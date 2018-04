Rodinný výlet ho přišel na půl milionu. Syn totiž visel na internetu

Prázdniny jsou od toho, aby si děti odpočinuly od školních povinností. Aby neseděly jen před televizí či u počítače, musejí rodiče vymyslet program. Američan Mike Domzalski tak letošní jarní prázdniny pojal jako rodinný výlet do kanadského Toronta. Patrně kvůli pracovním povinnostem s sebou však přibalil i svůj iPad.

Ten však nezůstal bez povšimnutí Mikeova syna. Videa na YouTube byla patrně zajímavější než samotný výlet lodí z americké obce Macomb Township nedaleko Detroitu do již zmíněného kanadského Toronta. Jejich sledování však bylo ve výsledku pořádně drahé. A to natolik, že by si Mikeova rodina mohla za takovou částku dopřát místo výletu do Kanady opravdu luxusní rodinný pobyt v zámoří. Anebo zbrusu nové auto.

Rodina si sice ohlídala roamingové nastavení na soukromých telefonech, ne však již na Mikeově iPadu s daty vázanými na pracovní telefon. O útratě ve výši 17 465,86 dolaru (téměř 430 tisíc korun) se tak Mike dozvěděl až na pracovní poradě, kde mu vyúčtování předal zástupce IT oddělení.

Za první hodinu čerpání dat v mezinárodním roamingu totiž mobilní operátor AT&T Domzalskimu zaměstnavateli naúčtoval částku 11 733 dolarů (přes 280 tisíc korun). Data za dalších více než 5 730 dolarů (přes 140 tisíc korun) pak Mikeův syn vyčerpal během více než pěti hodin.

Hlava rodiny však namítá, že obrazovka iPadu hned po minutí mostu do Kanady potemněla a ztratil se signál. Ohrazuje se i tvrzením, že v době, kdy byly účtovány poplatky, neměla rodina připojení. Jeho tvrzení údajně podporuje i samotný zaměstnavatel. Což není vzhledem k faktu, že částku účtoval operátor jemu, nic překvapivého.

AT&T však skrze mluvčího oponuje a trvá na svém. „Mezinárodní sazby platí, protože data byla stažena mimo USA. V tomto případě se jednalo o více než pětihodinové nepřetržité stahování dat.“

Tento příběh nápadně připomíná nedávnou zkušenost mladé Britky, která trávila vánoční rodinnou dovolenou v Egyptě. Nezajímaly ji totiž pouze plážové radovánky, našla si i dostatek času na komunikaci s přáteli skrze sociální síť. A to v přesvědčení, že je připojena k hotelové wi-fi. Po návratu z vyúčtování zjistila, že operátor požaduje uhradit částku 4 908 liber, v přepočtu tedy více než 180 tisíc korun (více čtěte zde).