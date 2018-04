Vyplatí se DataPhone, nebo jde o zbytečnost?

Každému, komu jsme Eurotel DataPhone ukázali, se líbil. Zřejmě podobné reakce by byly i na funkčně a hardwarově shodný produkt od konkurenčního RadioMobilu – T-Mobile MDA. Jde o stejné výrobky, jen jinak pojmenované a s drobnými designovými úpravami. Ale ne každý by tyto chytré telefony dokázal využít a spousta uživatelů by nebyla ochotna se přizpůsobit jejich ovládání a filozofii. Jenže bez toho je vám takový přístroj k ničemu.

Počítač nebo mobil?

Microsoft se už několik let pokouší prorazit do světa mobilních telefonů. Nikoliv jako výrobce mobilů, ale jako dodavatel software pro mobily. Zatím používal velmi jednoduchou strategii – tlačil na výrobce kapesních počítačů s operačním systémem Pocket PC, ať do svých výrobků přidávají telefonní moduly. Snažil se dosáhnout toho, aby se tak celé zařízení zmenšilo a přiblížilo mobilním telefonům.

Zvrat přichází až letos, kdy jsou k dispozici první zařízení s operačním systémem Smartphone 2002. Tato zařízení jsou již více mobil než počítač a z hlediska trhu mobilních telefonů budou zřejmě úspěšnější než dosavadní počítače s Pocket PC Phone Edition. Přesto ale nelze říct, že by tato starší třída chytrých telefonů, kam patří i Eurotel DataPhone, úspěšná nebyla.

Ovládání je oříšek

Problémem, zmiňovaným již na začátku, je ale jiná filozofie ovládání. DataPhone je totiž více kapesní počítač než mobil. Filozofie ovládání je založena na dotykové obrazovce (reaguje i na prsty, pokud vás to zajímá…) a nikoliv na klávesnici, která u tohoto zařízení navíc chybí úplně. Psát můžete na klávesnici softwarové, případně se spolehnout na software Language Extender od Moravia Consulting rozpoznávající psané písmo (v případě, že píšete po písmenech, je velmi dobrý; na celá slova ještě nestačí).

K dispozici máte sice několik funkčních kláves, ale jen s nimi DataPhone ovládat nedokážete. A když už budete v ruce držet speciální dotykové pero, tak pro změnu na klávesy zapomenete. Jedinou výjimkou je ovládání hovoru – klávesou zelené a červené sluchátko se dá hovor přijmout, odmítnout nebo ukončit, a je to pohodlnější, než hledat něco na obrazovce.

Pokud se chystáte si DataPhone koupit s tím, že budete mít mobil, který má oproti konkurenci jenom více paměti a větší flexibilitu, pokud jde o instalaci nových programů, tak na něj rovnou zapomeňte. Vám se více hodí produkty, jako jsou Nokia 7650, 9210i nebo Sony Ericsson P800. Právě rozměry, provedení a filozofie ovládání předurčují telefonování s DataPhone jako doplňkovou funkci. Potěšitelné nicméně je, že oproti starším kapesním počítačům s telefonním modulem má DataPhone lepší podporu pro ovládání hovoru a také se dá držet při telefonování poměrně pohodlně u ucha. I když externí sluchátka jsou lepší a pohodlnější než mikrofon a reproduktor v DataPhone.

Machr na data

Jestliže si připustíte, že kvůli telefonování si DataPhone nepořídíte, potom máte z poloviny vyhráno. Síla podobných zařízení je totiž v integrovaném telefonním modulu, který je vynikající pro datové přenosy. Připojení k internetu z DataPhone je totiž hračka. Samozřejmě je podporováno GPRS a z prodejny si již přístroj odnesete nakonfigurovaný pro svou mobilní síť (to platí i pro T-Mobile MDA).

Velmi rychle tak zapomenete na textové zprávy, když z DataPhone můžete poslat rovnou e-mail, a to i s háčky a čárkami. Stejně tak vás budou rozesmívat wapové stránky, když s vestavěným Internet Explorerem můžete prohlížet klasické webové stránky. WAP ale nezatracujte – v případě hledání informací zde již často najdete to samé co na webu, ale přenesete při tom méně dat. Pokud za datové přenosy platíte vy a ne zaměstnavatel, tak to oceníte.

Pokud ve firmě používáte Microsoft Exchange rozšířený o Mobile Information Server, můžete si synchronizovat údaje ve svém kalendáři, úkolovníku a poštovní přihrádce i prostřednictvím mobilní sítě. Je to velmi pohodlné a opět si na to zvyknete velmi rychle. Synchronizace může probíhat i automaticky, stačí jen několik jednoduchých nastavení (skutečně…).

Klasické kapesní počítače se pro připojení k internetu musí nejdříve spojit s mobilem. V úvahu připadá kabel (je problém ho sehnat), infračervený přenos (nepraktické a mnohdy nepoužitelné) nebo bluetooth (nedostupné u kapesních počítačů a často i u mobilu). S DataPhone se o něco podobného starat nemusíte. Nevýhodou ale je, že budete potřebovat další kartu SIM, pokud chcete i do budoucna nosit s sebou malý mobil, se kterým budete jenom volat a esemeskovat. Můžete mít dvě karty SIM se stejným číslem, ale za to se u Eurotelu i RadioMobilu platí pravidelné měsíční poplatky (přibližně 100 korun).

Ideální digitální asistent

Pro použití jako mobil DataPhone diskvalifikují i jeho rozměry. Do kapsy se totiž moc nehodí. Mnohem lépe je mu za opaskem nebo v tašce, což pro mobil není ideální. Po krátké době zjistíte, že pro DataPhone potřebujete pouzdro – to se na rozdíl od T-Mobile MDA v základním balení nedodává. Totéž se dá říct o externí klávesnici, která je pro psaní delších textů nutností (na DataPhone se texty skutečně psát dají).

U mobilu vás asi bude zajímat i výdrž. Ta samozřejmě záleží na frekvenci používání, ale s pracovním týdnem běžného používání při aktivovaném mobilu počítat můžete. Paradoxně mnohem více dostane DataPhone zabrat, když na něm celý víkend hrajete hry. Vydrží ale dost dlouho, a když se budete chovat jako typický uživatel, tzn. ráno vložíte DataPhone do kolébky s nabíječkou a několikrát denně si jej vezmete někam s sebou, nebudete se muset o výdrž vůbec starat. Li-Pol baterie totiž vydrží opravdu dlouho.

Zařízení jako Eurotel DataPhone nebo T-Mobile MDA jsou zřejmě na konci své evoluce. Samotný kapesní počítač je kvalitní a patří k tomu nejlepšímu na trhu. Samozřejmě se dají najít modely s výkonnějšími procesory a větší pamětí, ale teď máme na mysli obecnou funkčnost. Konektivita prostřednictvím sítě GSM již také nejde moc vylepšit – snad o podporu sítě UMTS, ale ta ještě není aktuální. Také rozšiřitelnost o karty CompactFlash by jistě prospěla, i když existující slot pro karty MMC/SD je také postačující. Jediné, co by mohlo současné generaci DataPhone v blízké budoucnosti chybět, je podpora bezdrátových sítí WiFi, ale jistě se časem objeví dostupné rozšiřující karty nebo upgradovaný model. Přidat lze ještě podporu Bluetooth, ale ta již není u tohoto zařízení téměř vůbec důležitá.

DataPhone už se zkrátka nemá kam vyvíjet. Kompaktní mobil z něčeho podobného totiž nikdy nebude – pro zákazníky s touto potřebou budou k dispozici chytré telefony na bázi systému Smartphone 2002 (pokud se tedy bavíme jenom o nabídce Microsoftu), zatímco DataPhone s Pocket PC Phone Edition už bude navždy určený především do kanceláří jako kapesní počítač s podporou datových a telefonních funkcí.

Jestli je to přesně to, co hledáte a s čím můžete ušetřit velké množství času a peněz, potom jste již dávno měli DataPhone nebo příbuzný produkt mít. Pokud to nejsou přesně vaše potřeby, tak si počkejte na něco jiného. DataPhone pro vás v takovém případě bude jenom drahou hračkou. Nenechejte se pro nákup zviklat tím, že i mobil s jinými funkcemi, než potřebujete, vás může uspokojit. U kapesních počítačů to neplatí a hranice mezi použitelností a zbytečností je velmi jemná a hodně ostrá.