Výjimečný následník nejlepších navigačních Nokií. Recenze Nokia 6720

Už při představení tohoto telefonu bylo jasné, že půjde ve stopách výtečných navigačních přístrojů, jakými jsou Nokia 6210 Navigator a Nokia 6220. Přestože to nejsou přímí pokrevní potomci, navigační schopnosti modelu 6720 rozhodně nejsou zanedbatelné. Kromě mapových podkladů pro střední a východní Evropu nabízí například elektromagnetický kompas, který oceníte při pěší navigaci.

Nokia 6720 však zastane kromě pracovních činností rovněž vše, co se týká multimédií, počínaje kvalitním 5Mpix fotoaparátem s automatickým ostřením a dvojitým diodovým bleskem, ale třeba 3,5mm jackem, s nímž už nebudete odkázáni na redukce či obvykle pochybná dodávaná sluchátka. V těle přístroje je přitom operační systém Symbian 9.3 s uživatelským prostředím S60 3rd Edition Feature Pack 2 se spoustou předinstalovaných aplikací. V této cenové kategorie však velmi zamrzí absence Wi-Fi, kterou Nokia dává skutečně pouze do vybraných přístrojů.

Trojice navigačních Nokií - postupně modely 6220, 6210 Navigator a dnes recenzovaná Nokia 6720.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Velmi dobře vybavený smartphone se zajímavým zahnutým vzhledem. Nepotěší však chybky jako horší příjem GPS či pouze průměrný fotoaparát.

Vzhled a konstrukce – zahnutí k nezaplacení

Už na první pohled poznáte, že Nokia 6720 není obyčejným telefonem. Dolní část je totiž mírně vychýlena ze své osy a právě toto mírné prohnutí znamená, že se přístroj perfektně drží v jedné ruce. Navíc je tak po vzoru véčkových přístrojů displej vždy trochu přikloněn k uživateli, což je ku prospěchu věci. Podobnou konstrukcí se může chlubit snad pouze HTC Hero či starší Motorola RIZR Z10, kde je však princip o něco složitější.

Povrch přístroje je z velmi příjemného plastu, na kterém nezůstávají prakticky žádné otisky prvků, což je v poslední době spíše zázrak. Přitom Nokia 6720 neztrácí nic ze svého šmrncu. Vzhled bude vyhovovat asi spíš techničtěji založeným uživatelům, kteří nebudou namítat nic proti ostřeji říznutým liniím či výrazné dvojici reproduktorů na bocích přístroje.

Konektor s rozměrem 3,5mm je společně se zdířkou pro nabíječku tradičně na spodní straně přístroje. MicroUSB konektor a slot pro paměťové karty se schovávají pod jedinou záslepkou. Posledním trendem u Nokie je mizející vypínací tlačítko, které nenalezneme ani u tohoto modelu.

Rozměry přístroje činí 110 x 45 x 14 mm a hmotnost se přehoupnula k hranici 110 gramů, což může být pro někoho až příliš. V základním balení naleznete kromě 1GB microSD karty sluchátka a pouze krátký microUSB kabel s délkou zhruba 20cm.

Klávesnice a ovládání – Symbian se vším všudy

Mírné zahnutí přístroje zmiňované v předchozích odstavcích výtečně poslouží i při psaní SMS zpráv a přidává ještě větší jistotu při vyťukávání jednotlivých písmen. Klávesnice přitom zůstává prakticky rovná a neopakují se chybičky jako u Motoroly RIZR Z10. Musíme však pokárat oproti ostatním tlačítkům tužší klávesy se symboly hvězdičky a křížku, které místo přímého stisknutí musíte spíše naklonit do strany.

Kupodivu velmi dobře dopadla souhra tlačítek pod displejem, kdy nedochází k nechtěnému stisknutí například korekční klávesy namísto kontextového tlačítka. Podle hmatu vždy jasně poznáte, kterou klávesu máte pod palcem. Naštěstí nechybí kolébková tlačítka pro regulaci hlasitosti, s nimiž se Nokia u některých modelů rozhodla skoncovat.

Celý přístroj pohání operační systém Symbian s možností doinstalovat celou řadu aplikací i mimo prostředí mobilní Javy. Velmi patrná je rovněž provázanost celého systému s Nokia Ovi, čehož si můžete všimnout v kontaktech, správci souborů či při plánování trasy pro váš výlet na PC, kdy se výsledná cesta přenese do telefonu. Musíme pochválit rovněž velmi nízké prodlevy, při práci v menu běhal telefon velmi svižně.

Displej a výdrž baterie – žádné zázraky

Pokud se jedná o displej, nemůžeme mít tentokrát jediného slova proti. Jednak disponuje solidní úhlopříčkou 2,2 palce s 16 miliony barev a rozlišením 320x240 pixelů. Nemusíme snad už ani zdůrazňovat, že zobrazení je velmi jemné a všechny barvy perfektně syté. Tedy až na bílou barvu, která obsahovala lehkou příměs šedivé. Velmi dobrá je čitelnost na přímém slunečním světle a nebudete tak jenom slepě tápat v nabídkách.

Výdrž baterie příliš neoslnila, ale rozhodně to není žádná tragédie ve srovnání s konkurencí. Při našem testování totiž vydržela Nokia 6720 na příjmu zhruba tři dny při zátěži, kterou tvořilo patnáct minut hovoru, několik odeslaných SMS a zhruba dvě hodiny poslechu hudby. Pokud jsme však trochu zatopili pod kotlem a přidali práci s dalšími aplikacemi či hraní her, snadno se Nokia 6720 dostala s výdrží pod hranici dvou dnů. Při plné zátěži a používání navigace se s námi rozloučil přístroj klidně již po jediném dni.

Telefonní seznam a zprávy – S60 to zařídí

Žádné chyby nenajdeme ani co se týče telefonního seznamu, do něhož se vejde až tisíc záznamů s nepřeberným množstvím nejrůznějších podrobností. Samozřejmostí je řazení kontaktů do několika vyzváněcích skupin. Uživateli je v přístroji vyhrazeno 45MB paměti, kterou však částečně okupují předinstalované programy.

Editor textových zpráv poctivě odpočítává napsané znaky a ukazuje, do kolika částí bude zpráva rozdělena. Nechybí ani emailový klient a integrovaný prohlížeč www stránek včetně předem vložených odkazů na YouTube či MySpace. K připojení můžete kromě EDGE využít i sítě třetí generace s technologií HSDPA.

Organizátor a navigace – spousta aplikací k užitku



Series 60 je známá rovněž bohatou kancelářskou výbavou, mezi níž se objevuje například propracovaný kalendář, sada programů QuickOffice, čtečka PDF dokumentů, několik budíků či převodník "všeho na všechno". Další aplikace je možno samozřejmě doinstalovat díky otevřenosti celého systému.

Trochu problémů jsme však zažili při používání GPS navigace, jejíž citlivost nebyla úplně ideální a v hustší zástavbě jsme často ztráceli signál. Navíc ani prvotní určení souřadnic není nejrychlejší. Situaci trochu zlepšuje distribuce mapových podkladů pro celý svět zdarma či přítomnost elektromagnetického kompasu. Automobilovou navigaci je možné využívat po zkušební dobu deseti dní. Doživotní licenci by v základním balení měla nabídnout až Nokia 6710 Navigator.

Multimédia a fotoaparát – pouze průměr

V nabídce multimédií kromě spousty dalších maličkostí naleznete především kvalitní MP3 přehrávač a rádio s RDS. Díky dvěma reproduktorům si budete moci vychutnávat hudbu stereo. Stejně tak můžete dát přednost tradičním sluchátkům, protože Nokia 6720 disponuje 3,5mm jackem. Pro chvíle zábavy je k dispozici několik her a pár trialových verzí kvalitnějších titulů z N-Gage, které si pro sebe uzmuly skoro polovinu kapacity paměťové karty.

Nokia 6720 se bohužel nezavděčí příliš povedeným fotoaparátem, ačkoliv veškeré jeho parametry mluví jinak. Rovněž jsme od 5Mpix snímače s automatickým zaostřováním a dvojitého LED blesku nečekali pouze průměrné fotografie. Snímky bližších předmětů a detailů jsou naprosto v pořádku. Pokud však budete chtít udělat snímek panoramatu či krajiny, dočkáte se ve výsledku rozmazání některých předmětů a nepříjemného šumu. Video lze zaznamenávat v rozlišení 640 x 480 pixelů (VGA) při 15 snímcích za vteřinu.

Závěr – koupi si dobře rozmyslete