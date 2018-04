Vyplatí se koupit mobil v Německu?

Pokud se chystáte koupit nový mobilní telefon, jistě mnoho z vás napadlo, jestli jej nelze pořídit levněji někde v zahraničí. Dobrým důvodem pro takovou to úvahu je čas dovolených, kdy si při toulkách po blízké i daleké cizině můžete pořídit zajímavý suvenýr v podobě mobilního telefonu. V minulých dnech jste na našem serveru mohli najít informace, za jakých podmínek a za kolik lze pořídit mobilní telefon u našich severních sousedů v Polsku. Tyto články naleznete zde a zde. V Polsku jsou ceny mobilů v dnešní době vcelku příznivé, částečně díky výhodnému kurzu koruny, částečně díky dotační politice polských operátorů, která je značně benevolentní. Pokud však nemáte cestu do Polska a jedete na západ od našich hranic, můžete si položit otázku, zda je výhodné shánět se po mobilním telefonu třeba v Německu?

Situace v Německu není v současné době pro nákupy mobilních telefonů zdaleka tak příznivá, jako před několika lety. Mnozí si jistě vzpomenou na rok 2000, kdy v Německu operátoři naháněli poslední nerozhodnuté zákazníky a podbízeli se cenou předplacených sad. Množství telefonů tenkrát stálo v Německu opravdu jen pár korun a tak se na nákupy předplacených sad vydala obrazně řečeno půlka Evropy a to především z její východní části. Tato situace se samozřejmě německým operátorům příliš nelíbila a tak ještě tentýž rok učinili velmi účinnou obranu. Při koupi předplacené sady vyžadují předložení dokladu, že zákazník dlouhodobě žije na území Německa. Na předložení osobního dokladu mají nárok již ze zákona, který na rozdíl od toho našeho nenechává předplacené karty anonymními, ale každou SIM je nutné registrovat již při koupi na konkrétního majitele. Z výše uvedeného je patrné, že v dnešní době český turista bez potřebného německého dokladu předplacenou sadu prakticky nekoupí. Je samozřejmě možné, že v individuálních případech se sadu podaří zakoupit, ale programově na to spoléhat v žádném případě nelze. Větší šanci uspět budete mít co nejdále od našich, či polských hranic. Při našich cestách po Německu, která proběhly v druhé polovině července se nám předplacenou sadu koupit nepodařilo, protože ani jeden z redaktorů nevlastní některý z požadovaných dokladů. Testovali jsme zhruba patnáct prodejen, mezi kterými byly jak značkové obchody operátorů, tak velké prodejny elektrotechniky jako je MediaMarkt, nebo Saturn a i menší obchody v několika městech u hranic s ČR a v Norimberku a Frankfurtu nad Mohanem.

Pokud se však podíváte na ceny předplacených sad v Německu, zjistíte, že ceny již dávno nejsou tak báječné, jako před několika lety a většinou se pohybují na úrovni cen tuzemských, v případě porovnání s neautorizovanými prodejci jsou často dokonce vyšší. Příkladem může být Nokia 3410, kterou na našem inzertním serveru Jarmark zakoupíte v ceně okolo 5 200 Kč, seženete v některé z německých předplacených sad (T-Mobile, O2 - Viag Interkom, Debitel) stěží právě za tuto cenu. To ale platí jen v případě, že si vyžádáte formulář pro vrácení daně z přidané hodnoty, která v Německu činní 17 %. Musí to však být formulář na plnou sumu, častěji ale obdržíte jen Tax Free šek, který používá tabulkové odpočty a tak ušetříte jen přibližně 13,8 % z brutto ceny. Telefon bude navíc blokovaný, což se přístrojů prodávaných volně na našem trhu netýká, útěchou snad bude jen SIM karta s kreditem ve výši přibližně 15 Euro. Podobné to je i s jinými telefony, jako jsou Siemens C45, M50, nebo M35i, Motorola T191, či Alcatel OT311. Právě tyto přístroje najdete v předplacených sadách nejčastěji, občas můžete natrefit ještě na Philipsy, Sagemy, nebo telefony Sony Ericsson a Trium. Relativně výhodná je cena Motoroly T191, kterou po odpočtu daně můžete zakoupit za zhruba 2 600 Kč, když u nás se její cena pohybuje zhruba o tisíc korun výše. Triumy, Sagemy a Philipsy jsou levnější, ceny některých sad začínají již na 59 Euro (Sagem MW930db - Debitel) a horní hranice je na 279 Euro za Nokii 5510 u operátora O2. Jelikož předplacenou sadu koupíte v Německu jen s obtížemi, dále se jim věnovat nebudeme, pouze připomeneme, že u operátora T-Mobile se předplacená služba jmenuje Xtra Card, u Vodafone (bývalý D2) se jmenuje CallYa, u E-Plus Free & Easy a v případě operátora O2 (bývalý Viag Intekom) Loop. Výše zmiňovaný operátor Debitel nemá vlastní síť a nabízí služby ostatních operátorů, ale pod svojí hlavičkou. Ceny předplacených sad najdete na webových stránkách operátorů, na jednotlivých prodejnách se však mohou lišit a to oběma směry (nejlevnější možností byla sada s telefonem Trium Neptune s kartou CallYa, která v obchodech Media Markt stála jen 49 Euro). Pokud byste chtěli jen samotnou předplacenou SIM kartu, měli byste z obchodu odejít uspokojeni, počítejte však s její registrací.

Přehled všech předplacených sad jednotlivých operátorů naleznete zde:

T-Mobile, Vodafone, O2, Debitel, E-Plus

(v případě společnosti E-Plus musíte zvolit v hlavním menu položku "E-Plus kunden" a následně v levém menu položku "online shop")

Trh s mobilními telefony v Německu samozřejmě nenabízí jen předplacené sady, ale i dotované a volně prodejné telefony. V případě dotovaných přístrojů samozřejmě nikde neuspějete, i když ceny některých přístrojů při úpisu na dobu určitou jsou bezesporu lákavé. Není problém koupit Nokii 6310i za pouhé 1 Euro, když i cena aktivace je nepoměrně nižší, než u nás. To je ale povídání na jiný článek, takže teď se podíváme na ceny nedotovaných telefonů ve volném prodeji. V případě nedotovaných telefonů můžete v Německu vybírat z velmi široké nabídky, která zahrnuje i telefony, které se u nás běžně neprodávají, nebo které ještě na náš trh nedorazily. Volné přístroje lze zakoupit v jakékoliv podejně spotřební elektroniky a výběr je většinou velmi široký. To platí i o cenovém rozpětí, které začíná někde u 100 Euro za výprodejové telefony až k hodnotě 800 Euro za mobilní komunikátory. Při srovnávání cen s tuzemským trhem musíte zohlednit několik pravidel. Na spotřební zboží je v současnosti v zemích Evropské Unie záruční lhůta v délce 24 měsíců, tedy dvojnásobná, než u oficiálních prodejů v ČR. Oproti neoficiálním prodejcům je pak záruka delší čtyřnásobně. To je jistě výhoda, ale je otázkou, jestli dvouletou záruku uznají i v českých autorizovaných servisech. U nás totiž takto dlouhá záruční lhůta bude platit až od nového roku. Jinak byste ale s porouchaným nedotovaným telefonem, který má platný záruční list měli v českém servisu bez problémů uspět. Pokud budete porovnávat cenu telefonů, můžete samozřejmě zohlednit možnost odpočtu daně z přidané hodnoty (MwSt), která jak již bylo uvedeno, je v Německu ve výši 17 %. Pokud vám však v obchodě nabídnou jen Tax Free šek, získáte sumu nižší, přibližně 13,8 %, za to jej můžete vyzvednout i v ĆR. V kalkulaci výsledné sumy je také nutné počítat, že bez cla a DPH lze dovážet zboží pro osobní potřebu pouze do limitu 6 000 Kč na osobu, což odpovídá zhruba sumě 200 Euro. Nad tuto sumu již musíte počítat s proclením a zdaněním, pokud nechcete porušit celní předpisy.

Při naší cestě po Německu jsme v běžných obchodech narazili na ceny, které v kontextu s tím, co lze pořídit mimo autorizované kanály v ČR, příliš atraktivní nejsou. To platí především pro velké obchodní domy a prodejny v centrech velkých měst. V druhé polovině července bylo možné například v prodejnách Media Markt zakoupit Nokie 8310 a 6510za 444 Euro, což je v přepočtu asi 13 500 Kč. Pokud se kouknete na inzertní server Jarmark, okamžitě zjistíte, že zde tytéž telefony zakoupíte zhruba o 3 000 Kč levněji, což je stále levnější, i kdybyste si nechali odečíst plnou sumu daně z přidané hodnoty a na české celnici byste telefon „zapomněli“ přihlásit. Ke všemu přístroj z Německa nebude mít češtinu, kterou u nás prodávané telefony mají a za její dohrání budete muset ještě doplatit. Pokud nebudete toužit po dvouleté záruce, běžná nabídka volně prodejných telefonů v Německu je nevýhodná. Pokud chcete ušetřit, musíte se poohlédnout po některých menších prodejnách, které ale nenajdete v centrech měst, ale spíše na jejich perifériích a nejpohodlněji je najdete na internetu. Někteří prodejci ani nijak jinak neprodávají, než přes internet a jejich ceny jsou o poznání nižší. Třeba právě Nokie 8310, nebo 6510 stojí v některém z internetových obchodů až o 130 Euro méně, než ve velkých kamenných obchodech a z tohoto pohledu je již cena docela zajímavá. Tito obchodníci vám na telefon samozřejmě dají plnou záruku a stejně tak po nich můžete požadovat formulář na vrácení daně z přidané hodnoty. Ceny některých telefonů u internetových prodejců jsme seřadili do následující tabulky. Musíte však počítat s tím, že ne každý prodejce má na skladě plný sortiment a některé přístroje jsou jen na objednávku. Ceny se poměrně výrazně liší a pokud budete pečlivě hledat, můžete najít i levnější prodejce, něž ty, které jsme zahrnuli do tabulky.

V obou tabulkách jsou u každého modelu telefonu a konkrétního prodejce uvedeny ceny v následujícím pořadí: Cena v Euro včetně MwSt (DPH - 17%) a cena v Euro bez daně. Následně jsou pro lepší orientaci obě ceny přepočteny na Kč v kurzu 1 Euro = 30,50 Kč.

Další možností, jak si z Německa přivést suvenýr v podobě mobilního telefonu, je nabídka přístrojů, které se u nás buď vůbec neprodávají, nebo které se zatím na náš trh oficiálně nedostaly. Některé novinky jsou ale i v Německu úzkoprofilovým zbožím a pokud je některý z prodejců nabízí na svém webu, ještě to neznamená, že je má také fyzicky na skladě. Například minulý týden většina prodejců již inzerovala Nokii 7650, na skladě jí ale nikdo z nich neměl. Buď ještě vůbec k obchodníkům nedorazila, nebo již bylo několik málo kusů vyprodáno. Doporučujeme kontaktovat prodejce předem a telefon si zamluvit (to je dnes možné třeba i v případě Sony Ericsson P800, na který ale budete čekat o nepoměrně déle). Většina námi testovaných firem tuto službu zajistí i zákazníkům z ČR. Naopak u exotických telefonů v ČR neexistuje servis, takže s každou závadou budete muset do Německa, což telefon výrazně prodraží. Výběr novinek a exotických telefonů opět najdete v tabulce.

Webové adresy prodejců najdete zde: Meisl.de, Cyberport.de, Handy.de a Eteleon.de

Z přehledu je zřejmé, že cenový rozdíl oproti tuzemskému trhu není nijak výrazný, takže jen tak se vydat do Německa pro mobilní telefon není příliš výhodné. Poněkud větší rozdíl je v cenách, za které prodávají oficiální distributoři v České republice, ty ale nabízejí plnou záruku (zatím jeden rok) a disponují také odborným servisním zázemím, které většina neoficiálních prodejců u nás nemůže zajistit. Individuálně dovezený telefon by neměl být problém u nás nechat v záruce opravit, ale distributor nemusí vyhovět vašemu požadavku na dohrání českého jazyka. Tuto službu dokáže pro většinu telefonů (přehled najdete zde) nabídnout některý z odblokovávačů, pak se ale bude jednat o neautorizovaný zásah do telefonu a záruka je rázem ta tam. Pokud při cestě po Německu nenarazíte náhodou na výrazně zajímavou koupi, nebo pokud netoužíte po telefonu, který se u nás (zatím) neprodává, nemá cenu pro telefon do Německa jezdit. Ceny v České republice jsou již na srovnatelné úrovni a pokud chcete mermomocí podnikat nákupní turistiku, je v případě mobilů momentálně lepší volbou Polsko. Zajímavým suvenýrem z dovolené v Německu může být příslušenství k mobilním telefonům. Nabídka je velmi široká a z různých více, či méně praktických doplňků k mobilům si vybere každý.