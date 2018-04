Výměnné kryty, které jsou opravdu inteligentní

Představte si, že z krabice s portrétem Karla Gotta vytáhnete kryt na váš mobilní telefon. Po nasazení krytu bude na displeji mistrův obličej. Namísto zvonění se z reproduktoru budou ozývat božské hity a v menu budou položky, které pojmenovával Karel Gott osobně. Hm, jdete na fotbal, kde se takový mobil nehodí? Nevadí, v pokladně stadionu si koupíte nový kryt, který způsobí, že ikony v menu budou na fotbalové téma, mobil nebude zvonit, ale řvát jako na stadionu (v restauraci můžete přepnout na klubovou hymnu). A navíc, telefon s tímto krytem bude vypadat jako ideální doplněk fotbalového dresu. To vše za cenu 20 až 40 dolarů (750 až 1500 korun).

To vše by mělo být možné s chytrými kryty společnosti GitWit. Ta nevyrábí žádné mobily - pouze vymyslela (a samozřejmě si nechala patentovat) kryty Smart Skin. Licence bude poskytovat výrobcům mobilů, kteří budou vyrábět telefony schopné tak rozsáhlé personalizace. Zatím na její nabídku nezareagoval nikdo z velké pětky, ale bez zakázek GitWit rozhodně nebude. Už se mu podařilo přesvědčit jihokorejský Sewon. „Sewon je hrdý na to, že je prvním partnerem GitWitu a může tak ukázat sektoru bezdrátových zařízení, jak progresivní je Sewon v přenášení technologií a designu mobilních telefonů do nových oblastí,“ řekl k tomu šéf Sewonu pan Hong.

Smart Skin funguje jednoduše - obsahuje čip, ve kterém jsou všechny informace o nastavení a uživateli (stejně jako melodie, ikony apod.). V tomto čipu je uložena také aplikace ovládající telefon, na který se Smart Skin nasadí. Když nasadíte Smart Skin na mobil, nahraje se aplikace do paměti v mobilu. V tom je procesor ARM7 a upravená verze operačního systému Linux. Po spuštění aplikace se začne mobil chovat podle nastavení uloženého v krytu.

GitWit si od svých chytrých krytů slibuje úspěch především na severoamerickém trhu - mezi teenagery. Samozřejmě není žádný problém vyrobit telefon podporující Smart Skiny, který by pracoval v sítích GSM. Nicméně i GitWit uznává, že prosadit se na konzervativním evropském trhu je mnohem obtížnější než na americkém nebo asijském, kde se daří i přes silnou pozici výrobců z první pětky (Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens, Alcatel) prorážet malým výrobcům s unikátními mobily. Příští rok chce GitWit vyrobit více než jeden milion Smart Skinů. Co myslíte, kdybyste nasazením krytu úplně změnili chování a design svého mobilu, připlatili byste si za takový inteligentní kryt?