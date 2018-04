Výměna PDA Li-Ion - Levné Palmy - a další aktuality

Náhradní Li-Ion baterie do PDA

Už jste přemýšleli, kde by se dala nahradit odcházející Li-Ionka do vašeho PDA a na kolik by vás takováto výměna přišla? Jedna z možností je návštěva stránky PDAInternalBatterry.

Tam se dozvíte, že novou baterii do iPaqu můžete zakoupit za $59, do Jornady za $65. Výměna Li-Ionky v Toshibě e740 vás ale už přijde na $89. Firma brzy nabídne baterie pro Palmy série m500/505 a i705. Postup výměny baterií je přiložen (viz na ukázku další obrázky).

Mobile Civilisation na mobilech!

Vzpomínáte si na famózní PC hru Civilisation? její předělávku na Nokie 9210/9290 připravila maďarská firma RedShift. Komerční program stojí $27,95.

Nové iPAQy budou mít snímač prstů

Potvrzují se informace o tom, že iPAQy nové řady 5400 budou vybaveny kromě WiFi i biometrickým snímačem prstů. Tato výbava výrazně přispěje k bezpečnosti dat a mimořádně zkomplikuje nežádoucí přístupy do handheldu.

Firma nabídne vstup přes tento snímač, či v kombinaci s PINem.

Palmy levněji...

... nabízí shop Stables. Třeba Palm Zire tam koupíte za $90, Palm m500 za $185, Palm m130 za $240, m125 za $140. Treo90 pořídíte za $280.