Vylepšení MDA přímo od Microsoftu

Sada aplikací nazvaná PowerToys for the Pocket PC je mobilním protějškem klasických PowerToys pro operační systémy Windows. Jedná se o poměrně užitečné aplikace, které buď odemykají nové funkce systému nebo slouží pro personalizaci počítače a zábavu. V případě Pocket PC se určitě vyplatí nainstalovat alespoň některé součásti. Protože PowerToys nejsou distribuovány jako jeden archiv, ale nabízejí samostatný download pro každou část balíku, nebudete mít s výběrem žádné problémy.

Theme Generator v2.0 for Pocket PC 2002

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/themegenerator.asp

Theme Generator spadá do kategorie programů, která slouží k větší personalizaci zařízení. Přiznejme si otevřeně, že dívat se celé dny na logo sebelepšího mobilního operátora nastavené automaticky při instalaci xDA omrzí velice rychle. Jak vzhled pracovní plochy a nabídky start osvěžit? Kromě instalace podpůrných programů zobrazujících stav zařízení můžete použít „themes.“ Témata jsou známá už ze stolních Windows, na Pocket PC jsou omezena na volbu pozadí pracovní plochy, podkreslení nabídky start a volbu barvy systémového písma. K dispozici je na internetu velká řada hotových témat (http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/themes.asp), ale nic nepotěší tolik jako vlastnoruční práce. Přesně k tomu je určen Theme Generator, který formou průvodce umožní vytvořit vlastní vzhled Pocket PC i méně erudovaným uživatelům. K vytvoření tématu stačí vybrat obrázek, který chcete použít, zvolit velikost (originální, roztáhnout, zmenšit) a průhlednost obrázku v procentech. Tuto operaci lze zopakovat pro start menu, můžete použít stejný obrázek, ale samozřejmě také zcela odlišný. Dalším krokem je výběr barev systémového písma a stavové lišty. Pak už zbývá jen témátko pojmenovat a nahrát do přístroje.

Pocket PC Phone Edition Ring Tone Packs

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/installringtones.asp

Na sadu vyzváněcích tónů jsme upozorňovali už v prvním článku věnované xDA přístrojům. Pokud si nevyberete z této nabídky, zkuste najít nějaký pěkný waw soubor na svém disku a použijte jej jako zvonění.

Pocket PC Expense

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/ppcexpense.asp

Jednoduchá aplikace pro sledování výdajů se hodí nejenom, když chcete šéfovi předložit vyúčtování ze zahraniční cesty. PPC Expense pracuje ve dvou režimech. Jednoduchý s grafickým rozhraním stačí k běžným účelům, business zobrazení nabízí výrazně větší možnosti co do popisu způsobů útraty. Zajímavě působí dialogové okno ptající se po účelu útraty v kategorii zábava, pokud pracujete v „profi“ zobrazení. Příjemným přídavkem k databázi útrat je kalkulátor spropitného. U nás se na různou výši spropitného příliš nehraje, pokud nějaké dáváme, tak spíše zaokrouhlujeme, ale na Západě to funguje trochu jinak. Do kalkulátoru zadáte číslo na účtence, ohodnotíte kvalitu služeb a jídla a necháte výsledek vydělit počtem stolovníků. Bohužel, upozornění, že program je určen pouze pro anglickou verzi PPC, má své opodstatnění. V jednoduchém režimu totiž PPC Expense odmítá přijmout zadávané hodnoty, i když v „profi“ režimu funguje bezvadně.

Remote Display Control for Pocket PC

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/powertoys.asp

Skvělá aplikace umožňuje po instalaci na osobní počítač a xDA zobrazit aktuální obrazovku kapesního počítače na velkém monitoru. xDA lze ovládat i použitím myši na monitoru. Aplikace umožňuje také dvoj- a trojnásobné zvětšení. Spojení funguje při lokálním připojení přes hotsync, ale také přes ethernet nebo GPRS.

Microsoft Power Contacts for Pocket PCs

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/powertoys.asp

Power Contacts obohacuje možnosti práce s kontakty o tři funkce. První je vytvoření schůzky s danou osobou, druhou vytvoření úkolu, ve kterém se jméno osoby objeví jako předmět, a konečně třetí je možnost otevřít webovou stránku asociovanou s daným kontaktem.

Microsoft Internet Explorer Tools for Pocket PCs

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/powertoys.asp

PowerToy pro mobilní internet explorer rozšiřuje možnosti nastavení např. o vypnutí Java skriptů nebo nastavení velikosti odkládacích souborů.

Windows Media Skin Chooser for Pocket PCs

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/downloads/powertoys.asp

Kromě změny vzhledu samotného operačního systému díky Theme Generatoru nabízí PowerToys také grafické proměny Media Playeru.