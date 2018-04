T-Mobile se potýkal s výpadky sítě LTE, problémy byly i s voláním

Zákazníci operátora T-Mobile si v úterý odpoledne začali stěžovat na nefunkčnost datových přenosů, později i na problémy s voláním. Na facebookovém profilu operátora na to upozorňovali lidé z celých Čech: například z Prahy, Plzně, Středočeského kraje a dalších koutů země. Podle mluvčí operátora Martiny Kemrové postihl výpadek západní část země.

„Došlo k výpadku LTE na území Čech způsobenému blíže nespecifikovaným technologickým problémem. U většiny LTE telefonů proběhlo automatické přepnutí do sítě 3G/2G, takže zákazníci výpadek pravděpodobně ani nezaznamenali,“ upřesnil Lukáš Hrabal z tiskového oddělení operátora.

Doplnil, že u telefonů, které automatickou přeregistraci neumí, by měli zákazníci manuálně přepnout z LTE sítě do sítí 3G/2G. „Systém již nabíhá, kompletní obnovení provozu očekáváme do několika hodin. Zákazníkům se za způsobené obtíže omlouváme,“ doplnil Hrabal.

Výpadek trval minimálně od druhé hodiny odpoledne do pozdních odpoledních hodin.

Operátor se naposledy s větším výpadkem své sítě potýkal loni v listopadu. Tehdy se týkal především zákazníků s předplacenou kartou, v menší míře i tarifních zákazníků. Firma v reakcích na stížnosti zákazníků na sociálních sítích problém přiznala a přislíbila kompenzace (více najdete zde).

S výpadky se potýkají i konkurenční operátoři. Rozsáhlý výpadek musela loni v srpnu řešit například společnost O2, Část zákazníků v jižních, západních a středních Čechách a v části Prahy se nemohla dovolat ani připojit k internetu. Klienti si stěžovali i na nedostupnost dalších služeb, firmě nefungoval ani oficiální web. Vše způsobil překopnutý kabel (výpadek O2 jsme popsali zde).

- Aktualizace 16:26: Doplněno aktuální vyjádření operátora, zprávu jsme celkově přepracovali

- Aktualizace 16:35: Doplnili jsme dřívější výpadky mobilních sítí, přidali související texty