Vylepšete si zdarma svůj komunikátor. Nainstalujte třeba opakované upomínky

ShrinkSms Light

Není sporu o tom, že jednou z nejpoužívanějších forem neverbální komunikace současnosti jsou SMS zprávy. V ČR je jejich obliba mimořádná, nepřekvapí proto, že se časem vytvořil jakýsi slang, který umožňoval do běžných 160 znaků vměstnat další informace navíc. Tohoto prostého avšak geniálního nápadu se chytili i autoři aplikace ShrinkSms Light, která umí jednu vysoce zajímavou věc - ušetří nám při posílání dlouhých SMS nějaký ten peníz. A jak funguje? Velmi prostě - napíšeme běžnou SMS, kterou program zašifruje a zkomprimuje (nejlepší poměr je na cca 50 % původní délky) a poté odešle.

ShrinkSms Light je samozřejmě zapotřebí i k přečtení. Aplikace sice obsahuje slovník podobný T9 se 700 tisíci slovy, ovšem pouze anglickými. Nicméně i při "psani bez hacku a carek" lze titul zužitkovat. Jak tedy dosáhnout nejlepšího poměru? Používat slova z vnitřního slovníku, nepoužívat velká písmena ani Enter mezi řádky. ShrinkSms Light vyžaduje Windows Mobile 6 a .NET CF v3.5. RAR archiv s aplikací si z disku nárokuje 3,6 MB.

Stahujte ShrinkSMS Light

MSentinel

Těm, kteří již někdy u svého WM zařízení truchlili nad absencí opakovaného připomínače událostí, i osobám, jež pravidelně zapomínají na prošlé události z agendy, je určena dnes představovaná utilitka MSentinel. Ta se postará o to, aby se veškeré naše promeškané hovory, nepřečtené SMS i MMS zprávy a "prošlé" upomínky z úkolovníku i kalendáře po čase opětovně připomenuly.

Smíme si nastavit, jak často se má program s událostmi nutit i časové rozpětí, kdy má k testování na události docházet (většina z nás si nejspíš nebude přát být rušena v noci). MSentinel rozběháme na konfiguraci zahrnující Windows Mobile 5.0+ a .NET CF v2.0. Velikost aplikace je spíše symbolická - CAB délky 50 kB se na moderním handheldu doslova ztratí.

Stahujte MSentinel

Sound Manager

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je aplikace Sound Manager pouze obdobou předchozího MSentinelu, není tomu tak. Zatímco druhý jmenovaný je primárně opakovaný připomínač událostí, Sound Manager umožňuje k libovolné systémové komunikační akci (třeba "volá známá osoba") přiřadit jakékoliv zvonění. Je příjemné, že můžeme použít i zvuky nacházející se na externích kartách a že není nutno příslušný zvukový soubor kopírovat do paměti.

Spolu s přehráváním zvoleného zvuku nám nic nebrání ani v tom, přidat si volitelně ke zvonění vibrace, nechat si zobrazit zprávu na obrazovce atd. Sound Manager je aplikací náročnou průměrně: Windows Mobile 5.0+ ani .NET CF v3.5 nejsou na dnešní poměry žádná hrůza, o 41 kB velkém ZIP distribučním archivu ani nemluvě.

Stahujte Sound Manager

FingerSuite

Jak už to tak u softwaru bývá, názory na uživatelské rozhraní TouchFLO 3D se mezi lidmi různí. Zatímco jedněm připadá ve srovnání s Apple iPhony nemožné, někdo je hodnotí jako přítulné a dobře použitelné. Za předpokladu, že se řadíte do skupinky nespokojenců, můžete zkusit nahradit standardní menu a upozorňovací boxy právě dnes představeným FingerSuite.

Nová verze je dle našeho soudu sympatičtější a co je důležité - lépe se v praxi ovládá prsty. Podobný grafický upgrade je již součástí i nového uživatelského rozhraní TouchFlo 3D 2, ovšem majitelé starších přístrojů to v případě zájmu musí řešit svépomocí takto. Autoři FingerSuite uvádí jako minimum Windows Mobile 6.1 a 365 kB volného místa na disku pro stažení instalačního CAB. Je nezbytně nutné aplikaci nainstalovat do zařízení a nikoliv na externí kartu!

Stahujte FingerSuite

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.