Vyplatí se Internet Expres?

období pondělí, 17. května 2004 – pátek, 21. května 2004

pondělí, 17. května 2004

Philips 350 – levnější, přitom velmi dobrý (recenze)

Zajímavý design, kvalitní displej a solidní výbava. To jsou hlavní přednosti nového Philipsu 350. Telefon se může pochlubit i příznivou cenou, proto byste neměli přehlédnout jeho recenzi.

vydáno: pondělí, 17. května 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Philips

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 17. května, 18:57:18



Eurotel nabízí GPRS neomezeně již za 649 Kč měsíčně

Telecom přišel s novým ADSL tarifem. Mobilní operátoři přišli také s novinkami. Proto jsme pro vás připravili přehled současných možností připojení k internetu přes mobilní telefon.

vydáno: pondělí, 17. května 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

diskuse: 44 příspěvky, poslední: 19. května, 13:29:59



Gizmondo - je libo herní konzoli s GPS? (první informace)

V Los Angeles právě probíhá světová herní výstava E3. V záplavě nových titulů se zde objevila nová herní konzole Gizmondo, která pro interaktivní hry využívá i GPS lokaci.

vydáno: pondělí, 17. května 2004

autor: David Novák

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 17. května, 17:01:01



Philips 350 - displej, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 35 detailních fotografií displeje Philipsu 350, obrázky podsvícené klávesnice tohoto telefonu a také fotografie, na kterých můžete Philips 350 porovnat s jinými telefony na našem trhu.

vydáno: pondělí, 17. května 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Philips

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 17. května, 18:57:18



úterý, 18. května 2004

Internet Expres - vyplatí se ADSL od Českého Telecomu?

Kolik doopravdy stojí nové ADSL s označením Internet Expres? Je levnější než nabídky alternativních operátorů, nebo má navíc jen pár kosmetických změn?

vydáno: úterý, 18. května 2004

autor: David Novák

rubrika: Internet přes ADSL

diskuse: 61 příspěvek, poslední: 20. května, 12:16:26



Potrubní pošta - technický unikát pod ulicemi Prahy

Na vysílače a bezdrátové telefony jsme si už zvykli, ale že by se zprávy šířily ještě v podzemních trubkách, to už je pro leckoho jen klasická retro představa z knížek Julese Vernea.

vydáno: úterý, 18. května 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Publicistika

diskuse: 34 příspěvky, poslední: 19. května, 12:16:52



neoFone - mikroserver a mikrorouter v mobilu (první informace)

Americká společnost IXI vyvinula řešení jak najednou pomocí bezdrátové technologie Bluetooth připojit několik zařízení současně. Zanedlouho by měl takto vybavený telefon v Evropě nabízet italský Telit.

vydáno: úterý, 18. května 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 18. května, 23:17:32



ADSL: Poláci mají 222 000 přípojek, Slováci 12 500

Internet Expres z pohledu obyčejných uživatelů Internetu zaostává za tím, co hlásá snad první opravdu vydařená reklama na produkty ČTc. Jak jsou na tom s ADSL u našich východních sousedů?

vydáno: úterý, 18. května 2004

autor: Miloslav Sova

rubrika: Internet přes ADSL

diskuse: 19 příspěvků, poslední: 19. května, 14:15:43



středa, 19. května 2004

Nokia 6230 – nejlepší z nejlepších? (recenze)

Nokia 6230 by se měla stát podle výrobce stejnou legendou mezi manažerskými mobily jako modely 6210 a 6310. Bezesporu jde o špičkový mobil, ale je to opravdu nejlepší manažerský mobil současnosti, nebo jen jeden z mnoha?

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Nokia

diskuse: 165 příspěvků, poslední: 21. května, 15:40:16



UMTS, GPRS a Wi-Fi v jednom balíčku?

Jak bude vypadat budoucnost mobilních technologií? Nad touto otázkou se zamysleli řečníci na konfeneci eTime. Zajímá vás, kdy budeme moci používat Wi-Fi v letadlech nebo platit přes mobil?

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Publicistika



Jak vypadá nová megapixelová Nokia s UMTS a Symbianem?

Nokia by v polovině léta měla představit nový smartphone postavený na platformě Series 60 s podporou sítí třetí generace UMTS a 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Zatím vám přinášíme fotografie prototypu tohoto telefonu.

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Nokia

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 21. května, 12:32:01



Casio představilo první mobil s 3,2 MPX fotoaparátem!

Mobilní telefony s integrovaným fotoaparátem trhají jeden rekord za druhým. Nyní se na trh chystá mobil, jehož fotoaparát má rozlišení 3,2 megapixelu. Nutno však podotknout, že ne u nás, ale zatím v dalekém Japonsku.

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 21. května, 6:56:42



T-Mobile se chlubí nejlepším signálem, Eurotel kontruje reklamou

T-Mobile prezentoval výsledky nezávislého měření sítí všech tří českých mobilních operátorů. Síť T-Mobile byla vyhodnocena jako nejlepší, i když jí konkurence dýchá na záda.

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 24 příspěvky, poslední: 20. května, 16:29:27



Nokia 6230 - podívejte se na displeje

Tato Nokia by si s ohledem na jiné mobily asi zasloužila větší rozlišení displeje. Když si ale prohlédnete fotogalerii displejů, zjistíte, že je na nich vše, co potřebujete. Cokoliv navíc by asi zlepšilo design, ale nepřidalo funkčnost...

vydáno: středa, 19. května 2004

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Nokia

diskuse: 165 příspěvků, poslední: 21. května, 15:40:16



čtvrtek, 20. května 2004

Alcatel OT 320 - s trabantem na informační dálnici (recenze)

Na okamžik se zdálo, že Nokia oprášila stařičký model 3210 a chce se svézt na módní retro vlně. Ve skutečnosti se Alcatel snaží uspokojit přání těch, kteří na našem trhu hledají zcela jednoduchý telefon.

vydáno: čtvrtek, 20. května 2004

autor: David Novák

rubrika: Alcatel

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 21. května, 16:35:58



Jaké hry unikly pro N-Gage? Prohlédněte si screenshoty

Nokia chystá pro N-Gage celou řadu zajímavých her. Ukázky z několika titulů unikly na internet a vy si je můžete prohlédnout tak, jak vypadají přímo na displeji N-Gage.

vydáno: čtvrtek, 20. května 2004

autor: Jan Smetana

rubrika: NgHry

diskuse: 45 příspěvků, poslední: 20. května, 14:30:21



Superstar má už i svůj wapový speciál

Bitva o debutovou desku u velkého vydavatele už kromě televize a internetu pronikla i do wapového prostředí. Eurotel přidal služby kolem Superstar do své nabídky a rozšířil tak možnosti wapového portálu Live.

vydáno: čtvrtek, 20. května 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Zprávy-služby operátorů

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 21. května, 15:38:14



Contactel vydal telekomunikační manifest, Telecomu je to jedno

Alternativní operátor Contactel vydal prohlášení o stavu českého telekomunikačního prostředí a nazval jej Telekomunikační manifest. Manifest obsahuje deset bodů, které podle Contactelu brání tomu, aby české telekomunikační prostředí bylo možno považovat za plně srovnatelné s vyspělými členy Evropské unie.

vydáno: čtvrtek, 20. května 2004

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Publicistika

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 21. května, 13:31:33



pátek, 21. května 2004

Jaké mobily se v květnu vyplatí koupit?

Květen, měsíc lásky a práce. V telekomunikacích to byl měsíc velkých změn na vysokých postech a nových nabídek kolem připojení k internetu. Možná i proto zprávy o cenách mobilů trochu zapadly. My vám přinášíme přehled cenových nabídek všech našich operátorů. Ke kterým Twist sadám dostanete dres? Jak vypadají podmínky dotovaných telefonů?

vydáno: pátek, 21. května 2004

autor: Jan Beránek

rubrika: Srovnání telefonů

diskuse: 24 příspěvky, poslední: 21. května, 16:43:12



Firemní data do vaší kapsy

Eurotel Office Connector je nová služba od společnosti Eurotel, díky které lze udržovat firemní data ve vašem telefonu stále aktuální. Kalendář, kontakty, úkoly i e-mail lze synchronizovat s podnikovou sítí odkudkoliv.

vydáno: pátek, 21. května 2004

autor: David Novák

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 21. května, 15:25:32



Jsou výhodnější balíčky Oskara, nebo Eurotelu?

Dáte si větší hranolky, větší kolu nebo větší měsíční paušál? Eurotel představil nové balíčky pro volání a MMS. Jsou výhodnější než ty od Oskara?

vydáno: pátek, 21. května 2004

autor: David Novák

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 21. května, 14:41:10



