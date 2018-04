Vylepšený Sony Ericsson na steroidech. Recenze Xperia Arc S

Xperia Arc S je v současnosti nejvýkonnějším mobilním telefonem do Sony Ericssonu. Jediným podstatným vylepšením oproti dosavadnímu typu Arc je procesor s taktem 1,4 GHz, který má prý o čtvrtinu zvýšit rychlost telefonu.

Arc S je oproti předchůdci opravdu rychlejší, uživatelé najdou také několik drobných vylepšení. Ta ale nejsou zdaleka tak zásadní, aby majitelé stávajícího modelu vůbec museli přemýšlet o upgradu. Noví zákazníci by ale na starý Arc měli zapomenout – novinka se v současnosti oficiálně prodává jen o zhruba 500 korun dráž než výběhový model a pokud starší Arc výrazně nezlevní, drobný příplatek za novější model se určitě vyplatí.

Zákazníci v tomto případě také možná ocení větší výběr barevných variant. Zatímco starší Arc byl nabízen pouze v modré a stříbrné verzi, novinka k nim přidává i lesklou černou a bílou variantu. Na druhou stranu lesklé kryty nemusí vyhovovat úplně každému.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

výborný fotoaparát

dobrý výkon

Proč nekoupit? vyšší cena

jen průměrné zpracování Kdy? V prodeji Za kolik? 9 150 Kč

Základní klady a zápory telefonu zůstaly víceméně zachovány – u Arc S tak oceňujeme vynikající design, výborný fotoaparát a také aktuální verzi Androidu s příslibem aktualizace na Ice Cream Sandwich. Naopak mezi negativa může v očích některých uživatelů patřit ergonomie a také kvalita konstrukce celého telefonu. Ta není špatná, ale i Sony Ericsson umí vyrábět telefony lépe.

Vzhled a konstrukce – prohnutí jako odznak

Po designové a konstrukční stránce je Arc S naprosto shodný s modelem Arc. Pět chválu tak můžeme na atraktivní design, který je nově podpořen hned čtveřicí nabízených barev. V redakci jsme testovali černou variantu, která je novinkou. Musíme říci, že modelu Arc jednoduše sluší téměř jakákoli barva. Černá verze je fotogeničtější a v reálu zaujme tím, že vypnutý displej zcela splývá s tělem telefonu, při pohledu ze vzdálenosti zhruba půl metru se z něj stává černý monolit.

Na druhou stranu světlejší verze (dříve testovaná stříbrná u Arc) přeci jenom dává více vyniknout tvarům telefonu a zdá se nám o něco atraktivnější, i když na fotografiích jí to možná tolik nesluší. Černá verze v lesklém provedení je také velkým magnetem na otisky prstů, stříbrná varianta na tom bude rozhodně lépe.

Z modelu Arc bylo beze změny převzato i poměrně nešikovné umístění spouště zcela do pravého dolního koutu telefonu, stejně tak zůstalo i vysunutí fotoaparátu na levý horní okraj. Na to je potřeba pamatovat při fotografování.

V recenzi Arc jsme si posteskli, že v konstrukci telefonu dané třídy by se mohl vyskytovat kov. Na konstrukci se ale v případě Arc S také nic neměnilo, naopak nám přijde, že alespoň u námi testované černé verze výrobce trochu odflákl provedení zadního krytu. Ten mohl u Arc za to, že od nás telefon nedostal perfektní známku za zpracování. U Arc S je situace podobná – prohnutý kryt má jednoduše miniaturní vůli a občas se zdá, jako by se trochu vzdouval. To ale není nejhorší, větší nepříjemností je fakt, že plastový kryt je vlastně nepatrně širší než boky telefonu v místě dosednutí. Tím nepatrně opravdu myslíme snad desetiny milimetru, jenže i tato malá nepřesnost způsobuje, že hranu mezi krytem a stříbrným pruhem na boku telefonu prsty cítíte.

Displej a ovládání – zrychlení je vidět

Xperia Arc S dostala Android v provedení 2.3.4 Gingerbread, což bylo v době uvedení modelu na trh nejaktuálnější provedení. Sony Ericsson navíc pro tento model (a celou řadu roku 2011) přislíbil aktualizaci na Ice Cream Sandwich, takže se uživatelé koupě tohoto modelu rozhodně nemusí obávat.

Sony Ericsson slibuje u modelu Arc S oproti předchůdci zrychlení o čtvrtinu. Přesnou hodnotu ověřit nemůžeme, ale Arc S opravdu rychlejší je – při každodenních činnostech je vidět, že systém je svižnější a běh a spouštění aplikací plynulejší. Výrobce ale například zdůrazňuje zrychlení startu aplikace fotoaparátu – k tomu sice došlo, ale konkurence (i jednojádrová) umí přeci jenom spustit fotoaparát v některých případech rychleji. Zajímavé je, že telefon reaguje zcela jinou rychlostí na spuštění fotoaparátu pomocí ikony na displeji a na stisk mechanické spouště. Při stisku spouště je start podstatně pomalejší.

Kromě zrychlení, které má na svědomí především procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1,4 GHz, najdeme v telefonu i několik drobných změn při používání. U modelu Arc jsme například kritizovali automatickou regulaci podsvícení displeje, kterou hodně ovlivňovalo nešťastné umístění světelného senzoru – ten si uživatelé při držení telefonu na šířku zakrývali prsty. Arc S má senzor sice na témže místě, ale peripetie s automatickou regulací se nekonají. Výrobce se ji totiž rozhodl (stejně jako třeba u modelu Ray) úplně vynechat, což opět ale není ta nejlepší cesta. V noci totiž telefon při vyšší intenzitě podsvícení hodně svítí a cesta do menu je relativně dlouhá. Sony Ericsson přitom nabízí widget, který umí podsvícení vypnout, škoda, že jej rovnou neumí regulovat v několika krocích.

Dodejme, že uživatelské prostředí UX Platform s pěticí ikon v dolní části pohotovostní obrazovky zůstalo zachováno. Čtyři ikony si můžete vyměnit za nejpoužívanější funkce, pátá slouží pro vstup do menu. Novinkou je, že pod jednu zde umístěnou ikonu lze dát zkratky až ke čtyřem programům – podobně jako je tomu třeba u rohových ikon u malých modelů Xperia mini. Prvním klepnutím na takovou ikonu se pod ní ukryté programy objeví v bublině nad ní, druhým ťuknutím se již spustí vybraný program.

Oceňujeme také, že se konečně Sony Ericssonu povedlo lépe integrovat svůj program, nebo chcete-li widget, Timescape do systému. Konečně tak nemusíte dvakrát zadávat přihlašovací údaje k Facebooku a telefon také zbytečně data dvakrát netahá – v nastavení telefonu jen stačí nastavit standardní facebookový účet a aktivací účtu Facebook inside Xperia mu k němu povolit přístup.

Baterie – dva dny jsou reálné

Kapacita baterie u Xperia Arc S zůstala na stejné hodnotě jako u modelu Arc – tedy 1 500 mAh. To by také mohlo znamenat, že i praktická výdrž bude stejná. U Arc S ale pozorujeme drobné zlepšení ve výdrži, může za to pravděpodobně optimalizovaný systém a možná i silnější procesor, který častěji pracuje jen na menší procento výkonu. Zatímco u Arc jsme doporučovali při intenzivním používání nabíjet pro jistotu každý večer, u Arc S se nemusíte druhého dne bez nabíječky obávat. Rovněž by neměl být zásadním problémem pracovní pátek a víkend bez nabíjení, většinou postačí vypnout synchronizaci s pracovním e-mailem.

Telefonování a zprávy – nejmenuje se Swype, ale je to swype

V oblasti telefonování a zpráv na první pohled zůstalo vše při starém. Hledání v kontaktech by mohlo být ještě snazší (stále nejde vyhledávat pomocí telefonní klávesnice), kvalitní klávesnice s detailní úrovní nastavení uživatelských slovníků také zůstala zachována.

A dokonce dostala jedno velké vylepšení. Tím je psaní na klávesnici pomocí tahů prstem – podobně jako je tomu u populárních klávesnic Swype, které známe z telefonů Samsung a Motorola. Už i na Sony Ericssonu tak lze psát velmi pohodlně bez nutnosti vyťukávat na klávesnici jednotlivá písmenka.

Další funkce – jen málo změn

I další funkce Arc S zůstaly vesměs stejné jako u modelu Arc. Telefon má tedy například typicky sony-ericssoní bohatou výbavu v oblasti získávání aplikací a obsahu – jsou tu programy Získat Aplikace, Xperia Hot Shots, Play Now store, Získat hry, UEFA.com, Hry a aplikace přátel.

Nechybí pracovní aplikace OfficeSuite a Adobe Reader, je tu navigace Wisepilot, za jejíž plnohodnotné používání je potřeba zaplatit. Nechybí správce příslušenství LiveWare, který umožní spustit určitou akci při připojení určitého druhu zařízení. Hry zastupuje Lets Golf.

Drobnou změnu, která se objevuje i v dalších telefonech značky, doznal i fotoaparát. Ten je nyní schopen pořizovat 3D panorama a pomocí 3D foto alba je také zobrazovat – pochopitelně na zařízeních, která 3D zobrazení podporují – na displeji telefonu si trojrozměrné panorama neprohlédnete. Fotoaparát má i nadále osmimegapixelové rozlišení, automatické ostření a přisvětlovací diodu – opět patří k tomu nejlepšímu, co dnes lze na poli fotomobilů pořídit.

Xperia Arc S je jen drobným vylepšením velmi dobrého mobilního telefonu. Tento update ji v podstatě v její třídě posouvá před konkurenci, nad kterou teď bude mít výkonnostní převahu. Konkurenční přístroje jako je LG Optimus Black, HTC Incredible S a další totiž mají slabší procesor a často také nemají tak aktuální verzi operačního systému. Navíc zatím jediná Xperia má oficiálně potvrzen update na Ice Cream Sandwich, takže její koupě není z hlediska aktuálnosti systému zmařená investice.

Pozitivní je také fakt, že Xperia Arc S stojí jen asi o 600 korun více než starší model Arc. Oba se s cenou vejdou pod hranici 10 000 korun (Arc S 9 150 korun, Arc 8 550 korun), což je ale podstatně vyšší cena, než u konkurence. Například u LG seženete Optimus Black za zhruba 7 000 korun. Pravda, takové HTC Rhyme s podstatně menším displejem vyjde třeba na 11 000 korun, takže Arc S rozhodně není nejdražší. Většina přímých konkurentů Xperie Arc S se ale v současné době už neprodává. Třeba HTC Incredible S a Google Nexus S budete shánět poměrně obtížněji. Pokud se ale podaří je sehnat, budou za výprodejovou cenu určitě výhodnější koupí než testovaná Xperia.

Sony Ericsson Xperia Arc S a konkurence

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Cena: 8 550 Kč