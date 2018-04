Facebook a Snapchat jsou zabijáci výkonu smartphonů s Androidem

Vyplývá to z přehledu za letošní třetí čtvrtletí, ve kterém se společnost Avast zaměřuje na mobilní aplikace, které nejvíce zpomalují výkon telefonů s operačním systémem Googlu. K sestavení žebříčků posloužila anonymizovaná data z více než 3 milionů androidích zařízení na celém světě sesbíraná od července do září 2016.

Výsledky jsou kalkulací vlivu dané služby (musí být k dispozici na Google Play a mít minimálně 50 tisíc stažení) na to, jak rychle se vybíjí baterie, kolik místa zabírá v paměti telefonu a jak moc čerpá mobilní data.

Z pohledu automaticky spouštěných aplikací ovlivňuje výkon androidích smartphonů nejvýrazněji Facebook. Druhou výkonnostně nejnáročnější je pak musical.ly sloužící k vytváření vlastních verzí hudebních videoklipů populárních songů, první trojku uzavírá Google Maps. V tomto žebříčku se umístila hned čtveřice služeb spadajících pod společnost Facebook (Facebook, Instagram, Facebook Page Manager, Facebook Messenger).

Žebříček výkonnostně nejnáročnějších aplikací spouštěných uživateli otevírá oblíbený Snapchat, který byl v letošním třetím čtvrtletí devátou nejinstalovanější androidí aplikací. Nově se v tomto žebříčku objevily knižní aplikace Wattpad, seznamka Tinder a zpravodajská aplikace The Guardian.

Mezi největší „zabijáky“ výdrže smartphonu, tedy největší požírače energie, patří aplikace Samsung Link (automaticky spouštěná) a Samsung WatchON (uživatelsky spouštěná). Zajímavostí je, že v žebříčku automaticky spouštěných aplikací se umístily hned dvě od LIONMOBI’s, které mají naopak přispívat k delší výdrži smartphonu (spořič baterie a optimalizace systému). Mezi uživatelsky spouštěnými aplikacemi, které nejvíce drancují baterii, se objevily také výše již zmíněné služby Snapchat a Tinder.

Facebook je také jednou z (automaticky spouštěných) aplikací, které spotřebovávají nejvíce mobilních dat či mají nejvýraznější dopad na kapacitu uživatelského úložiště. V obou zmíněných žebříčcích se pak z pohledu aplikací spouštěných uživatelem objevuje opět i Snapchat (třetí s největším dopadem na datové úložiště, čtvrtá nejnáročnější na spotřebu mobilních dat).

Z aktuálního přehledu také vyplývá, že řada aplikací v poslední době zlepšila svoji výkonnost a z prvních desítek jednotlivých žebříčků tak vypadly. Jde například o ChatOn, Kik Messenger, WhatsApp či WeChat, SoundCloud, Mozilla Browser a BBC iPlayer.

Snižte jas displeje, zakažte data na pozadí

Řešení, díky kterému by se zlepšil výkon telefonu či se prodloužila výdrž baterie, by bylo nasnadě. Požadovat však po uživatelích, aby se proto vzdali používání oblíbených aplikací, by bylo velmi troufalé. Existuje nicméně pár tipů, které mohou přispět k lepšímu využití telefonu.

Například nadměrné spotřebě mobilních dat lze zabránit omezením datových přenosů na pozadí, a to v rámci dané aplikace. A výdrž baterie? Zde existují hned dvě rady. Tou první je vypnutí hardwarových funkcí, které nejsou v daném okamžiku potřeba, druhou pak snížení jasu displeje. U současných přístrojů totiž na displej připadá až 80 % celkové spotřeby energie. Mimo přímé denní světlo je plně dostačující nastavení jasu na 50 až 70 %.