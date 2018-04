U nejstarších Twist SIM karet byla jejich životnost nastavena standardně na 4 roky. Vzhledem k tehdejší vysoké prodejní ceně SIM karty s předplacenou službou, cca 2000 Kč, nikdo neočekával, že si ji zákazník pořídí do zásoby a nikdy nepoužije. V té době se již předpokládal rychlý rozvoj GSM technologie a souvisejících aplikací, příkladem můžeme jmenovat SIM Toolkit, GSM banking a pod. Předpokládalo se, že zákazníci si své karty budou časem obměňovat, za novější a vyspělejší, což se v současné době děje. Doba životnosti u nejstarších karet byla v roce 2000 odbourána, ale u několika špatně naprogramovaných SIM karet se zrušení čtyřleté hranice životnosti nepodařilo a tím došlo i k jejich deaktivaci. Právě o takovou kartu se v tomto případě jedná. Deaktivovaných karet jsou pouze jednotky kusů. RadioMobil v žádném případě nemanipuluje databází hovorů provedených Twist SIM kartou. Fakt, že zákazníkovi bylo sděleno datum prvního odchozího hovoru, přestože nebyl nikdy uskutečněn, je možné vysvětlit následujícím způsobem: Do databáze hovorů, kterou má operátor k dispozici se zapisuje jakákoliv operace. Jsou takové operace, které se do databáze zapíší, ale kartu nezaktivují. Operátor s největší pravděpodobností přečetl datum poslední operace, kterou mohlo být např. zaslání stavu kreditu. Pokud jsme tímto způsobem někoho poškodili, byť nikdy neuskutečnil první odchozí hovor, pak se mu jménem společnosti RadioMobil velmi omlouváme Zákazníci by se měli v tomto případě obrátit písemně na Infomaster@radiomobil.cz Velmi děkujeme za popsání tohoto případu, neboť Mobil server byl prvním subjektem, který upozornil na tuto skutečnost. Tolik oficiální vyjádření Paegasu.