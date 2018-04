Vyplatí se čekat na OS6 ?

Jaká úskalí a překvapení nás čekají? Vše se pokusíme vysvětlit z pohledu uživatele, který palm používá denně a s každým novým modelem a operačním systémem provádí upgrade.

Dnešní Palm s operačním systémem OS5, konkrétně nejvyšší verzí OS 5.2.1, má spoustu nových funkcí oproti původnímu a asi nejčastěji zastoupenému PalmOS 3.5 a OS 4. Ty byly totiž nejmasověji prodávány a tvoří dnes stále statisticky velmi významnou skupinu uživatelů strojů s PalmOS.

Jak by se měl tedy uživatele takového stroje s OS 3.5 nebo OS 4 dívat na dnešní OS 5 a budoucí OS 6? Co mu přinesou? Budou mu vyhovovat, nebo si nadále vystačí s tím, co má?



Palm OS 6 - přejít, či nepřejít?

Otázka je značně složitá, dá se na ni ovšem odpovědět. Předně OS 5 je mezistupněm mezi OS 4 a OS 6; je to vlastně OS 4 aplikovaný na nový hardware. To znamená odklon od dragonballových procesorů a postup přes první Texas Instruments OMAP, po Intel Xscale procesory s ARM strukturou. Znamená to také přechod k vyšším taktovacím rychlostem a jiné architektuře. V OS 5 dále přibylo další rozhraní, kterým je BlueTooth modul, popř. u modelu Tungsten C - WiFi modul. Rovněž se masově objevilo vyšší rozlišení displejů od 320 x 320 pixelů až po 320 x 480 pixelů. Zmíníme i větší adresovatelnou paměť RAM a další drobnosti. Nynější OS 5 však stále neřeší otázku multitaskingu, běh současně několika aplikací najednou (např. prohlížení dokumentu a na pozadí stahování emailu, nebo natahování webové stránky). Systém dále zvládá jen ve velice omezené míře podporu nativních dokumentů Word, Excel, PowerPoint a dalších např. v přílohách emailů. To vše by nám měl přinést až slibovaný Palm OS 6, nebo teď již nově s kódovým označením Cobalt.

OS 5 byl tedy revoluční jen zčásti, měl překlenout rozdíl mezi OS 4 a OS 6. Měl aplikovat OS 4 na nový hardware a na nové možnosti. Revolučním a do určité míry srovnatelným s PocketPC bude až PalmOS 6. U PocketPC je totiž již dnes samozřejmostí použití nativních formátů, multitasking a veškeré multimediální vymoženosti.

Pokud jste tedy obyčejný uživatel, který nepotřebuje na pozadí stahovat emaily, ale klidně si je stáhne v aktivních okně (rozuměj běžící aplikace), pak nemusíte chvátat s nákupem stroje s OS 6. Jediné co vám takový stroj přinese, bude třeba vyšší rozlišení displeje, u špičkového modelu BlueTooth, popř. WiFi, dále pak větší paměť, která se dá ovšem řešit použitím paměťové karty, a o něco lepší podpora multimedií jako přehrávání MP3, a v omezené míře video sekvence atp.

Navíc, pokud uvážíme, že až se na trh dostanou zařízení s OS 6, nejenom že budou podstatně dražší než dnešní modely, ale stávající půjdou razantně dolů. Pak přijde doba právě pro vás, kteří již dnes pošilháváte po strojích s OS 5. Jejich cena bude na velmi rozumné hranici.