Výměna baterie v mobilu stála život čínského mladíka. Přístroj vybuchl

Svědci viděli, jak mladík v čínském Kantonu vložil do mobilu novou baterii. Pak telefon nabil a strčil do náprsní kapsy. Přístroj ale krátce poté vybuchl. Exploze jeho majiteli přerušila krční tepnu a on zranění nepřežil.