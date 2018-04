Vymačkejte z Vodafone maximum - víkendové SMS zdarma začínají

To co sliboval celý podzim Čtvrtníček s čivavou u nohou právě vstoupilo v platnost. Dárek pro všechny - víkendové SMS zdarma v síti Vodafone můžete využívat od půlnoci na sobotu až do půlnoci 1. dubna letošního roku. SMS můžete zdarma posílat každý víkend v uvedeném termínu.

Přes masivní (a velmi populární) reklamní kampaň připomeňme, že SMS zdarma platí pro nové i stávající zákazníky. Akce platí pro SMS na čísla v síti Vodafone a nevztahují se jen na SMS v roamingu a na prémiové SMS.

Nám nezbývá než popřát hbité prsty a kvalitní klávesnici vašeho mobilu.