Výnosy Českých Radiokomunikací klesly

Konsolidovaného provozního zisku ve výši 17 milionů korun dosáhly v prvním pololetí letošního roku České radiokomunikace (ČRa). Ve stejném období loňského roku firma hospodařila se ztrátou 219 milionů korun. Auditované a konsolidované výsledky hospodaření firmy podle mezinárodních účetních standardů dnes ČIA oznámil ekonomický ředitel ČRa Jaroslav Straka.

Celkový konsolidovaný čistý zisk ČRa vzrostl z 342 milionů korun v prvním pololetí loňského roku na letošních 884 milionů. Konsolidovaný ukazatel EBITDA se meziročně zvýšil z 408 milionů korun na 618 milionů. Marže EBITDA vzrostla z 35 na 55 procent.

Celkové konsolidované výnosy meziročně poklesly o 3,9 procenta na 1,125 miliardy korun. Výnosy z telekomunikačních služeb se snížily o 9,9 procenta na 496 milionu korun, výnosy za datové služby klesly o 16,4 procenta na 156 milionů. Podíl datových služeb na celkových výnosech z telekomunikačních služeb meziročně klesl z 34 procent na 31,5 procenta. Výnosy ze služeb spojených s šířením televizního signálu vzrostly o jedno procento na 314 milionů. Výnosy z šíření rozhlasového signálu dosáhly 177 milionů korun, což představuje meziroční pokles o dvě procenta. Výnosy z družicových přenosů klesly o 37,5 procenta na 22 milionů.

Celkové konsolidované provozní náklady ČRa poklesly o 20,2 procenta na 1,109 miliardy korun. Náklady na prodej klesly o 2,3 procenta na 283 milionů korun. Konsolidované osobní náklady firma srazila o 45,4 procenta na 190 milionů korun.

V 1. pololetí 2003 společnost proinvestovala celkem 130,2 milionu korun, z toho do rozvoje telekomunikační sítě 104,3 milionu, do přístupové sítě 54,1 milionu, do páteřní sítě 45,7 milionu a do řídicích dohledových systémů 4,5 milionu. Další investice ve výši 8,9 milionu korun směřovaly do rozvoje televizního a rozhlasového vysílání. Do rozvoje a obnovy majetku společnosti a informačních systémů ČRa investovaly 17 milionů korun.

Podíl ČRa na čistém zisku společnosti T-Mobile, ve které ČRa drží 39,23procentní podíl, činil letos v prvním pololetí 838 milionů korun, oproti loňským 654 milionům. Vzhledem k tomu, že 40,39procentní podíl ve společnosti Contactel byl odprodán až v červenci, je v prvním pololetí letošního roku zahrnut i podíl na jeho ztrátě ve výši 100,7 milionu korun.