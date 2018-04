Výměna SIM zdarma není samozřejmost. Někdy se poplatku zkrátka nevyhnete

Pravděpodobně nejčastějším důvodem, proč se zákazník obrátí na operátora v souvislosti se SIM, je pořízení nového telefonu. Výrobci totiž v posledních letech nahrazují standardní sloty menšími. Těmi nejrozšířenějšími jsou sloty pro microSIM, u špičkových modelů je však standardem rozměr nano.

Případy, kdy uživatel potřebuje kartu pouze o jednu velikost menší (standardní SIM na microSIM), řeší operátoři střižením SIM přímo na prodejně. V tomto případě jde z jejich strany o bezplatnou službu. Přechod na nanoSIM si však ve většině případu již vyžádá výměnu karty, střižením té původní by totiž došlo k jejímu nevratnému poškození. Samotný čip původních karet standardního rozměru je totiž mnohdy větší než rozměry nanoSIM.

Bezplatně, ale i za stokorunu

O2 si za jakoukoli výměnu SIM, tedy i při potřebě menšího rozměru, naúčtuje částku 99 korun. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy je kartu nutné vyměnit kvůli nefunkčnosti. V předchozích dvou letech pak operátor podle tiskové mluvčí Lucie Pecháčkové tento poplatek neúčtoval například při výměně za kartu s podporou LTE.

Poplatek ve stejné výši si za výměnu SIM naúčtují také v T-Mobilu. Výjimkou jsou podle Patricie Šedivé z tiskového oddělení operátora pouze situace, kdy jsou důvodem pro výměnu karty její ztráta, krádež či nefunkčnost v LTE síti. Bezplatně kartu vymění i v případě, kdy se jí nedaří přihlásit do žádné dostupné sítě, avšak až po ověření její nefunkčnosti.

Vodafone pak podle tiskové mluvčí Markéty Kuklové všechny výměny SIM v současnosti provádí bezplatně, a to až do odvolání. V platném ceníku si lze nicméně ověřit, v jakých situacích si i tento operátor mimo přechodné období bezplatných výměn za tento úkon poplatek naúčtuje. Jde o případy ztráty či poškození původní SIM, kdy si operátor obvykle naúčtuje poplatek ve výši 100 Kč.

Potřebuji přehrát kontakty, zaplatím i za to?

Ačkoli současné telefony díky operačním systémům umožňují zálohu telefonních kontaktů, tak někteří uživatelé spoléhají stále jen na paměť v telefonu či dokonce na omezenou kapacitu přímo na SIM. S výměnou karty tak souvisí i požadavek přehrání všech kontaktů na novou kartu.

T-Mobile a Vodafone provádějí shodně tento úkon bezplatně. Patricie Šedivá z T-Mobilu dodává, že důvod výměny SIM v tomto případě nerozhoduje. Podotýká však, že ne vždy je přesun kontaktů možný. Rozhoduje hlavně stav samotné karty, v případě velkého poškození totiž kontakt nebude možné přehrát. Bezplatné je u obou výše zmíněných operátorů i kopírování kontaktů uložených v paměti telefonu.

U O2 má oproti konkurenci odlišný přístup. Tento operátor totiž zákazníkům, kteří požádají o zálohu kontaktů ze staré na novou SIM, naúčtuje 99korunový poplatek.

Kontakty si zálohujte

Přesunout kontakty do nového telefonu přitom nemusí stát vůbec nic. Jediné, co je nutné provést, je jejich záloha do počítače či cloudových služeb. V případě smartphonů s Androidem tedy pod uživatelským účtem do kontaktů Google, u produktů Applu pak buď na iCloud, či přes iTunes. Tato záloha má navíc jednu nespornou výhodu, uživatel díky ní o kontakty nepřijde ani v případech ztráty či fatálního poškození SIM/telefonu. V těch chvílích jim totiž operátoři nepomohou.