paegas 20 Start, HIT: Paegas Partner III

Paegas 80, HIT: Paegas Partner II, III

Paegas 200, 400, HIT: Paegas Partner I, II, III

Zklamáním pro některé uživatele ale možná bude, že k novým tarifům už není možné aktivovat doplňkové programy Víkend, Nonstop a Paegas NEJ.

Noví zákazníci

Pokud si koupíte dotovaný telefon, potom zaplatíte aktivační poplatek 3675 korun a zavážete se používat služby sítě Paegas po následující dva roky. Vybrat si můžete jenom z tarifů Paegas 80, 200, 400. Když si nebudete kupovat dotovaný telefon, potom neplatíte žádný aktivační poplatek a vybírat si můžete ze všech osmi tarifních programů (tedy i s dodatkem HIT). Abyste však získali výhodnější ceny díky dodatkovému programu HIT, musíte se zavázat k používání sítě Paegas po dva roky; pokud se bez HIT obejdete, potom se k ničemu upisovat nemusíte.

Starší zákazníci

Ti zákazníci RadioMobilu, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou (koupili si v minulosti dotovaný mobil, prodloužili smlouvu, aktivovali si programy HIT nebo Víkend) a stále jim trvá, mohou přejít na čtyři standardní nové tarify – tedy Paegas 20 Start, 80, 200, 400. Všichni ostatní se smlouvou na dobu neurčitou si mohou aktivovat libovolný z osmi nových tarifů. Podmínka uzavření smlouvy na dva roky při aktivaci tarifu s HITem samozřejmě platí i v tomto případě.

Jak se vyplatí nové tarify?

Když jsme srovnali pouze nové tarify mezi sebou, zjistili jsme, že Paegas 20 Start se vyplatí přibližně do 80 provolaných minut měsíčně, Paegas 80 od 80 do 200 provolaných minut měsíčně, Paegas 200 od 200 do 400 minut měsíčně. Pro více než 400 minut měsíčně se ve vzájemném srovnání tarifů vyplatí jednoznačně Paegas 400. Při srovnání jsme použil modelovou situaci, kdy zákazník volá polovinu času v síti Paegas a druhou polovinu do ostatních sítí (cena za volání do všech ostatních sítí je stejná). Tento model volání podle našich informací odpovídá průměrnému uživateli sítě Paegas.

A jak si vedou starší tarify ve srovnání s těmi novými?

Paegas 20, Nonstop: Vyplatí se vám přejít na Paegas 20 Start, případně HIT. Za poloviční měsíční poplatek máte sice o něco vyšší minutové ceny za volání do sítí Eurotel, Oskar a Paegas (jen mimo špičku), ale levněji voláte ve vlastní síti ve špičce a do pevné sítě. Navíc rozdíl v levnějším hovorném do některých síti se začne u staršího tarifu vyplácet až po přibližně 100 provolaných minutách. A v tom okamžiku už se vám dávno vyplatí výhodnější Paegas 80.

Paegas 60, Nonstop: Když srovnáte tento tarif (a to i včetně Nonstopu) s Paegas 80, tak zjistíte, že s Paegas 60 platíte větší měsíční poplatek, s výjimkou hovorů mimo špičku do síti Eurotel a Oskar máte levnější minutové hovorné (o pouhých 0,50 koruny) a navíc máte ještě více volných minut. Paegas 80 se vám zřetelně vyplatí. Paegas 80 HIT je ve všech kritériích výhodnější.

Paegas 120, Nonstop: Paegas 200 je oproti tarifům Paegas 120 dražší jen v jednom případě – volání do pevné sítě mimo špičku a to o 0,625 Kč. Jinak je vždy výhodnější (má téměř jednou tolik volných minut) a vyplatí si Paegas 200 oproti výhodnému Paegas 120 + Nonstop. Pokud se rozhodnete pro Paegas 200 HIT, potom ve srovnání s tarify Paegas 120 výrazně ušetříte.

Paegas 300, Nonstop: Jestli máte Paegas 300 (a to i s variantou Nonstop), potom urychleně přejděte na Paegas 400, nejlépe s programem HIT. Budete mít o 100 volných minut více a ušetříte na hovorném. Srovnání Paegas 300 Nonstop oproti Paegas 400 (bez HITu, ten je skutečně v tomto případě bezkonkurenční) vyzní pro starší tarif jenom v případě volání do sítě Paegas mimo špičku, levnějšího o 0,525 Kč a textových zpráv (o 0,78 Kč)

Paegas Ekonom, Nonstop: Když si aktivujete Paegas 80 HIT (už jste u RadioMobilu více než čtyři roky, tak proč ne ještě další dva?), zaplatíte asi o padesát korun měsíčně víc, ale budete mít více volných minut, stejné hovorné jako u Ekonoma s Nonstopem, levnější hovory do pevných sítí a do Oskara. A pokud máte jenom samotný tarif Ekonom (bez Nonstopu), potom budete volat s Paegas 80 HIT levněji i do sítě Eurotel (bez HITu budete volat výrazně levněji ve špičce, o trošinku dráže mimo špičku). A hovory do hlasové schránky zdarma. A pokud provoláte více než 150 minut, tak raději uvažujte rovnou o Paegas 200

Paegas Aktiv, Nonstop: Pro majitele Aktivů platí to samé, co pro ještě starší zákazníky RadioMobilu s Ekonomy. S Paegas 80 namísto 50 volných minut do pevné sítě získáte 80 minut pro volání kamkoliv a to za podobné minutové ceny (většinou výhodnější). K tomu si připočítejte další výhody (volání do schránky). Pokud při pohledu na měsíční fakturu od RadioMobilu vidíte částku větší než tisícikoruna, potom si rovnou aktivujte Paegas 200. A jestliže jste až dosud s Aktivem v síti Paegas vydrželi, potom se klidně upište na další dva roky a získejte program HIT.

Paegas Manažer, Nonstop: Srovnání s Paegas 200 se dá odbýt slovy levnější hovorné, nižší paušál, dvakrát tolik volných minut. Doporučení je jasné – zvolit Paegas 200 (možná se vám vyplatí i Paegas 400) a nejlépe i s HITem.

Paegas Diamant, Nonstop: S Paegas 400 zaplatíte za volání do sítě Paegas stejné částky; při volání do jiných českých sítí výrazně ušetříte. Námitku, že s Paegas Diamant máte 100 volných minut pro datové přenosy můžete odbýt tím, že oněch 100 dalších minut máte k třem stům hlasovým minutám v nižším měsíčním poplatku za Paegas 400. Zvažte i úpis na další dva roky, protože možnost volat do všech sítí za nejvýše 2,52 Kč (s DPH) je velmi, velmi lákavá.

Upíšete se na dva roky?

Nejvíce času vám asi zabere rozhodování o tom, zda se upíšete RadioMobilu na další dva roky a získáte tak velmi lákavé ceny s programem HIT. Jestli máte staré tarify Ekonom, Aktiv, Manažer a Diamant, potom možná dvouletou smlouvu rovnou podepište. Vy už žijete s Paegasem více než dva roky (mnohem často i více než čtyři roky) a ty další dva v pohodě přežijete. Ostatně, kdyby vám šlo jenom o nejlevnější volání, potom už byste dávno přešli na Dohodu s Oskarem. Jestli skutečně netušíte, co bude za dva roky, potom berte v úvahu i to, že svého tarifu se můžete bezplatně zbavit – za převod smlouvy na někoho jiného už totiž nebudete vůbec nic platit.

Mění se i Paegas Twist?

Změny jsou i v ceníku Paegas Twist. Samotnou kartu Twist si můžete koupit za 699 Kč (hovorné je 400 Kč); za kartu SIM s GSM bankovnictvím zaplatíte 899 Kč. Vybrat si můžete ze dvou tarifů – Standard má stejné ceny, jako dosud jediný tarif pro Paegas Twist. Tento cenový program mají všichni současní majitelé Twistů a bude také ve všech nových sadách Twist a na samostatně prodávaných kartách. Tarif Twist SMS si můžete aktivovat na lince 4601. První změna tarifu je zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 100 korun. S tarifem SMS voláte po celý den do všech sítí za 6,60 Kč (tedy stejně jako s konkurenční kartou Eurotel Go s tarifem Fun), textové zprávy vás přijdou na 1,70 Kč. Za minutu hovoru na číslo Twist NEJ nebo wapování zaplatíte 2,80 Kč.