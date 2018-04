Vyjádření Ministerstva dopravy a spojů a operátorů

Co je UMTS Sítě třetí generace - UMTS UMTS - Bezdrátové telekomunikační sítě na konci 20. století Podle některých propočtů by musel průměrný český uživatel sítě 3G utrácet měsíčně přibližně 4000 korun, aby se dalo uvažovat o návratnosti investic v horizontu cca dvanácti let.

Otázky Mob i l.cz pro Ministerstvo dopravy a spojů (MDS):

Je MDS stále přesvědčeno, že za prodej licencí na provozování UMTS obdrží 20 miliard Kč?

Na základě čeho je o tom MDS přesvědčeno?

Odpověď:

Především je nutné konstatovat, že Ministerstvo dopravy a spojů se ve svých materiálech týkajících se UMTS nikdy nepokoušelo o stanovení nějaké částky za prodej licencí. MDS vycházelo ze skutečnosti, že se jedná o záležitost, která je pod silným vlivem momentální situace na telekomunikačním trhu, která se především v průběhu minulého roku zásadním způsobem měnila.

V poslední době můžeme sledovat při udělování UMTS licencí v globálním měřítku zcela zásadní obrat, a to jak ve vývoji jejich hodnoty, tak i v zájmu telekomunikačních společností o tyto licence a především jejich ochotě platit vládami a regulačními orgány očekávané sumy.

Jaké můžeme identifikovat příčiny posledního vývoje?

V důsledku finančně velmi úspěšných aukcí, které proběhly ve Velké Británii a Německu, došlo k ochladnutí nadšení jak samotných telekomunikačních operátorů, díky jejich značné předluženosti, tak i bankovních ústavů, díky postupnému nárůstu nejistoty návratnosti půjček vložených do projektu, který představuje asi největší risk, který kdy telekomunikační sektor zažil, což umocňuje panující nejistotu. Navíc je současná situace rovněž provázena poklesem hodnoty akcií globálních telekomunikačních operátorů.

Jsme si zároveň vědomi skutečnosti, že přechod k mobilnímu systému třetí generace je podmíněn investováním obrovského množství finančních zdrojů. Samotné zaplacení poplatku za udělenou licenci je pouze začátek řady investic spojených s vybudováním sítě.

Co tedy říci k situaci u nás?

Výše poplatku za udělené licence by měla být stanovena objektivně na základě analytické činnosti odborníků tak, aby jednoznačně odrážela současnou situaci na světovém telekomunikačním trhu a zároveň by měla dát možnost držitelům udělených UMTS licencí investovat finanční prostředky do výstavby infrastruktury tak, aby poskytování mobilních služeb třetí generace mohlo být zahájeno co nejdříve. Jsem přesvědčen, že podmínky nastavené regulátorem ve spolupráci s poradenskou společností vytvoří předpoklady pro naplnění našeho očekávání.

Pozn.

UMTS aukce ve Francii minulý týden skončila naprosto katastrofálně - ze čtyř licencí, které byly k dispozici, byly prodány pouze dvě, UMTS aukce v Belgii přilákala zatím pouze tři kandidáty na udělení čtyř licencí.

Jak se na celý problém dívá RadioMobil, provozovatel sítě Paegas?

V tuto chvíli je stále předčasné se vyjadřovat k navržené ceně, neboť ještě nebyly zveřejněny jasné specifikace licenčních podmínek. Není tudíž jasné, jaké jsou například požadavky na termín komerčního zahájeni poskytování služeb, požadavky na rychlost pokrytí nebo podmínky vstupu čtvrtého operátora apod. Jsme přesvědčeni, že z tohoto důvodu by jednání mohla začít někde na částce 1 miliardy.

Základním předpokladem úspěšného a rychlého rozvoje UMTS jsou mimo jiné i realistické poplatky za licenci, které umožní operátorům soustředit se na budování inftrastruktury a přípravu služeb. Jedině tak mohou rychle začít nabízet široké veřejnosti služby třetí generace systému mobilní komunikace.

Telekomunikace jsou oblastí, jejíž fungování je jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu ekonomiky celé země. Úspěšný a rychlý rozvoj služeb UMTS umožní uživatelům těchto služeb dále zefektivnit komunikaci v rámci firmy, republiky a celého světa, následně přinese zisk pro celou ekonomiku také prostřednictvím daní a nových pracovních míst. Analytické studie ukazují, že prodej licencí způsobem, který maximalizuje okamžitý výnos, má kontraproduktivní efekt nejen na rozvoj infrastruktury, ale i na tržní hodnotu dotčených telekomunikačních společností.

Současný vývoj v Evropě ukazuje, že logickou reakcí na přemrštěné ceny dosažené v prvních dražbách licencí ve Velké Británii a v Německu je nezájem globálních telekomunikačních operátorů vstupovat do dalších aukcí. Italské vládě tak aukce vynesla necelých 50 % z celkové očekávané sumy, v případě Rakouska bylo dosaženo pouze asi 25 % vládních předpokladů a ve Švýcarsku musela být aukce UMTS pro nezájem ze strany operátorů dokonce zcela zrušena.

EuroTel vyjasňuje svůj postoj vůči poplatkům za UMTS licenci

Vzhledem k publicitě o UMTS obsahující protichůdné zprávy, ke zpravodajství o udílení licence na UMTS ve Francii, a vzhledem k faktu, že vláda ČR právě začíná tuto otázku projednávat, EuroTel vydává toto prohlášení, které vyjasňuje postoj společnosti vůči poplatkům za UMTS licenci.

Licence na mobilní telekomunikační služby 3. generace by mohla být udělena společnosti EuroTel zdarma. "Jedním z důvodů je, že naše společnost odvádí na daních přibližně 3 miliardy korun ročně, dále zaměstnává více než 2000 lidí a investovala v České republice přibližně miliardu dolarů," říká generální ředitel společnosti EuroTel Terrence Valeski. "Zatímco jiné firmy jsou motivovány investičními pobídkami, aby začaly podnikat v ČR (a tedy platit daně, vytvářet pracovní místa a investovat), EuroTel jako velký investor by neměl být trestán vysokými poplatky za licenci," dodává Terrence Valeski. "Domníváme se, že licence by měla být udělena na základě efektivnosti společnosti a na základě prokázaných výsledků v oboru," říká generální ředitel EuroTelu.

Způsob udílení a cena za licenci je v současné době projednávána nejvyššími institucemi České republiky. Součástí licence bude i kmitočtové pásmo, na kterém se budou poskytovat mobilní telekomunikační služby 3. generace. "Protože chápeme, že toto kmitočtové pásmo pro budoucí sítě UMTS je národním bohatstvím lidu České republiky, jsme připraveni za něj zaplatit rozumnou cenu," říká Terrence Valeski.

"Nedávná studie renomované investiční banky Merrill Lynch říká, že pokud by se vyšlo z průměrných cen dosažených v Evropě, pak by cena za licenci v České republice mohla být okolo 80 miliónů euro (přibližně 2,8 miliardy Kč), což považujeme za rozumnou cenu," dodává generální ředitel společnosti EuroTel. "Přesto jakákoliv licence umožňující provozování služeb 3. generace za tuto cenu by neměla stanovovat podmínky, jak provozovat tyto služby. Mobilní telekomunikační trh je liberalizován a existuje na něm ostrá konkurence, a proto by veškeré další podmínky jako je roaming, zahájení provozu, počátečné pokrytí atd. měly být určeny trhem a konkurencí," dodává Terrence Valeski.

Český Mobil a.s. o výběrovém řízení na držitele licence UMTS v České republice

Vláda České republiky by se na svém zasedání 14. února měla zabývat návrhem Českého telekomunikačního úřadu na prodej licencí UMTS. Český Mobil věří, že nastala vhodná doba vyjádřit se k podmínkám, za kterých mají být licence udělovány.

V souladu s dostupnými informacemi vláda hodlá rozdělit výběrové řízení do dvou kol. V prvním nabídne licence UMTS stávajícím mobilním operátorům za cenu 5 miliard Kč (125 milionů USD) a čtvrtou licenci (spolu s licencemi, které nebudou prodány v prvním kole) vydraží ve druhém kole.

"Aby výběrové řízení na držitele licence UMTS v České republice bylo úspěšné, měly by být splněny následující dvě podmínky - jednak je třeba snížit očekávanou částku 5 miliard Kč (125 milionů USD), kterou vláda chce prodejem každé licence získat, a jednak by se vstup čtvrtého operátora měl ještě alespoň o tři roky odložit," uvádí Mario Mele, ředitel Českého Mobilu pro obchodní rozvoj. Mele rovněž dodává: "Přestože obchodní studie využití technologií UMTS jsou v tuto chvíli nejisté, věříme, že pokud ostatní podmínky udělování licencí budou přijatelné, přiměřená cena za licenci v České republice by se měla pohybovat mezi 40 a 50 miliony dolarů. Výtěžek 125 milionů dolarů za licenci, který vláda očekává, je nereálný, uvážíme-li výsledky tendrů na licence UMTS v jiných evropských zemích, negativní postoj finančních trhů vůči bezdrátovým operátorům a financování projektů UMTS vůbec. Navíc je sporné, zda o čtvrtou licenci někdo projeví zájem. Na finančních trzích panují stále větší pochybnosti o tom, zda nový držitel licence UMTS dokáže na tak konkurenčním trhu, jako je ten český, přežít. Například agentura Forrester Research nedávno uvedla, že nevěří, že by nově vznikající provozovatel sítě UMTS kdekoli v Evropě mohl přežít rok 2007. Hlavním důvodem je, že výnosy z poskytování služeb rychlého datového přenosu, které UMTS umožní, operátoři nebudou realizovat dříve než v roce 2004 nebo 2005. Dřívější vstup čtvrtého operátora by vedl k zostření konkurence na trhu hlasových služeb a služeb pomalejšího datového přenosu na neúnosnou úroveň. Domníváme se proto, že by vláda mohla dosáhnout v tendru vyššího výtěžku, pokud prodá pouze 3 licence a vstup čtvrtého operátora odloží na rok 2004."

Jon Eddy, technický ředitel Českého Mobilu, dodává: "Je důležité si uvědomit, že náklady na výstavbu sítě UMTS budou zřejmě dvakrát vyšší, než tomu bylo u sítě GSM. Přitom neočekáváme, že by úspory nákladů, kterých by stávající operátoři mohli díky existující infrastruktuře dosáhnout, činily více než 20% celkových nákladů. Pokud rovněž uvážíme, že základní technologie sítě a telefony budou dostupné až v roce 2004 nebo 2005, je nepravděpodobné, že by někdo byl ochoten za licenci zaplatit více než 50 milionů USD."