Vyhráli jsme mistrovství světa v hokeji a tak by nám snad mohla pár dnů vydržet docela dobrá nálada. Nebylo to sice 2:1, jak jsem hádal, ale důležité je, že jsme vyhráli. Kdyby vám to bylo málo, můžete si pustit Armstrongovu píseň "Wonderful World". Kromě toho se dnes také můžete podívat na informace o Alcatelu OT 700 nebo se těšit na podrobnou recenzi Siemensu C35i, který máme slíbený.A nezapomeňte si plánovat dovolenou.