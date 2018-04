Vylepšete si výkon svého MDA

Update (nahrání nové verze) nepřepisovatelné paměti ROM u elektronického zařízení je riskantní, ať už jde o "flashnutí" mobilního telefonu kvůli odblokování nebo update firmeware pro základní desku. V případě kapesního zařízení za patnáct tisíc je nutné tento risk vzít vážně do úvahy. Instalace neoficiálního produktu navíc může znamenat ztrátu záruky od výrobce. Předem upozorňujeme, že popsané postupy jsou potenciálně nebezpečné, a pokud se rozhodnete je vyzkoušet, budete jednat na vlastní riziko. Neautorizovaný update paměti ROM navíc v mnoha případech porušuje autorský zákon a licenční ujednání.

O2 update

Britský operátor O2 nabízí svým zákazníkům ke stažení software, který updatuje paměť ROM přístroje bez použití speciálních zařízení a velké námahy ze strany uživatele. Uživatel má možnost rozhodnout se mezi instalací vylepšení pro telefonní část přístroje, která si vyžádá pouze restart přístroje a zachová veškerá data, a mezi instalací nové verze paměti ROM (kde je operační systém), která znamená ztrátu všech dat, takže před operací je potřeba pečlivě zálohovat systém.

Telefon

Instalace update pro telefonní část, která se projeví rychlejším a stabilnějším GPRS, je velice jednoduchá, i když má jedno úskalí. Nejprve je nutné stáhnout z webu O2 software pojmenovaný Download the Radio Stack Upgrade v4.21 o velikosti 1.54 MB. Po stažení stačí postupovat podle instrukcí. Důležité je nejprve naplno nabít baterii, poté odpojit napájecí kabel od kolébky a zahájit instalaci. Po restartu budete muset chvilku počkat na samotný průběh "flashnutí" software. Rozdíl oproti starší verzi je patrný, přehrávání internetového rádia už není pro MDA žádný problém a spojení nepadá ani při slabším signálu.

Systém

ROM image 3.17.03, kterou svým zákazníkům nabízí britský operátor, nabízí opět zvýšenou stabilitu operačního systému, rychlejší práci s daty, zejména na externí paměťové kartě, zavedení SIM Toolkitu a zobrazování jména odesílatele místo čísla u přijatých textových zpráv.

Drobných vylepšení je několik. Instalace probíhá obdobně jako u prvního update, ale tentokrát naopak musí být napájecí kabel připojen. O2 se proti zneužití brání tím, že kontroluje, zda kapesní zařízení obsahuje správné IMEI (identifikační číslo přístroje). Pokud aplikace narazí na nesrovnalost, instalace se přeruší. Tento fakt se dá obejít použitím utilitky AdaptROM. Ta přepočítá kontrolní součty tak, aby vše odpovídalo nastavení přístroje.

Instalace opět probíhá jednoduchým způsobem, kdy jediným rizikem je náhlé přerušení napájení. Protože se tímto odstranila veškerá předchozí nastavení, je nutné následně nainstalovat i update vysílací části MDA.

Nutné bude také nastavení připojení pomocí GPRS, a to buď ručně nebo stažením konfiguračního souboru ze stránek operátora, v našem případě T-Mobile. Po spárování přístroje s osobním počítačem by se měla automaticky nahrát zpět zálohovaná data. Pokud se tak nestane a vy budete vyzváni k vytvoření nového spojení mezi MDA a stolním počítačem, můžete ještě hodně zachránit následujícím postupem: zkopírujete obsah původní složky se soubory pro MDA do nového adresáře a před další synchronizací nastavíte ActiveSync tak, aby informace z počítače přepsaly obsah paměti v kapesním přístroji. Přesto je možné, že budete muset některé aplikace instalovat znova. Nevyhnete se ani opětovné aktivaci Microsoft Readeru.

XDA-Developers

Skupina nezávislých vývojářů, kteří našli smysl života v rýpání se v hardwaru a softwaru zařízení typu xDA, na svých webových stránkách zveřejňuje nejen postupy pro sestavení speciálních kabelů, ale také řadu zajímavých utilit včetně nástroje na vytvoření speciální paměti ROM pro zařízení xDA. Ta obsahuje nejen nejnovější update systému, ale také řadu zajímavých freewarových utilit. Ty navíc nezabírají místo v běžné paměti RAM.

K vytvoření nové ROM je tak nutná aplikace mkrom, kterou je nutné spustit na unixovém systému. Jako základ navíc musí posloužit copyrightem chráněná ROM, jako je ta, kterou nabízí O2. Takto vytvořenou ROM stačí nahrát na paměťovou kartu a z ní s pomocí speciálního menu "flashnout" samotný přístroj. Tento komplikovaný postup je pro běžného uživatele nepřijatelný, ale to neznamená, že XDA Developers Special Edition ROM 1.1 je nedostupná. Naopak, v diskusním fóru najdete odkaz na spustitelný soubor, který rozbalíte do adresáře na disku, spustíte již zmíněnou aplikaci AdaptROM a následně necháte pracovat spuštěný soubor start.bat na přístroji vloženém do kolébky se zapojeným napájecím kabelem.

Po deseti minutách nervového vypětí, zda se vše povede, a po restartu už vás přivítá obrazovka s nápisem „Special Edition ROM 1.1“. Zevrubný popis vylepšení a freewarových aplikací, které obsahuje, přineseme v dalším článku.

Na závěr znovu upozorňujeme, že přestože jsme popsané postupy úspěšně vyzkoušeli, T-Mobile ani Eurotel svým zákazníkům podobný postup nedoporučují a jejich aplikací můžete přijít o záruku.