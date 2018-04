Vyplatí se nové služby Paegasu – Hit a Víkend?

Nové doplňkové programy sítě Paegas zvýhodňují především levnější tarifní programy. Tyto doplňky totiž umožňují volat z mobilního telefonu Paegas výrazně levněji. Oba nové tarify, Paegas Hit i Paegas Víkend, lze aktivovat zdarma, neplatí se ani žádné měsíční poplatky. Výměnou za aktivaci je ale nutný úpis na další jeden nebo dva roky.

Více jsme o těchto doplňcích psali zde. Jen ve stručnosti – Paegas Hit snižuje ceny stejně jako Paegas Nonstop (tedy přibližně o 20 %), Paegas Víkend umožňuje volat do sítě Paegas o víkendu za 1,05 Kč (včetně DPH).

Paegas Hit

Naše analýza ukazuje, že pro volání do libovolné sítě GSM v České republice mimo špičku je vždy nejvýhodnější nejlevnější tarif Paegas 20 + Hit. Ve špičce sice jiné tarifní programy (převážně také s doplňkem Hit) nabízejí levnější minutové ceny, jenže tato sleva se projeví až po provolání několika stovek až tisíců minut. Takový objem hovorů však většina běžných telefonistů nikdy neměla.

Při porovnání dražších tarifních programů (Paegas 60 až 300) jsme zjistili, že při aktivaci doplňku Hit je takto vybavený tarifní program vždy výhodnější. Zcela nečekaným zjištěním však je, že Paegas 300 i s Hitem není nikdy výhodnější (s výjimkou volání do pevné sítě ve špičce) než Paegas 120 s Hitem. A totéž lze prohlásit i o srovnání Paegas 300 s Paegas 60 + Hit. Více vám napoví naše tabulka – z ní je zřejmé, zda se dražší tarif vyplatí oproti levnějšímu tarifu vybavenému doplňkem Hit.

Od kolika provolaných minut do konkrétní sítě se vyplatí tarif: Volaná síť EuroTel Paegas Oskar Pevná síť Časové pásmo špička mimo špičku špička mimo špičku špička mimo špičku špička mimo špičku Paegas 60 oproti Paegas 20 + Hit nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy 270 nikdy Paegas 60 + Hit oproti Paegas 20 + Hit nikdy nikdy 262 nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy Paegas 120 oproti Paegas 20 + Hit nikdy nikdy 1768 nikdy nikdy nikdy 143 nikdy Paegas 120 + Hit oproti Paegas 20 + Hit 770 nikdy 485 nikdy 520 nikdy 130 4110 Paegas 300 oproti Paegas 20 + Hit nikdy nikdy 2614 nikdy 320 nikdy 300 nikdy Paegas 300 + Hit oproti Paegas 20 + Hit 970 nikdy 812 nikdy 300 nikdy 300 6642 Paegas 120 oproti Paegas 60 + Hit nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy Paegas 120 + Hit oproti Paegas 60 + Hit 585 nikdy 765 nikdy 435 nikdy 270 2829 Paegas 300 oproti Paegas 60 + Hit nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy 300 nikdy Paegas 300 + Hit oproti Paegas 60 + Hit 785 nikdy 1505 nikdy 300 nikdy 300 5361 Paegas 300 oproti Paegas 120 + Hit nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy 300 nikdy Paegas 300 + Hit oproti Paegas 120 + Hit nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy 300 nikdy

Paegas Hit si může aktivovat každý zákazník Paegasu, který má smlouvu na dobu neurčitou, nebo mu končí smlouva na dobu určitou. Výměnou za aktivaci tohoto doplňku se musí zákazník upsat Paegasu na další dva roky. To znamená, že Paegas Hit si nemůže aktivovat nový zákazník, který si pořídí dotovaný mobil.

Zřejmě největší překážkou pro aktivaci tohoto doplňkového programu, který za dva roky ušetří přinejmenším 3880,80 Kč (tolik zaplatíte za tuto dobu za Nonstop), je nutnost dalšího úpisu. Z tohoto úpisu se sice lze vyvázat (více informací o předčasném ukončení smlouvy na dobu určitou přineseme v příštích dnech), jenže to není zadarmo. A dva roky jsou v mobilních komunikacích dlouhá doba. Každý si tedy musí rozmyslet, zda výhody Paegas Hit převáží nad nutností být po další dva roky zákazníkem sítě Paegas. Pokud si jste jisti, že byste stejně zůstali v následujících dvou letech zákazníkem Paegasu, potom si Hit aktivujte.

Paegas Víkend

Zatímco Paegas Hit se dá v mnoha případech s klidným srdcem doporučit i přes dvouletý závazek, u doplňku Paegas Víkend už to tak jasné není. Možnost volat do sítě Paegas o víkendu jen za jednu korunu (1,05 Kč s DPH) je sice skvělá, jenže ušetřená částka už není tak velká. Záleží to samozřejmě na objemu volání. Pokud připustíme, že průměrný zákazník volá o víkendu do vlastní sítě v přibližně 10 minut měsíčně, tedy 120 minut ročně, potom ušetří za jeden rok 189,60 Kč s běžnými tarify nebo 126 Kč s aktivovaným Nonstopem.

Spousta lidí bude sice volat do sítě Paegas o víkendu častěji, pokud je to bude stát pouze 1,05 Kč za minutu. Jenže i tak bude roční úspora několik stokorun, což u většiny majitelů tarifních programů nemusí být dostatečný důvod pro další roční úpis operátorovi. Navíc Paegas Víkend nelze mít současně s Paegas Hit.

Upsat se nebo ne?

Odpověď na otázku v mezititulku je těžká. Záleží to samozřejmě na tom, jestli hodláte být zákazníkem Paegasu i v dalších letech. Pokud jste bezpečně přesvědčeni, že ano, potom se upište. Jestliže si ale nejste jisti, nebo vám úspora několika stokorun ročně (Paegas Víkend) nebo až tisícikorun (Paegas Hit) nepřipadá dostatečně lákavá, potom se rozhodně neupisujte.

Jenže když už se rozhodnete Paegasu upsat na další období, potom doporučujeme velmi vážně uvažovat o tarifním programu Paegas 20. S doplňkem Hit je cenově nepřekonatelný a dvojnásobná cena za textovku oproti ostatním tarifům (2,10 Kč oproti 1,05 Kč) se výrazněji projeví až po několika stovkách odeslaných textovek měsíčně. A služby dostupné pro tento tarif jsou shodné s ostatními tarify. A co asi většinu majitelů tarifních programů příliš nepotěší – téměř všechny služby dostupné pro ten nejdražší tarif Paegasu jsou dostupné i pro majitele předplacených karet Paegas Twist.

Všechny ceny uvedené v tomto článku jsou s DPH 5 %.