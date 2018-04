Vylepšete si svou Nokii 8110

Nokia 8110

Pokud nechcete, nebo nemůžete do mobilního telefonu investovat mnoho peněz, ale zároveň chcete zajímavý a funkčně postačující model, nezbývá vám, než projít bazary a koupit nějaký starší, ale lepší přístroj. Jedním z mnoha takových telefonů je například Nokia 8110.Tento model před několika lety (rok uvedení na trh - 1996) patřil mezi elitu mezi mobilními telefony. Tomu ovšem odpovídala také cena, která se pohybovala okolo 25 tisíc korun. Dnes je však situace zcela jiná a tento někdejší bezkonkurenční hi-tech telefon dnes seženete v bazaru za cca 3000 Kč.

První nadšení po koupi telefonu však může doma po bližším prozkoumání vystřídat zklamání. Konkrétně u Nokia 8110 vám asi nebude vyhovovat podsvětlení displeje a doba výdrže baterií. A to i tehdy, kdy si koupíte novou baterii.

Problém s osvětlením lze vyřešit malým trikem. S výdrží baterie toho nelze udělat tolik, ale i tak si domácí kutilové můžou spotřebu telefonu upravit.

Zlepšení podsvětlení displeje

Displej telefonu je osvětlen šesti LED diodami. Proud, který jimi prochází, je však pro intenzivní osvětlení nedostačující a výkon diod je tedy příliš malý. Proto je nutné zvýšit výkon LED diod, čehož docílíme výměnou jediného rezistoru s původní hodnotou 33 ohmů.

Obr.1 - schéma původního zapojení LED diod displeje.

LED diodami prochází proud 24 mA, což při daném zapojení znamená 8 mA na jednu LED diodu. Tyto LED diody jsou konstruovány pro proud až 20 mA. Zvětšení proudu procházejícího diodami nebude mít vliv na životnost diod, pokud nedojde k překročení této hodnoty. Dostatečný proud pro šest LED diod je 30 - 35 mA. Těchto hodnot lze dosáhnout rezistorem s odporem 19 - 25 ohmů. Hodnoty odporu u rezistorů jsou standardizovány, a tak v tomto rozmezí lze nalézt rezistor s odporem 22 ohmů, kterým nahradíme původní rezistor - 33 ohmový.

Obr.2 - schéma upraveného zapojení LED diod displeje.

Obr.3 - detail upraveného zapojení LED diod displeje (na fotografii je použito paralelní řazení původního rezistoru 33 ohmů a rezistoru 51 ohmů. Výsledný odpor této kombinace je okolo 20 ohmů).

Úspora energie

Prodloužení doby výdrže baterie lze dosáhnout snížením odběru energie. Po úpravě sice nedojde k výraznému prodloužení pohotovostní nebo volací doby, ale i tak může tato změna pomoci telefonu "přežít" o několik desítek minut více.Zasunete-li totiž aktivní flip Nokie 8110, 12 LED diod sloužících k osvětlení klávesnice stále svítí. Zhasnou až společně s diodami, které osvětlují samotný displej.

Obr.4 - původní schéma zapojení LED diod displeje a klávesnice.

Výsledkem tohoto chování je zbytečný odběr okolo 50 mA. Tento odběr je sice pouze krátkodobý (několik sekund), ale u telefonu se standardní výdrží 48 hodin je každé snížení vítáno. Vše vyřeší přidání jediné diody a výměna jednoho rezistoru v celkové hodnotě asi dvou korun. Po takovém zásahu se začnou LED diody osvětlující klávesnici vypínat okamžitě po zasunutí flipu. Všechny ostatní funkce flipu zůstanou samozřejmě nedotčeny. Uprostřed schématu je znázorněn konektor spojující plošný spoj displeje s deskou elektroniky. Čísly jsou označené pouze důležité kontakty.

Obr.5 - schéma zapojení LED diod displeje a klávesnice po úpravě.

Obr.6 - detail úpravy pro vypínání osvětlení klávesnice. Vyměněné a přidané součástky jsou vyznačeny šipkami.

Obr.7 - upravená Nokia 8110 (celkový pohled).

Obr.8 - šroubky, které je nutné povolit pro rozebrání telefonu, jsou vyznačeny šipkami.

Na tomto konkrétním příkladu vidíme, že nejsme odkázáni pouze na milost či nemilost výrobců mobilních telefonů. Stačí několik odborných znalostí, šikovné ruce a můžeme si pomoci sami. Pokud vás tedy tento článek inspiroval a jste rozhodnuti se do popisovaných úprav pustit, přejeme vám hodně štěstí. Ale pozor, nejste-li zrovna zběhlí v elektronice, raději se do podobných vylepšení nepouštějte sami a telefon svěřte odborníkovi nebo alespoň techničtěji zaměřenému příteli. V případě neúspěchu by vám totiž mohly místo funkčního přístroje zůstat jen oči pro pláč.

Ondřej Šebesta, ondras@atlas.cz