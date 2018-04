Výkonný ředitel Nokie: Meego koncem roku, Android nepřipadá v úvahu

Jeho rozhodnutí odpovídat na Twitteru koresponduje se současnou strategií Nokie, kdy se firma snaží více otevřít veřejnosti a naslouchat uživatelům.

Ve svých odpovědích stihl odhalit několik zajímavých informací. Třeba to, že koncem roku se dočkáme první Nokie s novou mobilní platformou Meego. Podle všeho to bude první takový přístroj z celé řady produktů a Nokia by konečně měla odpovědět na současnou vlnu "supermobilů". Současně potvrdil, že Nokii trápí stav, kdy mezi představením produktu a jeho uvedením na trh uplyne příliš mnoho času.

Zároveň Savender popřel, že by Nokia mohla uvést telefon s operačním systémem Android. "Naše portfolio platforem (Meego a Symbian) nám dává ty nejlepší příležitosti přinášet uživatelům opravdové hodnoty a Qt (knihovna pro tvorbu programů) v tom bude hrát velkou roli," napsal Savender. Potvrdil, že se Nokia bude snažit vylepšit a zrychlit současné uživatelské prostředí Symbianu a zjednodušit práci vývojářům.

Otázka, zda Nokia plánuje zlepšit povědomí o Symbianu jakožto o chytré platformě, zůstala bez odpovědi. To je totiž jeden z velkých problémů nejprodávanějšího mobilního operačního systému dneška. Jen málo jeho uživatelů si uvědomuje, že má v rukou chytrý mobil.

Nokia také přehodnocuje své plány v USA, tedy na trhu, kde se jí nikdy nepodařilo výrazně prosadit. Klíčem k úspěchu by měla být užší spolupráce s tamními operátory. Savender však potvrdil, že se soustředí na provozovatele GSM a UMTS sítí. Kupříkladu spolupráci se Sprintem, který provozuje síť CDMA, firma neplánuje.