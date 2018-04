Vylepšený hrdina může být legendou. Recenze HTC Legend

Současní majitelé HTC Hero mají nasazeného hned dvojitého brouka do hlavy. Mohou totiž začít přemýšlet o tom, zda svůj telefon nevyměnit za nástupce – model Legend – nebo zda se nevydat o třídu výše s modelem Desire.

V obou případech je lákadel k upgradu hned několik, ale ve skutečnosti to nebude tak horké. Řadu vylepšení totiž dostane Hero s nadcházejícím updatem na Android 2.1. Ale pravda, gigahertzový procesor, AMOLED displej nebo úžasné kovové tělo již Hero nikdo nepřidá. Dle našeho názoru není nutnost upgradu nijak vysoká.

Katalog mobilů: HTC Legend, starší Hero vybavenější Desire a konkurence v podobě Sony Ericssonu Vivaz, Nokie X6 nebo Samsungu Wave.

Stručná charakteristika:

Dotykový telefon s operačním systémem Google Android, výborným zpracováním a kvalitním displejem.

Ani čerství zájemci o androidí telefon od HTC nebudou mít volbu lehkou. Špičkový model Desire sice oproti dnes recenzovanému Legendu nabízí lepší a větší displej a silnější procesor, Legend ale boduje svým konstrukčním provedením, které jen tak nemá obdobu. Rozdíl v cenách bude přitom asi jenom 1500 korun.

Vzhled a konstrukce – hliníkový krasavec

Na HTC Legend je hned na první pohled vidět, že jde o nástupce modelu Hero. Proporce a rysy mají oba přístroje společné, především předsunutá brada je nezaměnitelná. Oproti Hero ale došlo k řadě změn. Rohy se více zaoblily, brada již není tolik předsunutá a telefon zhubl o dva a půl milimetru. Teď tedy měří 112 x 56,3 x 11,5 mm – což znamená, že půdorysné rozměry zůstaly stejné. Hmotnost klesla na 126 gramů, což je trochu s podivem.

Tělo HTC Legend je totiž vyrobeno z jediného kusu kovu. Podobně na tom byl iPhone první generace. Do kovového rámu, který je zároveň tělem telefonu, je vsazen modul s displejem, spodní kryt baterie a také modul s fotoaparátem a reproduktorem. Tyto prvky mají černou barvu, tělo si ponechalo přirozenou kovově stříbrnou.

Konstrukce je skálopevná a Legend patří právě po boku iPhonu první generace k těm absolutně nejlépe zpracovaným telefonům celé mobilní historie. Taková preciznost se opravdu jen tak nevidí. Na rozdíl od iPhonu má přitom legend vyměnitelnou baterii – pogumovaná plastová část vzadu dole jde odejmout a baterii lze po uvolnění speciální pojistky vyjmout. Stejně probíhá i výměna paměťové karty nebo SIM. Toto řešení má jednu drobnou nevýhodu – i při výměně karty se telefon prostě vypne.

Po designové stránce přístroj vyspěl, přesto stále svým vzhledem trochu provokuje a rozdělí obecenstvo na dva tábory. Jedněm stále nebude po chuti jeho zahnutá spodní část, jiní budou přístroj milovat. Dle našeho mínění je Legend krasavec. A rozhodně se mu musí nechat, že mezi záplavou fádních dotykáčů působí originálně. Výhodou telefonu je i fakt, že na něm nejsou vidět otisky prstů. Ty se nijak extrémně neprojevují ani na displeji. Legend jednoduše dostává v oblasti vzhledu a konstrukce jedničku s hvězdičkou.

Displej a ovládání – Sense a Android 2.1

HTC Hero bylo prvním telefonem s uživatelským prostředím Sense, Legend je prvním přístrojem, který toto prostředí přináší na nejnovější Android 2.1. Jak vylepšené Sense tak samotný operační systém přináší několik novinek, které ale s největší pravděpodobností dostane Hero v rámci plánovaného updatu. Aktuální verze androidu přitom v Legendu nemá všechny vymoženosti, které má třeba Google Nexus One nebo HTC Desire. Jde především o grafické vychytávky jako 3D galerie nebo živé tapety.

Ty jsou vynechány z důvodu optimalizace výkonu. Byť procesor Qualcomm s taktem 600 MHz rozhodně není nijak dýchavičný, přehršel grafických efektů by asi příliš dobra nezpůsobil. A nic by tomu nepomohlo ani navýšení kapacity paměti RAM na 384 MB. Legend působí při používání velmi svižně, ale více RAM a o něco lepší procesor oproti Hero nejsou zas tak výrazně znát. Pod vyšší zátěží se ale Legend jeví jako stabilnější a spolehlivější. Otázkou je, jak to bude vypadat po updatu Hero na verzi 2.1, je možné, že pak Hero trochu zpomalí. Aktuální ROM s androidem 1.5 nebo různé fanoušky upravené ROM 1.6 jsou totiž hodně vyladěné a dělají z Hero velmi rychlý telefon.

Uživatelské prostředí v Legendu přináší několik novinek. Jednou z nich je možnost pomocí muti-touch gesta "štípnutí" na úvodní obrazovce zobrazit přehled všech sedmi stránek s widgety které Legend nabízí. Takto se lze snadno přepínat z libovolné obrazovky na obrazovku a není nutné listovat směrem do stran. Stejnou možnost nabízí stisk klávesy home na úvodní obrazovce. Principiálně se ale na prostředí Sense nic nezměnilo.

Dalším vylepšením je nová práce s widgety. Telefon již nedělí widgety na ty od HTC a na standardní systémové, všechny je v nastavení najdeme v jedné složce, což je daleko přehlednější než předchozí řešení. U každého widgetu je přitom jasně vidět, kdo je jeho autorem. Novinkou mezi widgety je HTC Friend Stream. Je to záložka, která soustředí aktualizace z různých sociálních sítí na jedno místo. Již tak nemusíte používat zvlášť Facebook a zvlášť Twitter widget, stačí jen Friend Stream. Podmínkou je, že danou sociální službu musí systém standardně podporovat ve svém nastavení. U Legendu je to kromě Facebooku a Twitteru ještě fotoalbum Flickr.

Řadu drobných změn přináší Legend i v hardwarové stránce ovládání. Tak především obligátní trackball HTC vyměnilo za optický ovládací prvek. Tento trend se nám většinou moc nelíbí, ale u Legendu nám optický polohovač nijak zásadně nevadí. Je to dané tím, že s telefonem stejně uživatel většinou pracuje skrze displej a navigační prvek pro přesnější a jemnější práci s kurzorem použije jen čas od času. Tato myš naruby se tak hodí třeba na přesné zvolení a potvrzení odkazu v internetové stránce, k posunu v textu, pokud chcete opravit překlep a podobně. Rozhodně tak není tento všesměrový ovládací prvek k ničemu a jsme velmi rádi, že jej HTC zachovalo. Optický ovládací prvek ale možná bude vadit náruživým hráčům her – tady totiž klasický trackball poskytuje daleko více jistoty v ovládání. I tato optická myška má pochopitelně potvrzovací funkci.

Pod displejem telefonu trochu ubylo tlačítek. Místo šesti kláves jsou tu čtyři, telefon totiž přišel o tlačítka pro ovládání hovoru. Hovor tak lze přijmout nebo odmítnout pouze posuvníkem na displeji. To je trochu škoda, stále se nám stává, že marně tápeme po zeleném nebo červeném tlačítku. Tato změna však přinesla i jedno pozitivum. Klávesa zpět se posunula do řady s ostatními tlačítky a pro praváky už nebude její stisknutí znamenat přílišné kroucení palce. Ovšem jeden zásadní nedostatek si souboru ovládacích tlačítek dovolíme vytknout. Nejsou totiž podsvětlená, takže po tmě budete jen zoufale tápat a snažit se strefit tu pravou klávesu. Tlačítka od sebe přitom nejsou nijak výrazně oddělena, což rozhodně orientaci nepomůže.

Pouze v superlativech se musíme vyjádřit o displeji. Ačkoli ten má stejnou úhlopříčku a rozlišení (3,2 palce a 320 x 480 pixelů) jako u Hero, rozdíl v kvalitě obrazu je neskutečný. Může za to použitá technologie AMOLED, která dává opravdu živé barvy a kontrastní podání. Displej působí výborně už sám o sobě, v přímém porovnání se starším Hero pak rozdíl vynikne doslova brutálně. Jen čitelnost displeje na přímém slunečním světle je spíše průměrná a stálo by za to ji vylepšit.

Baterie – AMOLED trochu šetří

Špičkový AMOLED displej má také tu výhodu, že oproti standardním TFT šetří energií. Proto mohla u Legendu mírně klesnout kapacita baterie – ta je nově 1300 mAh, tedy o padesát méně než u Hero. Výrazného prodloužení výdrže oproti Hero se však nedočkáme. Pravda, při opravdu intenzivním pracovním nasazeni to baterie Hero vzdá po dni, Legend vydrží stejným způsobem pracovat asi den a půl. Dva dny výdrže nejsou zásadní problém v klidném víkendovém provozu se dá dostat zhruba na čtyři dny na jedno nabití. Jde tedy o mírné zlepšení, ale rekordní hodnoty to také nejsou.

Telefonování a zprávy – jen málo změn

V oblasti telefonování a práce se zprávami se toho změnilo jen málo. Ostatně, výbava Hero je v tomto ohledu relativně kompletní, byť třeba standardní vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů androidu chybí. Profily alespoň nahrazuje snadná regulace hlasitosti pomocí boční klávesy, takovéto zjednodušení je v současnosti dosti všeobecným trendem. Skupiny telefonní seznam nabízí, filtrovat hovory podle nich ovšem standardně nejde. Stejně jako Hero nemá ani Legend čelní kamerku pro videohovory.

Drobným rozdílem je již zmíněná absence tlačítek pro ovládání hovoru. Pro vyvolání telefonní aplikace tak je nutné zmáčknout patřičné tlačítko ve spodní části obrazovky. Výhodou této telefonní aplikace je fakt, že po spuštění ukáže seznam posledních hovorů a číselník, pomocí kterého lze hned vyhledávat. Způsobů vyhledávání v kontaktech pak telefon nabízí ještě několik, ale uživatel si je musí na úvodní obrazovku "vytáhnout" v podobě zkratky nebo widgetu. Kontakty lze vyhledávat třeba po kliknutí do vyhledávacího políčka Google nebo pomocí zkratky Hledat v seznamu lidé. Doporučujeme také vyzkoušet dodatečnou instalaci aplikace Google Gesture Search.

Telefonní seznam Legendu se stejně jako v předchozích případech u HTC může synchronizovat s účtem Google, s Facebookem a nebo přes aplikaci HTC Sync s Outlookem. S Outlookem to jde také přes Exchange. Duplicitní kontakty se telefon snaží přiřadit k sobě, když se to nepovede, může uživatel vybrané kontakty ručně spojit. HTC Sense je z tohoto hlediska jedním z nejlepších způsobů, jak být ve spojení s lidmi a mít potřebné funkce vždy po ruce.

Stěžovat si nemůžeme ani na psaní zpráv. Ani tady se vlastně nic zásadně neměnilo, nebylo k tomu mnoho důvodů. Jen dodejme, že klávesnice se při otočení naležato automaticky přepne a pak nabízí opravdu velkorysý komfort pro psaní. Snadno se tak píší i e-maily.

Organizace a data – opět komplet

Nový android verze 2.1 přináší změnu v oblasti Bluetooth. Jdou přes něj odesílat soubory a nechybí ani všechny další důležité profily. Bluetooth je přítomno ve verzi 2.1 a telefon podporuje profil A2DP. Jednou z mála novinek je výměna konektoru miniUSB za menší a modernější microUSB. Přes konektor je umožněn přístup na paměťovou kartu přes USB Mass Storage, HTC již tradičně nabízí i možnost sdílení sítí. Novinkou je možnost telefon připojit pouze v režimu, kdy se bude z USB jen dobíjet. Z hlediska technologií tu najdeme tradiční mix wi-fi, EDGE i HSDPA.

Softwarová výbava je prakticky shodná s předchozím modelem, nechybí tedy ani kancelářský balík Quickoffice pro prohlížení kancelářských dokumentů a PDF Reader. Zajímavostí je import událostí z Facebooku do kalendáře v zařízení. Internetový prohlížeč v podání HTC zvládá Flash a podporuje technologii multi-touch. Ne se všemi flash objekty si ale prohlížeč korektně poradí.

U Androidu 2.1 zůstal zachován i místy trochu podivný způsob nakládání s daty. Aplikace lze stále instalovat pouze do vnitřní paměti (té je tu 512 MB), fotografie a další data se zase ukládají výhradně na paměťovou kartu. Stále chybí nějaký vestavěný souborový manažer.

Z Android marketu nelze v Česku stále oficiálně stahovat placené aplikace, verze 2.1 alespoň uživatelům v tomto směru výrazně rozšířila obzory. I když samotné HTC to pro změnu trochu znesnadňuje. Kvůli jistým změnám u fotoaparátu a chybě kdesi na trase HTC – Google totiž chybí Legend v některých z databází podporovaných přístrojů a tak nefungují třeba programy jako Layar nebo Google Goggles.

Zábava – stále stejná omezení

Ani v zábavní části nepřináší Legend příliš mnoho změn. Nově je tu FM rádio, dále pak nechybí tradiční 3,5 mm jack konektor a hudební přehrávač. Stále chybí jakýkoli způsob jak přehrávat DivX a XviD videa. Upřímně nás to začíná trochu nudit a štvát zároveň, neschopnost přehrávat videa standardních formátů je zásadním nedostatkem multimediálního mobilu. O to podivnější je fakt, že fotoaparát umí nahrávat videa s kodekem H.263. Telefonu odpustíme klidně jen jednu vestavěnou hru (kulička teeter).

Mírného vylepšení se dočkal fotoaparát. K automatickému ostření tentokrát přibyla přisvětlovací dioda. Jenže její přítomnost není žádnou výhrou. U HTC totiž asi vůbec nepochopili, k čemu taková dioda je. Při fotografování ve zhoršených světelných podmínkách totiž záhy zjistíte, že dioda pálí velmi ostře, takže se hodí jen na fotografování vzdálenějších objektů nebo v úplné tmě. Jenže ve tmě je zase problém v tom, že telefon neumí diodu rozsvítit při ostření, takže jsou snímky dost neostré. Doufejme, že toto chování fotoaparátu výrobce brzy napraví, protože jinak je dioda jenom na ozdobu.

Vylepšené je samotné ovládání fotoaparátu. V pravém horním rohu se volí režim blesku a zoom, vlevo je pak záložka s volbami nastavení. Ty jsou jednoduché a vše funguje velmi rychle, takže lze fotoaparát poměrně rychle nastavit podle aktuálních potřeb. Nicméně proti konkurenci jsou možnosti nastavení stále poměrně omezené. Fotoaparát umí natáčet i video, tentokrát již v rozlišení 640 x 480 pixelů, jenže pouze s frekvencí 15 snímků za sekundu. Kvalita videa je navíc nevalná.

To fotografie jsou na tom lépe, ale na špičku rozhodně nepatří. Trpí pro HTC typickými neduhy. Barvy jsou relativně vybledlé a i za velmi dobrých světelných podmínek je na fotografiích patrný šum, který vzniká necitlivou kompresí pořízených snímků. Chytré telefony HTC prostě a jednoduše žádnými kvalitními fotomobily nejsou a výrobce je do této pozice nikdy ani nestavěl. Pozastavme se ještě u ovládání fotoaparátu. Fotí se tak, že buď prstem na displeji zvolíte bod ostření a pokud prst nadále držíte, telefon zaostří a pořídí snímek. Druhou možností je přiložit prst na optický ovládací prvek, tím telefon zaostří a po stisknutí pak pořídí snímek.

Shrnutí – lepší s atraktivní cenou

Že je HTC Legend lepší než předchozí Hero, o tom není pochyb. Nicméně majitelé Hero mohou zůstat relativně v klidu, Legend totiž získává hlavně svou konstrukcí a displejem. Po softwarové stránce mnoho odlišností oproti Hero nepřináší a navíc se dá očekávat, že s připravovaným updatem na Android 2.1 se Hero po této stránce Legendu vyrovná.

Stále nechápeme, proč HTC (ale platí to i pro další výrobce android telefonů) není schopno napravit nedostatky v multimediální oblasti. Kromě těchto výraznějších nedostatků má HTC Legend již jen méně výrazné a významné chyby, které lze navíc často snadno napravit dostupnými aplikacemi.

Od začátku prodeje nasazuje HTC Legend relativně příznivou cenu, pořídit se dá za 11 500 korun. To je dobrá zpráva i pro zájemce o dosluhující model Hero. Jak píšeme, Hero je po softwarové stránce stále vyhovující, jeho cena klesla asi na 9 000 korun a dá se předpokládat, že bude ještě klesat. Špičkový model HTC Desire bude asi o 1 500 korun dražší než Legend. Ten bude tou správnou volbou pro ty, kdo chtějí opravdu výkonný smartphone s hardwarem, který jen tak nezastará.

Proč koupit? výborná výbava

příjemné a rychlé uživatelské prostředí

špičkové zpracování

výborný displej

široké možnosti individualizace Proč nekoupit? stále chybí podpora přehrávání videa

podprůměrný fotoaparát s nefungující diodou

minimum softwarových vylepšení proti předchůdci (ten je pravděpodobně dostane s updatem) Kdy? v prodeji Za kolik? 11 500 Kč