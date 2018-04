Vyhrajte s Eurotelem rok volání zdarma

Právě ve dnech od 10.1. do 28.2.2005 můžete vyhrát některou z více než 96 tisíců následujících cen.

Co můžete vyhrát

30x - rok volání

3000x - 50% Go kreditu navíc z dobíjené částky

9 000x - 20% Go kreditu navíc z dobíjené částky

15 000x - 10% Go kreditu navíc z dobíjené částky

69 000x - 5 % Go kreditu navíc z dobíjené částky

Jak vidno, třicet šťastlivců získá hlavní výhra – rok volání. Na kredit mu bude připsána částka, kterou výherce v období 1.1.2004 – 31.12.2004 utratil za telekomunikační služby u společnosti Eurotel.

Pokud tato částka je menší nežli 12 000 Kč, bude výherci hlavní výhra přiznána ve výši 12 000 Kč. Tato částka bude rovnoměrně rozdělena na 12 měsíčních splátek a jednotlivá splátka bude výherci zasílána jednou měsíčně ve formě Go kreditu.

K výhře vám stačí pouze vaše platební karta. Zaslání dobíjecího požadavku z bankomatu ani příjem odpovědní SMS s oznámením výhry není zpoplatněno.