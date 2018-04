Vylepšete si zdarma svůj Palm: zrychlíte skrolování a naplánujete si kulturní akce

ScrollJump

Zřejmě každému z nás se při běžné obsluze Palm OS handheldů někdy stalo, že jsme se nacházeli v hlubinách nějakého dokumentu/aplikace/webové stránky a potřebovali se rychle dostat nahoru nebo dolů. Právě k tomuto účelu vznikla i utilitka ScrollJump, která zmíněnou věc při správném nastavení dokáže. Původně tato aplikace vznikla pro webový browser Blazer na Treu 650, ale lze ji aktivovat i pro jiné programy.





Míra praktičnosti se samozřejmě liší program od programu, konkrétně v již zmíněném Blazeru je standardně výchozím pohybem posun o jednu stranu nahoru nebo dolů. Po aktivaci aplikace ScrollJump ovšem již není žádný problém s rychlým přechodem oběma směry (skvělé zejména při hledání ovládacích prvků umístěných nahoře na stránce), jelikož se nemusí listovat přes 20 stran, ale stačí jen jedno stisknutí. ScrollJump potřebuje k běhu nejméně Palm OS 5.0+ a ke stažení 9 kB místa.

Stahujte ScrollJump

R.Watch

Všem, kdo si už někdy říkali, jaká je škoda, že jejich Palm stojí v kolébce vedle PC jen tak zbůhdarma a nevyužitě, je určena aplikace R.Watch. Promění spící Palm v regulérní analogové/digitální hodiny. Aplikace kromě hodin obsahuje také alarm a celkem osm typů informací: stav baterie, hodiny, minuty, vteřiny, datum, měsíc, rok a den v týdnu.





Alarm lze nastavit na denní spouštění. Zobrazování smíme provozovat v režimu běžném i obráceném. Program podporuje dokonce i speciální mód určený pouze pro hodinky Fossil/Abacus Wrist PDA. R.Watch je titulem mimořádně nenáročným, k běhu postačí Palm OS 3.5 a prakticky libovolný hardware. Velikost stáhnutého ZIP s programem je 5 kB.

Stahujte R.Watch

Gotta See That

Mírně specifický úkolovník pro každého, kdo žije filmem a divadlem. V aplikaci Gotta See That si o této dvojici žánrů můžeme poměrně přehlednou formou vést několik základních údajů, které zahrnují: jméno filmu/hry, datum uvedení DVD na trh/filmu do kin/hry do divadla, hodnocení, rating filmu (zde je myšlen doporučený věk diváků) či kategorie dané produkce.





Zadané položky si poté kdykoliv můžeme právě podle kategorie i vypsat (jen drama, komedie, akce...). Titul Gotta See That se spokojí už s Palm OS 3.5+ a vyhrazenými 30 kB z našeho datového úložiště.

Stahujte Gotta See That

iScript

Aplikace iScript je open-source implementací WMLScript enginu pro Palm OS zařízení. Program je zkompilován jako standardní systémová Palm OS knihovna, kterou lze používat nejen ve WML prohlížečích, ale také prakticky v každé jiné aplikaci vyžadující podporu skriptování. Připomínáme, že WMLScript je jedním z dialektů JavaScriptu používaným pro WML stránky a je součástí WAP (Wireless Application Protocol).





Základní rozdíl mezi JavaScriptem a WMLScriptem je v tom, že první lze zabudovat do HTML stránky, kdežto ten druhý je vždy v samotném souboru. Oblasti, které řeší, jsou ale dost podobné, validace vstupu, chybové hlášky, dialogová okna... Titul iScript spokojeně poběží už na archaických Palm OS 3.0+ handheldech, ovšem je nutno mu vyhradit trochu víc místa - při 743 kB v ZIP to rozhodně není žádný drobeček (zejména na starších Palmech).

Stahujte iScript

Článek vyšel na serveru www.palmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.