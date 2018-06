T-Mobile má už druhý den velký výpadek. Radí, kde uplatnit kompenzace

První problémy měla síť T-Mobile už ve čtvrtek 21. června, ale nepodařilo se ho vyřešit a mnoho zákazníků si stěžuje na nefunkčnost služeb i v pátek. Operátor problémy se sítí připouští, informuje o nich na infolince a omlouvá se zákazníkům na facebookovém účtu.

Nyní je vidět na stránce operátora jen páteční omluva, kterou T-Mobile zveřejnil v odpoledne.



Problémy hlásí zákazníci z různých míst České republiky, někomu nefunguje volání i SMS, jiným jen jedna ze služeb a některých zákazníků se výpadek netýká vůbec. Redakční SIM funguje korektně, lze z ní volat, přijímat hovory i posílat a přijímat SMS či datovat.

Podle tiskové mluvčí T-Mobile Martiny Kemrové má operátor výpadek datových služeb: „Bohužel od včerejška zaznamenáváme opakované výpadky datových služeb na Moravě. Technici usilovně problém řeší a provoz postupně nabíhá. Věříme, ze do večerních hodin bude provoz v normálu. Zákazníkům děkujeme za trpělivost a doporučujeme případný restart mobilních zařízení.“ Je tedy možné, že pomůže přepnutí telefonu do 2G sítě, pokud to přístroj umožňuje.

Operátor na svém facebookovém profilu reaguje na stížnosti zákazníků a radí jim, jak žádat o kompenzace za nefunkční služby, a to i za ušlý zisk u podnikatelů.

„Dobrý den, za komplikace se vám omlouvám. Pokud by se u vás kvůli výpadku jednalo o ušlý zisk, stačí ho písemně doložit na naší centrálu na adresu: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4 a kolegové se na to s vámi rádi podívají,“ uvedl jeden ze správců profilu.



V minulých dnech měl výpadek služeb i operátor O2. Nefungovalo mu pevné připojení k internetu pomocí služby xDSL.