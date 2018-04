Vylepšete si svůj symbianový mobil pořádnou kalkulačkou (i zdarma)

Běžné integrované kalkulačky v mobilních telefonech povětšinou zvládají jen jednoduché operace. Zatímco u levnějších modelů mobilů to je sčítání, odčítání, násobení a dělení, u modelů z dražší skupiny se obvykle dočkáme i umocňování, odmocňování či uložení výsledku do paměti telefonu.

Jak ale provádět všechny početní operace, kvůli kterým si běžně kupujeme složité vědecké přístroje? Je to jednoduché. Stačí si pořídit některou z vědeckých kalkulaček určených pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian. V dnešním článku vám přinášíme poznatky z našeho testování čtyř mobilních aplikací, z nichž tři zdatně mohou konkurovat i drahým vědeckým kalkulačkám.

BestCalc

Mobilní aplikace BestCalc je programem, na který patrně při hledání složitější kalkulačky natrefíte nejdříve. Po jeho spuštění se objeví poměrně příjemně zpracované grafické prostředí, které do značné míry připomíná opravdovou kalkulačku. V horní části se nachází virtuální displej, na kterém vidíme všechny právě probíhající početní operace. Na numerické klávesnici telefonu jednoduše stačí zadat požadovaná čísla a kurzorem následně vybrat operaci, kterou chceme provést. V první řadě zde nalezneme klasické sčítání, odčítání, násobení, dělení a možnost přidání závorek. Jelikož jsou právě tyto úkony používány nejčastěji, tlačítka pro jejich provedení jsou zvýrazněna zelenou barvou a oproti všem ostatním operacím mají také větší rozměry. Podobným způsobem jsou zpracovány i položky pro uložení výsledku do paměti.









V dalších třech řadách již nalezneme složitější početní operace. Vedle klasického umocňování, funkce sinus, cosinus a tangens je to i možnost počítání s číslem Pí či kupříkladu počítání s logaritmy. Jakmile otevřete levým systémovým tlačítkem položku Options (nastavení), můžete si zvolit mezi zobrazováním výsledků v decimální, hexadecimální, oktalové či binární soustavě, vyvolat poslední výsledek a nastavit několik dalších drobností. Jak již bylo řečeno, aplikace je zabalena do poměrně líbivého grafického kabátku, ve kterém dozajista nebudete mít problém s orientací a dojdete v co nejkratším čase k požadovanému výsledku.

Výrobce: SmartphoneWare Ke stažení: demoverze (S60, S60 3rd, UIQ), komerční - 7.95 USD – asi 160 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, UIQ, UIQ3 Plusy: pěkné grafické prostředí, široké možnosti nastavení, podpora mnoha zařízení Mínusy: nenalezli jsme

cCalc

I druhá aplikace, kterou si dnes popíšeme, patří mezi uživateli mobilních telefonů s operačními systémy mezi oblíbené a hojně používané. Její grafické prostředí není oproti programu BestCalc propracované do takové míry, zato však aplikace vynahrazuje svá negativa opravdu velkým množstvím nejrůznějších početních operací. Po spuštění cCalc se nám zobrazí stejně jako u předchozího popisovaného programu obrys opravdové kalkulačky, a to i včetně imaginárního displeje. Pod ním se v levé části zobrazuje numerická klávesnice, přičemž je na každé klávese vyobrazena funkce, kterou lze vyvolat stisknutím konkrétního tlačítka na telefonu.

V pravé části je poté vyobrazen kurzor a taktéž dané početní operace. Jelikož je podporovaných funkcí opravdu mnoho a všechny by se na málopočetnou klávesnici běžného mobilního telefonu nevešly, je nutno mezi nimi přepínat (u Nokií to lze provést například po stisknutí klávesy s vyobrazenou tužkou). Jakmile tak učiníte, nabídka funkcí po stisknutí konkrétních kláves se rázem přepíše.

Nyní se již tedy dostáváme k výčtu všech podporovaných početních operací. Vedle těch nejzákladnějších je to práce s logaritmy, umocňování a odmocňování, ukládání výsledků do paměti, počítání s číslem Pí, funkce sinus, cosinus a tangens, počítání s radiány nebo převádění mezi binární, decimální, hexadecimální a oktálovou soustavou. Pokud by vám nevyhovovala funkce na určitém tlačítku, je možné ji samozřejmě jednoduchým úkonem zaměnit za jinou. Nejradostnější zpráva však přichází na konec – aplikace cCalc, na které se jen stěží hledají chyby, je nabízena zcela zdarma.

Výrobce: Welic Ke stažení: S60, S60 3rd Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: aplikace je freeware, obrovské množství podporovaných početních operací, snadné ovládání Mínusy: méně propracované grafické prostředí, menší počet podporovaných zařízení

NiceCalc

Třetí aplikace a zároveň poslední v tomto článku, která by se dala zařadit mezi opravdové konkurenty klasických vědeckých kalkulaček, si bere od každého z předchozích programů něco. Zatímco grafické prostředí by se dalo přirovnat k programu BestCalc, způsob ovládání celé aplikace je takřka shodný s cCalc. Je tedy asi zbytečně znovu opakovat, že po spuštění aplikace se v horní části zobrazí jakýsi displej a pod ním tlačítka, z nichž každé představuje dvě určité funkce. Jakmile uvádíme, že všechny početní operace se vejdou na základní obrazovku, všem je asi jasné, že jejich nabídka není tak velká oproti předchozím programům.





Ačkoliv jsme aplikaci NiceCalc začali popisovat s poměrně záporným náhledem, v žádném případě nechceme podceňovat její kvality. Vedle klasického sčítání, odčítání, násobení a dělení zvládne umocňování, odmocňování, uložení výsledku do paměti, počítání s číslem Pí, logaritmy i převádění mezi jednotlivými soustavami. Pokud by se vám nelíbila základní grafická šablona zpracovaná do hnědé barvy, můžete program v nastavení převléknout do stříbrné. A pokud by vám nevyhovoval ani anglický jazyk, je možné zvolit si ještě němčinu nebo ruštinu.

Výrobce: Very Soft Ke stažení: demoverze, komerční - 9.95 USD – asi 200 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, UIQ, FP3 Plusy: pěkné grafické prostředí, podpora mnoha zařízení Mínusy: vyšší cena vzhledem k podporovaným funkcím

Calcium

Poslední kalkulačka pro mobilní telefony, kterou si dnes popíšeme, do tohoto přehledu programů tak trochu nepatří. Aplikace s názvem Calcium totiž nepodporuje žádné vědecké funkce, ba téměř ani ty nejzákladnější. To jediné, čeho se od ní dočkáte, je sčítání, odčítání, násobení, dělení a ukládání výsledků do paměti. Proč jsme ji tedy do tohoto článku zařadili? Je zdarma a uživatel v ní může vypočítávat nejzákladnější operace v opravdu pěkném grafickém prostředí.





Spoustu uživatelů je totiž nespokojeno s integrovanou kalkulačkou ve svém mobilním telefonu a pokud nechce zbytečně složitý program, Calcium je pro něj jasnou volbou. Výsledek je výrazně oranžovou barvou odlišen od ostatních čísel, početní úkony provádíte čtyřmi tlačítky pomocí vašeho kurzoru a aplikace patří k těm nejrychlejším ve své kategorii. Pokud tak chcete opravdu jednoduchou kalkulačku bez nutnosti utrácení peněz, navíc opravdu velmi pěkně graficky zpracovanou a rychlou, určitě doporučujeme aplikaci Calcium vyzkoušet.

Výrobce: mtvoid Ke stažení: S60, S60 3rd Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: velmi jednoduché ovládání, krásné grafické prostředí, rychlost aplikace Mínusy: pouze čtyři početní operace, žádné další funkce

Kterou vybrat?

Pokud v našem závěrečném slově vynecháme aplikaci Calcium, která od ostatních programů v tomto článku opravdu vybočuje, záleží prakticky pouze na tom, zda chcete do nákupu nové kalkulačky investovat či nikoliv. Naším tipem je program cCalc, jenž je nabízen zcela zdarma a až na méně propracované grafické prostředí jsme na něm nenalezli víceméně žádné další nedostatky.

Jste-li ochotní za mobilní kalkulačku utrácet peníze, vaše volba pravděpodobně padne na program BestCalc. Jeho cena není nijak přemrštěná, nabízí prakticky ty samé funkce jako cCalc a k tomu navíc i pěknou grafiku. Ani NiceCalc samozřejmě není k zahození – podporuje dostatečné množství početních operací, je pěkně barevně laděný, avšak v porovnání ceny vzhledem k podporovaným funkcím je na tom hůře. Ostatně, proč si nevyzkoušet demoverzi? Posléze se určitě dokážete rozhodnout, který program si vybrat.