Vodafone měl velký výpadek. Zákazníci vyžadují kompenzaci

Krátce po poledni o tom operátor informoval zákazníky na svých facebookových stránkách. Výpadek služeb trval v některých případech i více než čtyři hodiny.

"Zákazníkům, kteří měli během dopoledne problém s přihlášením do sítě, doporučujeme nyní telefon restartovat. V tuto chvíli by mělo být přihlášení do sítě a volání opět funkční. Nicméně u určité skupiny zákazníků mohou přetrvávat komplikace s dalšími službami. Na odstranění naši technici intenzivně pracují. Všem, které dnešní komplikace postihly, se velice omlouváme. O vývoji situace budeme informovat," uvedla Adéla Konopková z tiskového oddělení operátora.

Výpadek postihl jen část uživatelů. V některých případech se SIM vůbec nehlásila do sítě, někomu nefungovala jen mobilní data. Výpadky signálu potvrzovala i infolinka operátora. U postižených čísel v některých případech automatická hláska operátora uváděla, že dotyčné číslo neexistuje. Podle našich informací se výpadek týkal desítek tisíc uživatelů.

Někteří výpadkem postižení zákazníci se kvůli nemožnosti využívání služeb dotazují i na kompenzaci ze strany operátora. "Momentálně je naší prioritou zajistit úplné obnovení provozu. Další rozhodnutí budou následovat," informovala Konopková.

Na výpadek si stěžovaly i některé organizace. Drážní inspekce hlásila, že jí kvůli výpadku nefunguje Centrální ohlašovací pracoviště, takže v případě problémů na železnici se o tom Drážní inspekce neměla jak dozvědět.