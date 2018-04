Výkonná placka – recenze E-Tenu X500

Původním E-Tenům jsme toho vyčítali nemálo. Především tyto modely nedokázaly držet krok s konkurencí v případě konstrukce zařízení. Na současnou dobu jsou G500 a M600+ příliš veliké a kvalita materiálů a zpracování také značně postoupila. U E-Tenu si toho jsou zcela vědomi, takže s X500 přichází veliká změna.

Katalog mobilů: Předchůdce X500, model G500 a jediný tenčí komunikátor na našem trhu, Sony Ericsson M600i

Tenký a špičkově vybavený komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 5.0 a podporou GPS.

Nový model je tak nejenom jedním z nejvybavenějších komunikátorů na současném trhu, ale patří také k těm nejmenším. E-Ten pravděpodobně považuje za nezbytně nutné tuto velikou změnu dokonale využít i marketingově a tak přichází i s novou značkou. Náš předprodukční vzorek sice ještě nese značku E-Ten, ale v prodeji se pravděpodobně objeví již pod novou značkou Glofiish. Obě značky by měly alespoň po nějaký čas existovat společně.

Glofiish X500 není rybkou zlatou, jak by mohl napovídat název, ale pro E-Ten by mohl tento model být zlatým dolem. Proč? To se dozvíte dále v textu.

Vzhled a konstrukce – nejtenčí s Windows Mobile.

Vzhled a konstrukce jsou tím, na čem E-Ten zapracoval nejvíce. Však to také bylo v této oblasti zapotřebí. Výsledek je doslova ohromující. X500 je poměrně malým komunikátorem a ačkoli ho půdorysnými rozměry překonává například jeho hlavní konkurent, HTC P3300, sebevědomí mu tímto nevezme. E-Ten totiž exceluje svou tloušťkou, pouhých 15,5 milimetru. To je o půl milimetru méně, než Motorola KRZR. A chcete-li tenčí smartphone, máte šanci jedině u Sony Ericsson a jeho M600i, který má v pase ještě o půl milimetru méně. Jenže mu chybí Wi-Fi, GPS a fotoaparát, naopak zase přidává QWERTY klávesničku.

Kompletní rozměry X500 jsou 113 x 59,5 x 15,5 mm, což znamená, že ve výsledku je E-Ten objemově menší než HTC. Také to znamená, že jej můžete vcelku bez problémů nosit v kapse kalhot. To u předchozích modelů dost dobře nešlo. A ačkoli je jeho 146 gramů více, než umí konkurence, onu kapsu určitě neutrhne.

V otázce stylingu se E-Ten dle našeho názoru také značně polepšil. Pro kapsu manažera je úplně jako dělaný. Od Sony Ericsson si vypůjčil tvar přísného kvádříku a černou barvu, u HTC se zase inspiroval zaoblenými rohy a barvou šedou. Výsledný mix je velmi elegantní, moderní a snad i nadčasový.

Čelní plochu tvoří šedivý plast, okolo displeje najdeme rámeček z broušeného hliníku stříbrné barvy, ovšem v plastovém provedení se pak chlubí ještě navigační klávesa a rámeček okolo sluchátka. Tyto detaily jsou také tím jediným, co mírně vystupuje nad jinak zcela hladký povrch čelní části.

Navigační klávesa má po stranách sousedy – vždy jednu kontextovou klávesu. S těmi pak sousedí tlačítka pro ovládání hovoru. Zdířka reproduktoru také sousedí se dvěma klávesami, tentokrát jsou to hardwarové klávesy, na které si můžete namapovat libovolné funkce.

Na bocích telefonů převažuje černá barva. Materiál zde použitý má jemně gumový finiš a je velmi příjemný na dotek. Pokud po něm přejedete nehtem, zanecháte v něm rýhu, ta však jde zase bříškem prstu zahladit. Na bocích se nachází několik ovládacích tlačítek, které nijak nevystupují z povrchu. Rozmístění tlačítek je pro E-Ten tradiční – nalevo najdeme ovládání hlasitosti a hlasového záznamníku, vpravo pak nahoře vypínací tlačítko, dole spoušť fotoaparátu. Na levé straně se také nachází mini-Jack konektor, do kterého zapojíte dodávaná sluchátka.

Vrchní strana telefonu je překvapivě prázdná, slot pro paměťové karty MircoSD se přestěhoval na spodní stranu. Neschovává se tedy pod baterií jako u HTC P3300. Na spodní straně se nachází rovněž stylus. Budou-li výrobci nadále vytrvale pero umisťovat sem, asi brzy otupíme a přestaneme si na toto nesmyslné umístění stěžovat. Kvůli miniaturizaci jsme si již zvykli na pera teleskopická, E-Ten v tomto případě nedělá výjimku.

Posledním prvkem na spodní straně je datový konektor, který má tentokrát podobu standardního mini-USB rozhraní. To je jistě potěšitelné stejně jako fakt, že se E-Ten vzdal svého podivného řešení napájení přístroje nabíječkou, která se připojovala do zdířky v datovém kabelu. Tentokrát má nabíječka také mini-USB konektor, takže na cestách bude stačit ona samotná a kabel může pěkně zůstat doma.

Prohlídku telefonu zakončíme na zadní straně. Ta je rovněž zcela plochá, nad povrch nevystupuje ani čočka fotoaparátu, přisvětlovací dioda, či zrcátko pro autoportréty. Vedle tohoto příslušenství nalezneme otvory hlasitého reproduktoru, nechybí ani konektor pro externí anténu. Vše toto je zasazeno v černé části, která má stejnou povrchovou úpravu jako boky přístroje. Zbytek zadní plochy tvoří rozměrný šedivý kryt baterie.

Zpracování samotného přístroje je na výborné úrovni, jediným zdrojem rušivých zvuků je stylus, lehce chrastící ve svém uložení.

Displej a ovládání – šlo by to i lépe

V oblasti ovládání jsme měli k předchozím E-Tenům výtky. Bohužel ani X500 není v této oblasti dokonalá. Přesto jsou však naše pocity lepší než posledně, což může být způsobeno faktem, že v poměrně krátké době je X500 již třetím zařízením této značky, které držíme v ruce. A tak si na filosofii ovládání E-Tenů již asi pomalu zvykáme.

Tím jediným a stále dokola kritizovaným problémem E-Tenu je jednoruční navigace. Ta je sice možná, pokud si hardwarové klávesy nakonfigurujete tak, že budou zastávat funkce Start a OK. Jenže nepříjemností je fakt, že tyto klávesy se nacházejí nad displejem a jsou hůře dosažitelné. Přitom po E-Tenu nepožadujeme revoluční ovládání pomocí trackballu, jak to předvádí jeho hlavní konkurent od HTC. Stačily by dvě hardwarové klávesy Start a OK, tak jak to má většina konkurentů. Tradičním pomocníkem v ovládání E-Tenů je launcher, zobrazující se pod položkami Today obrazovky.

Jinak je ovládání přístroje bezproblémové. Navigační klávesa s potvrzovacím středem se dobře tiskne, pravdou však je, že je poněkud drobnějších rozměrů a tak by nemusela vyhovovat uživatelům se silnějšími prsty. Ostatní klávesy se rovněž mačkají velice dobře, mají krátký a jasný stisk, což je oproti předchozím přístrojům také zlepšení.

Nejčastěji však u E-Tenu budete používat ovládání pomocí dotykového displeje, který má pro Windows Mobile typické rozlišení 320 x 240 bodů. Oproti svému úhlavnímu nepříteli má X500 jednu velikou výhodu. Tou je rychlost procesoru. Zatímco HTC nadělilo P3300 poněkud dýchavičný 200 Megahertzový TI OMAP, v X500 tepe srdce od Samsungu frekvencí dvojnásobnou, tedy 400 MHz. To se velmi pozitivně projevuje na rychlosti celého přístroje a ačkoli se jedná o předprodukční model, rychlost celého systému je velmi dobrá. X500 se navíc nezadýchá již při pár aplikacích spuštěných na pozadí. A to i přes to, že paměti RAM a ROM mají velikost dnes standardních 64 a 128 MB.

Sluší se také dodat, že X500 přichází s balíkem AKU3, který například usnadňuje nastavení bezdrátových služeb a e-mailu při prvním spuštění zařízení.

Baterie – nenechá vás ve štychu

U E-Tenů poměrně tradičně chválíme výdrž na baterie. Té dosahují hlavně díky vysokým kapacitám akumulátorů a X500 není žádnou výjimkou. Vestavěná Li-Ion baterie má solidní kapacitu 1530 MAh, což je dokonce více, než měly předchozí modely. Je tedy vidět, že ani u malého a tenkého zařízení se na baterii ubírat nemusí.

Při běžném způsobu používání, tedy několika hovorech denně, editace pár položek v kalendáři, pár SMS a chvilka hraní her při čekání na tramvaj není problém dosáhnout i výrazně více, než dvou dnů bez nabíjení. Dá se dostat dokonce až na tři dny, ale nepředpokládáme, že by komunikátor někdo používal tak málo.

Naopak při plném využití všech schopností tohoto komunikátoru, tedy zapnutých bezdrátových technologiích a GPS není problém energii akumulátoru vycucnout během několika hodin. Navigaci při jízdě autem napříč republikou však E-Ten zvládne na jedno nabití. Škoda jen, že výrobce pravděpodobně do balení nepřidá i nabíječku a držák do auta.

Telefonování a zprávy – opakování úspěšného

V oblasti telefonování a zpráv se X500 nijak výrazně neodlišuje od staršího M600+, což můžeme vlastně brát za pozitivum. Jsou tu tedy aplikace SMS sender a MMS composer, usnadňující psaní zpráv. U E-mailů narazíme na inovace související s AKU3. Při prvním startu zařízení je tak k dispozici velmi jednoduchý průvodce, který vám pomůže nastavit si stahování zpráv. AKU3 také podporuje technologie Direct Push a Push Email.

I v oblasti telefonování si E-Ten ponechal svá vylepšení, kterými vyniká nad konkurencí. Jen vyhledávání v seznamu by mohlo být pohodlnější, klasická Phone aplikace by ale u produkčního vzorku měla být nahrazena programem Smart Dial, na který jsme zvyklí u HTC.

Adresář je tradičně velmi bohatý a nabízí několik upgradů od E-Tenu. Tím nejluxusnějším je propojení s programem Skype Receiver Switch, který známe již z modelu M600+. Tento program umí z Glofiish udělat plnohodnotný IP telefon, aniž by o tom uživatel tušil. Prostě v případě přítomnosti Wi-Fi signálu preferuje telefonování právě pomocí Skype a značně tak dovede zmenšit účty za telefon. I s nastavením samotného Wi-Fi připojení pomáhá výborný průvodce.

Přítomnost vyzváněcích profilů a filtrování hovorů není u Windows Mobile standardem, ale u E-Tenu tyto funkce považují za samozřejmost, takže ani u X500 nechybí aplikace Scenarios a CallFilter. Profily se dají tentokrát i editovat.