Vyhráli jste s DELTAMOBILEM?

Zatím v poslední soutěži na Mobil.cz jste mohli soutěžit o tři mobilní telefony a drobné příslušenství k mobilním telefonům. Ceny do soutěže věnovala společnost DELTAMOBIL, prodejce mobilních telefonů a příslušenství.

Soutěže se zúčastnilo celkem 3814 hlasujících. Na všech 5 soutěžních otázek dokázalo správně odpovědět 3616 soutěžících, tedy téměř 95 %.

Správné odpovědi na soutěžní otázky byly:

1. Kde má firma DELTAMOBIL prodejnu?

b) V Praze 9 – Černý most.



2. Je potřeba u firmy DELTAMOBIL při splátkovém prodeji potvrzení o příjmu?

b) Ne



3. Z jaké distribuce pocházejí telefony od DELTAMOBIL?

a) Pouze oficiální distribuce pro Českou republiku.



4. Jak dlouhou záruku získáte na telefon zakoupený u firmy DELTAMOBIL?

d) 24 měsíců



5. Do jaké maximální doby zasílá firma DELTAMOBIL objednávky z e-obchodů po ČR a po Praze?

b) Po Praze do 24 hodin a ČR do 48 hodin.

A komu přálo štěstí?

Ze soutěžících, kteří vyhověli pravidlům soutěže byli vylosováni tito výherci:

1. cena – mobilní telefon Siemens S65

Michal Koukol (Michal.Koukol@...)

2. cena – mobilní telefon Sony Ericsson T630

David Konopásek (konop01@...)

3. cena – mobilní telefon Nokia 3100

Alexandra Trnkova (sandra1234@...)

4. cena – Nokia originální pouzdro na mobil

Miroslav Adamec (adamecm@...)

5. cena – plážové pálky Siemens

Pavel Mikeska (continental@...)

6. cena – šňůrka na mobil

Petr Matuš (jordy@...)

Všem výhercům gratulujeme!

V závorce je vždy uvedena část e-mailové adresy přes zavináčem, abyste v případě, že jste nedostali e-mail, mohli vytušit, jestli jde o vás nebo ne. V každém případě se v případě pochybností neváhejte zeptat. Všechny výherce kontaktujeme na e-mail, který uvedli při hlasování. Budou vyzváni k zadání kontrolního hesla, které dostali po hlasování v e-mailu. Poté se s nimi domluvíme na způsobu převzetí výhry.

Pokud hledáte aktuální soutěž na Mobil.cz, zkuste kdykoliv adresu www.mobil.cz/soutez.html. Výsledky všech soutěží najdete zde.