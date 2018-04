Vylepšete si starý iPhone. Konečně z něj budete mít smartphone

5. Zvolte IPSW Builder a v následujícím okně zatrhněte instalaci Cydia i YouTube activation Fix (tato položka není povinná jen pro ty, kteří iPhone provozují v sítích AT&T).





6. V horní liště okna zvolte záložku Custom Images, která slouží k volbě vlastního bootovacího obrázku. Pokud si vystačíte s továrními obrázky, pak tuto záložku stejně jako Custom Payload přeskočte a zvolte rovnou Advanced.

V této záložce zatrhněte:

Activate iPhone

Enable Baseband

Neuter Bootloader

Unlock Baseband





V tabulce se po zatržení volby Neuter Bootloader objeví u tlačítek hláška No valid bootloader selected. Právě zde se uplatní předtím stažené bootloadery. Klepněte tedy na tlačítko Bootloader 3.9 file a označte soubor BL-39.bin a zvolte Otevřít. Analogicky postupujte u druhého bootloaderu.









7. Klepněte na Build .ipsw pro vytvoření modifikovaného FW, vyberte cílový adresář pro uložení FW. Úspěšné vytvoření FW po chvilce oznámí hláška Successfully created IPSW created. Klepnutím na OK se okno zavře a vrátí vás zpět na úvodní obrazovku Winpwn, kde jsou veškeré provedené akce zaznamenány.





8. Zvolte iPwner a najděte vytvořený custom FW, zde soubor Custom-iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw a zvolte Otevřít. Po chvilce se objeví hláška Your iTunes has been Pwned!





První část návodu je za námi. Nyní uvedeme iPhone do DFU (Device Firmware Update) módu. Zde se ale zkušenosti uživatelů mírně rozcházejí, a tak zatímco někteří byli úspěšní s uvedením do DFU módu pomocí ZiPhone, jiným se to podařilo výhradně s ručním nastavením.

Ruční nastavení DFU:

Vypněte iPhone

Vyčkejte několik sekund

Nyní stiskněte současně horní tlačítko k uspání a tlačítko Home a držte je 10 sekund

Horní tlačítko uvolněte, Home stále držte a vyčkejte, až PC detekuje připojené zařízení v DFU módu.

Displej iPhone musí být černý (telefon se tváří jako vypnutý)

Další možností k přechodu do DFU módu je známý a dříve hojně používány nástroj k odblokaci a aktivaci – ZiPhone. Zde jednoduše klepněte na Prepare for Upgrade a v následujícím dialogovém okně zvolte Yes. Doporučujeme však ruční uvedení do DFU módu.

Pokud jste postupovali správně, pak iTunes ohlásí detekci iPhone v recovery módu.

9. V iTunes zvolte Restore a stiskněte Shift, otevře se průzkumník k výběru firmware, najděte tedy modifikovaný soubor Custom-iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw a zvolte Otevřít.

Proces aktualizace FW a odemčení telefonu trvá asi 15 minut.





10. Po úspěšném upgradu se iPhone restartuje a naběhne okno s aplikací BootNeuter 2.0, která provede flash bootloaderu a následně flash basebandu (přesně jak jste zatrhli při úprave FW ve Winpwn). Tento proces trvá asi 5 minut. V žádném případě tento proces nepřerušujte!! V dalším kroku dojde k automatickému restartu telefonu.





Celý proces je hotov a v telefonu máte odblokovaný FW 2.0 se vším všudy. Na první pohled je na springboardu nová jen ikona Cydia a AppStore, kterým se budeme podrobně zabývat v dalším článku.

Teď snad ještě jedna důležitá úprava, která vypne autokorekci slov při psaní textu. Potřebovat budeme přístup k souborovému systému, nejlépe pomocí WinSCP. Jeho funkce jsme si důkladně popsali v článku Vše, co jste chtěli vědět o Apple iPhone v kapitole přístup k souborovému systému.

Aktivujte si wi-fi připojení a spusťte aplikaci Cydia, jež je alternativou ke známému Installeru. Zde proveďte nabízené aktualizace a dále přejděte na záložku Install a postupně nainstalujte BossPrefs a OpenSSH

Další postup:

1. Restartujte iPhone (jinak se na springboardu neobjeví ikona BossPrefs)

2. Spusťte BossPrefs a aktivujte wi-fi a OpenSSH

3. V Settings – wi-fi u svého AP klepněte na modrou šipku a opište si IP adresu telefonu

4. Spusťte WinSCP, vytvořte nové spojení a zadejte: