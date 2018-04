Vylepšete si svého Siemense

V neděli si můžete volný čas ukrátit tím, že si vyzkoušíte nějaké nové věci vašeho telefonu. Možný, že objevíte některé nové funkce a ještě zvážíte vánoční nákupy. Co tedy napsali lidé z Beinspired.cz?

Seriál o vylepšování Siemensů

Úvod - co to jsou patche

První článek nové kapitoly o správném používání, zlepšování, patchování mobilních telefonů Siemens mobile. V dnešní kapitole se zaměříme na patche.



Druhá kapitola: fenomén V-klay

Program V_Klay slouží v první řadě k aplikování patchů do mobilních telefonů Siemens. Ale není to jediná funkce tohoto všestranného programu.

Kapitola třetí - EEPROM Tool

Tento program je dlouho známý a používaný k práci s EEPROM pamětí mobilního telefonu. Nová verze s sebou přináší nově i podporu řady telefonů x65.



Kapitola čtvrtá: Jak updatovat Váš Siemens?

Siemens umožňuje jako jeden z mála výrobců mobilních telefonů updatovat firmware svých přístrojů doma u uživatele. A my si tento postup podrobně popíšeme...



Utility co s mohou hodit

MailBoss - maily na jedničku

Po dlouhé době, se na českém internetu objevil pořádný mailový klient pro mobilní telefony Siemens. Jeho autorem je Gralig a po hře Duel Sea Battle je to jeho již druhý, velmi rozšířený projekt.



Jak na mobilní video pro Siemens x55, x60 a x65

Nedávno se objevila nová verze programu 3GP to AVI 3.0. Jak již sám název napovídá, jedná se program, který převádí video ve formátu 3GP natočené třeba integrovanou kamerou v mobilním telefonu, do formátu AVI, který si následně můžete přehrát na svém počítači.



Direct Softkey Editor

Protože se aplikace pro změnu funkcí kláves zdála některým lidem ne moc pohodlná, máme tu program Direct Softkey Editor určený k přímé aplikaci změn funkčnosti kláves do mobilního telefonu.



Změna funkcí tlačítek u x65

Z minulého povídání o EEPROM již umíme pracovat s pamětí EEPROM telefonu. Dnes toho využijeme ke změně funkcí jednotlivých tlačítek mobilního telefonů řady x65.



Oficiální FW16 pro řadu x65

Siemens vydal nový firmware pro C, CX, S a M65. Konkrétní verze, kterou Vám nabízíme je 160400. 04 znamená středoevropskou jazykovou mutaci, včetně češtiny.



Siemens Picture Changer3 Beta

Siemens Picture Changer se nám přehoupl již do verze 3, i když pořád jen betaverze.



Užitečné programy pro řadu x65

Na internetu jsme našli pár zajímavých programů, které Vám v tomto článku představíme.

Rozhovory s patchery

Exkluzivní rozhovor s ValeraVi

ValeraVi je tvůrcem nejznámějšího programu pro práci s patches, programu V-Klay.



Rozhovor se SEPem

SEP je jeden z hlavních patcherů, kteří se soustředí na vývoj patchů pro mobilní telefony Siemens x55. Sám vlastní mobilní telefon Siemens M55, odpovědi na naše otázky najdete dále...



Rozhovor s Avkievem

Tentokrát Vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámnějších tvůrců patchů - Avkievem... Co vytvořil? Spoustu pacthů, které má ve svých telefonech aplikováno mnoho lidí na celém světě..





Rozhovor s AlexSidem

Další článek v sekci rozhovory zaujal patcher AlexSid, který se aktuálně snaží patchovat x65, zatím ale...



