Vyhrajte Oskarovy tarify, mobily nebo zimní bundy

Nejstarší česká čtenářská anketa o mobil roku probíhá i letos. Hlasování začalo sedmého října, tradičně první den Invexu a skončí 26. listopadu. Výsledky, na které netrpělivě čeká nejen odborná veřejnost, ale především tuzemská zastoupení výrobců mobilních telefonů, vyhlásíme 28. listopadu.

Jako každý rok i letos se pak zřejmě strhne vášnivá diskuze skalních příznivců jednotlivých značek. Můžeme zatím jen odhadovat, zda největší slovní přestřelky propuknou opět mezi zastánci Nokie a Siemensu, či zda se letos výrazně zapojí fandové jiné značky. A bylo by jich dost: Ericsson, Sony Ericsson, Alcatel, Motorola a možná už je dostatečně velký i tábor vyznavačů Samsungu. Nechme se překvapit. Vy byste však určitě neměli zapomenout hlasovat pro ten mobil, který je podle vás nejlepší, nejchytřejší, nejhezčí…

Stačí jen několikrát kliknout a váš favorit má o další hlas víc. Možná nakonec i s vaším přispěním vyhraje takovým rozdílem, že diskuzní příspěvky zhrzených zastánců poražených značek budete číst pouze s ironickým úsměvem na rtech.

Pokud ovšem chcete hlasovat pro nejnovější Siemensy, které jsme vám z New Yorku představili v úterý a ve středu, budete muset počkat do dalšího ročníku ankety. Vzhledem k tomu, že se tyto telefony v ČR neprodávaly ve chvíli zahájení ankety, nemohly být do hlasování zařazeny.

Hlasovat o Mobil roku 2002 můžete zde.

Loňské výsledky ankety si můžete prohlédnout zde.