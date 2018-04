Vyjádření z RadioMobilu: Přesměrování hovorů do hlasové schránky

Celá řada uživatelů služeb Pagas nevyužívá hlasovou schránku. Podle výzkumu realizovanému oddělením služeb zákazníkům je to především kvůli tomu, že zákazníci nevědí, jak by si přesměrování na hlasovou schránku měli nastavit.

Z toho důvodu se RadioMobil rozhodl zavést v průběhu dubna tzv. pevné přesměrování. Do hlasové schránky jsou přesměrovány hovory v případě, že je volaná stanice momentálně nedostupná, uživatel po dvacet vteřin nezvedá telefon nebo je linka obsazená. Klient tak má jistotu, že mu neunikne žádný důležitý hovor.

Pevným přesměrováním se přitom dosavadní nastavení přesměrování neruší. Má-li tedy někdo hovory přesměrovány například na pevný telefon, je toto nastavení prioritní a operátor do něj nezasahuje. Jinými slovy, aktivace nové služby žádným způsobem nepoznamená ty, kteří hlasovou schránku již nyní využívají.

V případě, že někdo trvá na tom, že nechce využívat pevné přesměrování do hlasové schránky, může zavolat na oddělení péče o zákazníky (4603 nebo 0603/604 605 - na obě čísla je volání z Pagasu zdarma) a požádat operátora o deaktivaci služby. I po zrušení pevného přesměrování může klient využívat hlasovou schránku a nastavovat jakékoliv přesměrování přesně podle svých potřeb.

RadioMobil

Vyjádřete svůj názor na tuto novinku v našem diskusním fóru - Pevné přesměrování na záznamník u Paegase? - líbí se vám to, považujete to za praktické, nebo se vám to naopak nelíbí?