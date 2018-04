Vyhrajte Palm! - Objednejte si iPaq 3970! - a další aktuality

Soutěž Handshigh.com

Máte doma nějaký parádní outlinerový soubor do ThoughtManageru? Nyní jej můžete poslat firmě HandHigh Software a těšit se, že budete jedním z výherců soutěže o mnoho zajímavých cen (první cenou je PalmOS laptop Dana od AlphaSmart, druhá cena je Palm m505 a třetí cenou Palm m500 - cen je ale mnohem víc).

Můžete vytvořit soubor i v demoverzi - podmínkou je zaslání do 26. července, hodnotit se bude užitečnost, kreativita a zpracování.

Velké ambice Toshiby

Firma Toshiba chce se svojí nejnovější řadou handheldů e740 postavit vážnou konkurenci tandemu HP-Compaq. Podařilo se jí do modelu, jehož velikost i váha jsou příjemným překvapením (a blíží se velikosti manažerských PalmOS modelů), včlenit Wi-Fi technologii a brzy představí i variantu s Bluetooth, od které si slibuje ještě větší úspěchy. Vskutku - tenký model se dvěma sloty, XScale, Bluetooth/WiFi a za rozumný peníz - to jsou nezanedbatelné devízy, které by firmě měly poskytnout v souboji s konkurenty velké výhody...

Palm míří do škol

Významné PDA servery včera přinesly zprávu o PalmOS laptopu Dana od AlphaSmart.

Ukazuje se, že model je v širším kontextu součástí snahy Palm, Inc dostat PalmOS modely do vzdělávacího systému, který jak Palm, tak i PalmSource všemožně podporují různými vzdělávacími i softwarovými projekty.

MXI - Windows a Linux na PDA?

Zajímavou informaci přinesl včerejší pocketnow.com. Podle ní je vyvíjen nový operační systém MXI (Motion Experience Interface), který umožní, aby na handheldech fungovaly běžné desktopové programy. Tvůrci MXI R.Chandrasekar a Sam Hon Kong Lum údajně předváděli v Singapuru iPAQ s fungujícím MS Wordem. PowerPointem a Internet Explorerem. Na tom samém handheldu pak běžel PacMan pro AtariOS a StarOffice pro Sun Microsystems. (Náš obrázek je jen ilustrační :)

Objednejte si iPAQ H39XX!

Dalším shopem, který přijímá předobjednávky na avizované nové modely firmy HP-Compaq je DreamPages.

Compaq H3970 (400 Mhz XScale, 64 MB, Bluetooth) si můžete objednat za $799,95, identický model bez Bluetooth H3950 stojí $699,95.

DeskClock - reprezentační stolní hodiny!

Sháníte pro svůj Palm nějaké parádní stolní hodiny? Zkuste třeba Desk Clock, jehož druhá verze se včera objevila na softwarových portálech.

Stojí sice $5, ale zato vám nabídne opravdu bohaté možnosti nastavení. Vyvíjí firma page87.