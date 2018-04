Výměna dat, HotSync

Synchronizovat data z PalmPilota s daty, uloženými na PC.

Synchronizovat data lze i s více PalmPiloty, čímž se dá např. centrální distibuce kontaktů pro obchodní zástupce a pod.

Vložte PalmPilot do stojánku. a zkontrolujte, zda je správně "posazený". Zaoblená hrana na PalmPilota a stojánku se musí dotýkat. Seriový konektor (9 pinový) ze stojánku PalmPilota zasuňte do volného sériového portu na Vašem PC. Předpokládám, že to bude COM2 a tak Vám nezbude nic jiného, než použít sériové redukce 9-25 pin, která je součástí balení PalmPilota. Majitelé ATXových PC mají výhodu a mohou konektor zasunout okamžitě. Spusťe na svém PC aplikaci HotSync, kterou najdete ve stejném adresáři jako program PilotDesktop.

HotSync se spustí a jeho ikonka se umístí ve Win95 a WinNT 4.0 do základní lišty Windows95, vlevo od zobrazovaného času. Teprve po spuštění aplikace HotSync se v PilotDesktopu zpřístupní menu HotSync. Klikněte pravým tlačítkem na ikonku HotSync v základní liště Win95. Ze zobrazeného menu vyberte položku Setup....

Zobrazí se Dialogové okno Setup

K tomuto oknu se můžete také dostat z menu Options v HotSync manažeru.

Pokud není vybráno, klikněte na ouško záložky Local. Z rozvinovací nabídky vyberte číslo portu, do kterého jste zasunuli konektor ze stojánku PalmPilota.

Vybraný port nesmí být sdílen s interním modem nebo dalším zařízením, používajícím IRQ příslušného portu.

Z další rozvinovací nabídky vyberte rychlost pro výměnu dat. Přednastavena je hodnota

As Fast AsPossible, která zaručí, že komunikace mezi PC a PalmPilotem bude probíhat co nejrychleji.

Klikněte myší na tlačítko OK.

Pokud nemáte spuštěný HotSync manažer, spusťte jej. Zkontrolujte (kliknutím pravým tlačítkrm myši na ikonku HotSync v liště Win95), zda máte v menu manažeru HotSync "zafajfkováno" Local. Pokud máte vybráno Local, bude pro synchronizaci dat sloužit stojánek pro PalmPilota. Vložte PalmPilota do stojánku. Stisknněte umělohmotné tlačítko HotSync na stojánku PalmPilota. Alternativně lze HotSync spustit, když tužkou ukážete na ikonu Applications a z aplikací vyberete ikonu HotSync a následně pak Local Sync.

Musím přiznat, že jsem ze začátku používal druhou variantu. Výhodou první však je, že nemusíte zapínat PalmPilota.

Tužkou ukažte na ikonu Applications a z aplikací vyberete ikonu HotSync Následně pak ukažte na tlačítko HotSync Log.

Zobrazí se obsah Log souboru s datumem a časem poslední synchronizace a se statusem přenosu.



V základní příručce k PalmPilotovi není o této problematice moc velká zmínka. Je to asi proto, že k výměne dat, popřípadě k jejich sysnchronizaci s daty uloženými na PC slouží software PalmPilot Desktop, v jehož popisu je jedna kapitola, věnována programuje proces, který automaticky synchronizuje data mezi PalmPilotem a aplikací PalmPilot Desktop, která je nahrána na osobním počítači. Všechny změny, teré provedete na PalmPilotovi se automaticky projeví v PalmPilot Desktopu a obráceně. Hotsync pouze synchronizuje rozdílné části záznamů a tím snižuje čas synchronizace na minimum.je program, který kontroluje všechny probíhající procesy mezi PalmPilotem a programem PalmPilot Desktop. HotSync manažer běží na pozadí a monitoruje komunikační port na PC. Hezky řečeno "poslouchá" příchozí příkazy z PalmPilota.HotSync manažer synchronizuje data i tehdy, pokud zrovna není spuštěný PalmPilot Desktop.Nyní si ukážeme postup, kterým ůspěšne provedete proces synchronizace dat.Nyní proběhne proces HotSync, který přenese odpovídající data nebo změny na nich z PalmPilota do PalmPilot Desktopu a obráceně. Při prvním spuštění jste dotázáni na jméno. Toto jméno je použito pro název složky na disku, kam se ukládají data při synchronizaci.Během přenosu se zobrazí informační okno HotSync Progress, ve kterém se vypisuje stav přenosu a uživatelské jméno, použité pro synchronizaci.Každý PalmPilot může mít jiné jméno. A tak k jednomu PalmPilot Desktopu může přistupovat více uživatelů a synchronizovat svá data. Po synchronizaci dat se však musíte do PalmPilot Desktopu přihlásit pod uživatelským jménem, shodným se jménem PalmPilota.HotSync přenáší data ze všech čtyř Interních aplikací.Pokud dojde k ukončení synchronizačního přenosu, zobrazí se v informačním okně hlášeníJak už bylo řečeno, HotSync synchronizuje data mazi PalmPilotem a PalmPilot Desktopem na Vašem PC. Např. z Adresáře v PalmPilot Desktopu se přenesou tři záznamy do PalmPilota a z PalmPilota se doplní k jednomu klientovi v PalmPilot Desktopu číslo na mobilní telefon. HotSync zaručí, aby synchronizací vznikla na PalmPilotovi a v PalmPilot Desktopu stejná data.Přestože by se zdálo, že zde nemůže dojít k problémům není tomu tak. Uvedu příklad:V PalmPilotovi, u klienta Nováka, změníte číslo mobilního telefonu. Mezi tím však sekretářka v PalmPilot Desktopu změní rovněž u klienta Nováka číslo mobilního telefonu, ale na jiné, než Vy (např. má klient Novák dva mobilní telefony).Za normálních okolností by proces mohl probíhat následovně:Při HotSync dojde k synchronizaci, do PalmPilota se přenese číslo zadané sekretářkou a do PalmPilot Desktopu se přenese číslo zadané Vámi. A je problém, Správně byste měli mít jak v PalmPilotovi, tak v PalmPilot Desktopu dvě čísla na mobilní telefon u klienta Nováka.HotSync manažer tento problém zjistí a vyřeší jej tak, že z PalmPilota přenese do PalmPilot Desktopu celý záznam o klientu Novákovi s tím číslem, které jste zadali. Tím vzniknou v PalmPilot Desktopu dva záznamy se jménem Novák, ale pokaždé s jiným telefonním číslem na mobilní telefon. Stejný důsledek bude mít synchronizace na data v PalmPilotovi. I v něm vzniknou dva záznamy, každý s jiným telefonem.Je nutné data zkontrolovat a telefony doplnit do toho záznamu, který je novější a aktuálnější.Po každé synchronizaci dat se v PalmPilotovi vytvořís detailními informacemi o průběhu a výsledku synchronizace. Pokud dojde k chybám nebo nesrovnalostem (viz výše) jsou i tyto zapsány doJeště zmínka o dalších volbách HotSync. U HotSync manažeru se dají nastavit pro jednotlivé aplikace také různá nastavení synchronizace. Rovněž se dá nastavit, že data nebudou synchronizována, ale pouze přenášena z PalmPilot Desktopu na PalmPilot nebo pouze z PalmPilota do PalmPilot Desktopu. U synchronizace přes modem je nutno nastavit v PalmPilotovi parametry pro modem a číslo telefonu, na kterém je navěšený modem a připojeno PC se spuštěným HotSync manažerem (nastavený pro přenos přes modem).V případě většího zájmu o tuto problematiku jsem ochoten se podělit o své zkušenosti, popřípadě ji podrobněji rozepsat na těchto stránkách