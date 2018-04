Vyplatí se nové tarify Eurotelu?

Přejít na nové tarifní programy se zákazníkům Eurotelu většinou vyplatí. Porovnali jsme nové tarify se starými a zjistili, že s novými provoláte za měsíc méně než dříve. I přesto však nadále platí, že pro málo a středně často volající jsou zdaleka nejvýhodnější předplacené karty.

Nové tarify EuroTelu platí od 1. května 2001. Všichni noví zákazníci si od tohoto data mohou vybírat pouze z nových tarifních programů. Dosavadní zákazníci se mohou rozhodnout, zda si ponechají starší tarif, nebo se rozhodnou přejít na nový tarifní program. Jeho změna je zdarma. Ti zákazníci, kteří měli program Relax, Relax Plus a Optimum, budou od 1. května automaticky (v souladu se všeobecnými podmínkami) převedeni na nové tarify, které mají stejné názvy ale nové ceny. Podle našich srovnání jsou nové ceny pro tyto zákazníky výhodnější.

Při našem porovnání jsme brali v úvahu samotné tarifní programy placené inkasem z účtu a také tarifní programy placené jiným způsobem. U těch tarifních programů, kde platbou inkasem nelze nic získat, jsme inkasní platbu nebrali v úvahu. Výsledkem našeho srovnání jsou dvě tabulky – jedna obsahuje srovnání i s předplacenými kartami, druhá s nimi nepočítá.

Eurotel s novými tarify také zjednodušil jejich strukturu. K novým tarifům už není nutné platit zvlášť za možnost posílat textové zprávy, jak tomu bylo u starších programů. Několik textovek je dokonce možné poslat zdarma – vedle volných minut obsahují nové tarify i volné textové zprávy. Počet volných minut a textovek se zvyšuje o deset, pokud se rozhodnete platit měsíční účty inkasem ze svého účtu. Platba inkasním způsobem (banka převede Eurotelu automaticky tolik peněz, o kolik si Eurotel řekne) už dnes není problém a pokud se neobáváte, že by vám Eurotel z účtu odčerpával příliš vysoké částky, potom se rozhodněte pro tento způsob platby.

Porovnání tarifních programů

Porovnání tarifních programů je velmi ošidná věc. Kolik existuje majitelů mobilních telefonů, tolik existuje volacích profilů (rozdělení všech hovorů podle volané sítě a času). Proto jsme se nepokoušeli vytvořit typického zákazníka a spočítat, který tarifní program se mu nejvíce vyplatí – výsledek takového srovnání by totiž vyhovoval jen omezenému množství skutečných uživatelů. V tomto článku se tedy nedozvíte, že nějaký neexistující průměrný majitel mobilu, který provolá měsíčně do sítě EuroTel 20 minut, do sítě Paegas 16,5 minuty, Oskara obšťastní 5 minutami a na pevné linky uskuteční 30 minut hovoru, zaplatí s nejvhodnějším tarifem 307,82 Kč, zatímco s jiným 315,48 Kč. Takové číslo totiž prakticky nic neříká a velmi se změní, pokud tento fiktivní zákazník odešle 20 textových zpráv.

Spočítali jsme proto raději, v jakém rozmezí provolaných minut do konkrétní sítě a v časovém pásmu za jeden měsíc se jednotlivé tarify vyplatí ve srovnání s ostatními. Výsledkem je potom tvrzení, že tarif EuroTel Komplet se vyplatí při 47 až 83 provolaných minutách do pevné sítě ve špičce, nebo že předplacená karta Go s tarifem Fun má nejnižší cenu za odeslanou textovou zprávu. Rozhodnout se musíte sami – podle toho, do které sítě nejčastěji voláte.

Chci být u Eurotelu

Pokud chcete být zákazníkem Eurotelu a je vám jedno, jestli budete mít tarifní program nebo předplacenou kartu a jestli budete platit inkasem z účtu či nikoliv, potom si prohlédněte tuto tabulku:

Do kolika provolaných minut je který tarif nejvýhodnější?

Eurotel - špička 1 - Original Go 57 - Komplet 72 - Original Go 186 - Start + Týden, inkaso Eurotel - mimo špičku 1 - Quatro Go Eurotel - víkend 1 - Quatro Go 312 - Start + Týden, inkaso Paegas - špička 1 - Original Go 48 - Komplet 81 - Original Go 370 - Business, inkaso 547 - Business 600; Business 600, inkaso 601 - Business 600, inkaso Paegas - mimo špičku 1 - Original Go 48 - Komplet 148 - Start, inkaso Paegas - víkend 1 - Original Go 48 - Komplet 142 - Start Týden, inkaso Oskar - špička 1 - Original Go 48 - Komplet 81 - Original Go 391 - Business 300, inkaso 536 - Business 600, Business 600 + inkaso 601 - Business 600, inkaso Oskar - mimo špičku 1 - Original Go 48 - Komplet 161 - Optimum, inkaso 579 - Business 600, Business 600 + inkaso 601 - Business 600, inkaso Oskar - víkend 1 - Original Go 48 - Komplet 161 - Optimum, inkaso 579 - Business 600, Business 600 + inkaso 601 - Business 600, inkaso Pevná síť - špička 1 - Fun Go 47 - Komplet 83 - Fun Go 355 - Bussines, inkaso 547 - Business 600, inkaso Pevná síť - mimo špičku 1 - Original Go 45 - Relax Pevná síť - víkend 1 - Original Go 45 - Relax 3750 - Start Týden, inkaso SMS 1 - Fun Go

Z tabulky je zřejmé, že nejvýhodnější pro málo a středně volající je předplacená karta Go. Podle nejčastější sítě, do které voláte, si zvolte tarif Original nebo Fun. Jako nejvhodnější lze označit Fun Go. S tímto tarifem si zavoláte do sítí Eurotelu dráž než s original GO, ale zase ušetříte při volání do sítě Oskar a Paegas a při posílání textových SMS. Zcela bezkonkurenční pro volání do sítě Eurotel mimo špičku je předplacená karta Go s tarifem Quatro.

Z tarifů je výborný Eurotel Komplet, který lze doporučit středně často volajícím (50 – 100 minut měsíčně) do všech sítí. Použitelný je i tarif Optimum (nejlépe placený inkasem) a pro často volající musíme doporučit tarifní program Business 600, pokud možno placený inkasem. Ti, kteří volají velmi často do sítě Eurotel, by měli vzít v potaz i tarif Start + Týden.

Chci tarifní program od Eurotelu

Někteří zákazníci mají dost rozumných důvodů proto, aby odmítali předplacené karty. Těmi důvody může být potřeba podrobného účtu nebo dalších karet SIM v rámci programu Eurotel Tandem. Některé firmy také odmítají z účetních důvodů cokoliv jiného než tarifní programy, přestože si do nákladů mohou započítat i provolané dobíjecí kupóny. Pro ty, kdo nechtějí mít předplacenou kartu, je určena tato tabulka:

Do kolika provolaných minut je který tarif nejvýhodnější?

Eurotel - špička 1 - Relax 41 - Komplet 110 - Relax Plus 172 - Start Týden, inkaso Eurotel - mimo špičku 1 - Relax 3751 - Start Týden, inkaso Eurotel - víkend 1 - Relax 221 - Start Týden, inkaso Paegas - špička 1 - Relax 39 - Komplet 119 - Optimum, inkaso 291 - Business, inkaso 547 - Business 600; Business 600, inkaso 601 - Business 600; Business 600, inkasonkaso Paegas - mimo špičku 1 - Relax 46 - Komplet 148 - Start, inkaso Paegas - víkend 1 - Relax 46 - Komplet 142 - Start Týden, inkaso Oskar - špička 1 - Relax 39 - Komplet 119 - Optimum, inkaso 291 - Business, inkaso 309 - Business 300, inkaso 536 - Business 600; Business 600, inkaso 601 - Business 600; Business 600, inkasonkaso Oskar - mimo špičku 1 - Relax 46 - Komplet 161 - Optimum, inkaso 578 - Business 600; Business 600, inkaso 601 - Business 600; Business 600, inkasonkaso Oskar - víkend 1 - Relax 47 - Komplet 162 - Optimum, inkaso 579 - Business 600; Business 600, inkaso 602 - Business 600; Business 600, inkasonkaso Pevná síť - špička 1 - Relax 39 - Komplet 119 - Optimum, inkaso 291 - Business, inkaso 547 - Business 600; Business 600, inkaso 601 - Business 600; Business 600, inkasonkaso Pevná síť - mimo špičku 1 - Relax Pevná síť - víkend 1 - Relax 3751 - Start Týden, inkaso SMS 1 - Relax 351 - Komplet

Při vyloučení předplacených karet je nejvýhodnějším tarifem Eurotelu pro málo volající Relax, následovaný přibližně po 50 provolaných minutách za měsíc tarifem Komplet. Od 120 – 160 minut měsíčně se nejvíce vyplácí tarifní program Optimum. Pro častá volání do sítě Eurotel je ze všech tarifů nejvýhodnější Start + Týden. Jestliže voláte často i do jiných sítí, potom uvažujte o tarifu Business, následovaném od 600 minut tarifním programem Business 600, placeným inkasem.

Zůstat při starém, nebo se rozhodnout pro nové tarify?

Pokud máte tarifní program Komplet nebo Start + Týden, potom rozhodně nemáte příliš důvodů přecházet na nové tarify. Jestliže se však o tarifu teprve rozhodujete (a nehodláte brát v úvahu předplacené karty), potom se v klidu rozhodněte pro jeden z nových tarifních programů – Relax, Optimum nebo některou z verzí tarifu Business.