Apple se přetahuje se Samsugem, kdo víc vyplatí za použitý smartphone

Výkup starého zařízení s bonusem při koupi nového zboží není nic neobvyklého, především v USA je to běžný prodejní nástroj i u spotřební elektroniky. Na tamním trhu soupeří Apple se Samsungem v tom, kolik za starý mobil vyplatí a tím sníží cenu nového.

Aktuálně má nejlepší nabídky pro výkup s bonusem Apple, který sníží cenu vybraných produktů až o 500 dolarů (11 300 korun). Dokonce se tato akce dostala až na americkou titulní stranu webu Applu, přitom na většině zahraničních stránek na stejném místě Apple inzeruje vánoční dárky.

Apple propaguje slevu na nejnovější model XR. Ten se začal prodávat až v říjnu a je to nejlevnější letošní novinka Applu, které většina analytiků předpovídala skvělé prodejní výsledky. Jenže ve skutečnosti nejsou prodeje tak dobré. Apple v minulých týdnech omezil produkci tohoto modelu, snížil odběr součástek pro jeho montáž a akcie firmy na to velmi dramaticky reagovaly.

Analytická společnost Strategy Analytics uvádí, že prodeje modelu XR jsou pod plánem Applu, přesto by právě tento levnější nový iPhone měl být z celého aktuálního portfolia nejprodávanější. A pravděpodobně by to mohl být i nejprodávanější model smartphonu na celém světě.

Možná právě z tohoto důvodu Apple inzeruje model XR již za 449 dolarů místo obvyklých 749 dolarů. Což je standardní cena základní verze s pamětí 64 GB. Slevy zákazník dosáhne odprodejem svého současného mobilu. Akce se neomezuje na výkup iPhonů, zákazníci mohou nabídnout i telefony jiných značek.

Za staré iPhony 6 až 8 Plus vyplácí Apple bonusy, takže třeba za iPhone 7 Plus nebo iPhone 8 dostane zákazník až 300 dolarů, což odpovídá slevě v inzerátu. Za iPhone X to je pak až maximálních 500 dolarů. Za telefony jiných značek už Apple bonus nevyplácí, takže třeba za Samsung S9 dostane zákazník 275 dolarů, za nejnovější Note 9 pak až 350 dolarů.

Ač Apple výkup starých telefonů inzeruje při koupi nových modelů XS a XR, tak v praxi lze výkup udělat i při koupi iPhonů 7 a 8, které přímo Apple stále prodává. Pak může nastat paradoxní situace, kdy iPhone 7 bude levnější než výkupní cena za iPhone X. Ale takovou výměnu asi provede málokdo a je otázkou, za Apple vyplatí i zbývajících 50 dolarů.

V USA stejně postupuje i Samsung, který na svých stránkách nabízí výkup výhradně starších iPhonů. Zaplatí za ně od 50 do 300 dolarů, nejméně za iPhone 5s a SE, nejvíc za model X. Aktuálně se tak vyplatí víc zajít k Applu, který vykoupí telefony různých značek a na své dává větší slevu než Samsung.

Samsung stejnou akci krátkodobě vyzkoušel i v Česku. V říjnu při koupi modelů řady S9 zajistil výkup starého telefonu a přidal bonus 10 000 korun. Takže při odprodeji iPhonu 8 vyšel nový Samsung na pouhých 499 Kč.

Uvedené výkupní ceny jsou zajímavé, ale pozor, platí jen u přístrojů v ideálním stavu. Tedy nepoškozené, s nerozbitým displejem a funkční. Pokud je telefon poškozený, výkupní cena klesá. Ty nepoužitelné výrobce vezme zdarma na recyklaci.

A co výrobci se starými telefony dělají? Pokud jsou vlastní značky, obvykle je vyčistí, vymění jim kryt a prodávají je jako použité restaurované. Pokud to jsou telefony jiných značek, tak záleží na stavu přístroje. Některé jsou na recyklaci, některé se prodávají na specializovaných burzách pro použité přístroje. Následně se prodávají v zemích, kde je o levné použité telefony zájem. A třeba v Česku při akci Samsungu výkup prováděl partner a vybrané kusy pak prodával jako použité.