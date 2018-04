Vyhrajte pět Siemensů ME45

Společnost Siemens působí na našem trhu již od roku 1992. Její první zakázkou byly dodávky pro telekomunikační síť Českého Telecomu (tehdy ještě SPT Telecomu). Dodnes je jedním z hlavním partnerů Telecomu a dodavatelem technologií pro dva mobilní operátory – Český Mobil a RadioMobil. V prodeji mobilních telefonů jí v České republice patří druhé místo. Když správně odpovíte na všechny tři otázky v naší anketě a vyplníte všechny požadované údaje, můžete vyhrát jeden z pěti mobilních telefonů Siemens ME45.

Odpovědi na otázky budete vybírat ze tří možností – správná je přitom vždy jenom jedna. Informace, které vám pomůžou při odpovídání, najdete na stránkách Mobil.cz i Siemens. Pokud nás pravidelně čtete, nebo sledujete novinky Siemensu – a to v oblasti především mobilních telefonů -, nemělo by pro vás být problémem odpovědět správně.

Ze všech správných odpovědí, které obdržíme, vylosujeme pět čtenářů, kteří dostanou po jednom odolném mobilním telefonu Siemens ME45. Soutěž probíhá od středy 18. září do středy 25. září (do půlnoci). To, jestli jste vyhráli, si budete moci přečíst v pondělí 30. září.

Soutěž již byla ukončena.