Vyměňte zdarma nabídku Start a další programy pro Windows Mobile

Easy Today Launcher

Windows Mobile je operační systém, který uživatelům dovoluje mnoho věcí dělat tak, jak oni sami chtějí, nikoliv tak, jak to vymysleli v centrále výrobce. Takovou funkcí je např. spouštění programů - lze použít tlačítka, Start menu či jeden z mnoha existujících launcherů; např. Easy Today Launcher. Rozhraní aplikace je jednoduché, program na obrazovce Dnes pouze zobrazuje ty programy, které jsme vybrali v nastavení. Easy Today Launcher vyžaduje alespoň Windows Mobile 5 a spustíme ho na přístrojích s rozlišením QVGA, VGA, QVGA a WQVGA.

Stahujte Easy Today Launcher

FontChanger

Majitelé smartphonů a PDA s operačním systémem Microsoftu sice mohou jednoduše změnit velikost písma, ta se však neprojeví všude, rovněž použití jiného fontu je bez dodatečného softwaru velmi problematické. Freewarová aplikace FontChanger dělá přesně to, co říká její název - dokáže změnit systémové písmo. Zájemci o tuto funkci si mohou vybrat z několika dostupných druhů fontů, např. Slammertag, Segoe UI či Aerovias Brazil. Instalace probíhá jednoduše - do paměti přístroje nakopírujeme CAB soubor reprezentující vybraný font, nainstalujeme a provedeme soft reset. Autorem programu je vývojář s přezdívkou smilegod.

Stahujte FontChanger

Start Launcher

Druhým launcherem, který si v dnešním článku představíme, je freewarový Start Launcher. Program dokáže změnit funkci tlačítka [Start] v levém horním rohu obrazovky, krátkému a dlouhému tapnutí na ikonu můžeme přiřadit spuštění libovolného programu. Lze také zachovat původní funkci, tj. zobrazení nabídky Start s oblíbenými programy i s nastavením určitý program spouštět jen v případě, když přidržíme stylus o něco déle. Užitečné je, že kromě adresy EXE souboru lze zadat také parametry pro spuštění. Autorem aplikace Start Launcher je vývojář s přezdívkou bartwell, program vyžaduje alespoň PocketPC 2003.

Stahujte Start Launcher

Simple Clock

Řada uživatelů Windows Mobile přístrojů si láme hlavu tím, zda by jejich PDA vložené do kolébky nešlo nějak využít. Možností je několik; např. si ve slideshow režimu můžeme zobrazit fotky z dovolené či stáhnout program Simple Clock, který náš komunikátor promění v jednoduché digitální hodiny. Kromě zobrazování času toho aplikace opravdu moc neumí, dobrou zprávou je, že si aspoň můžeme vybrat ze šesti barev písma. Autorem programu Simple Clock 0.3 je vývojář s přezdívkou Ather, aplikace funguje na přístrojích s VGA a WVGA displejem.

Stahujte Simple Clock

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.