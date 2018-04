Vyhrajte mobil Philips 530

Philips příští týden představí mobil Philips 530. Tento telefon patří svou výbavou do střední třídy mobilů s důrazem na multimediální funkce. Vy jej můžete vyhrát na Mobil.cz. Stačí jenom správně odpovědět na naše otázky a mít štěstí při losování.

Soutěž s firmou Philips

Ceny do soutěže věnovala právě společnost Philips. Na výhru se tentokrát může těšit deset vylosovaných, takže šanci máte vyšší než obvykle.

1. cena – Mobil Philips 530

2. - 3. cena – CD s nahrávkami světových DJ

4. - 5. cena – Tričko Philips 530 BeDJ

6. - 7. cena – Kšiltovka Philips 530 BeDJ

8. - 10. cena – Klobouček Philips 530 BeDJ

První pět vylosovaných dále obdrží dvě vstupenky na párty k zahájení prodeje Philips 530, která se koná v pražském klubu Abaton 27. 10 v 19. hodin. Všichni vylosovaní dostanou šňůrku na krk Philips, propagační samolepky a hrací klíčenku Philips.

Soutěže se můžete zúčastnit zde (www.mobil.cz/soutez.html).

Kvůli cenám v podobě vstupenek na párty, která se koná v pondělí (tedy v den vyhlášení soutěže), chceme tentokrát vedle e-mailu znát i vaše telefonní číslo. O cenách vás totiž budeme informovat telefonicky. Vstupenky budou po celý den k vyzvednutí v sídle společnosti Philips nebo u vstupu na párty. Pokud o ně nebudete mít zájem, přidělíme je dalším vylosovaným (podle pořadí).

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 20. října 2003 (0:00:00) do neděle 26. října 2003 (23:59:59).

Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností Philips Česká republika, s. r. o., Mobil Media a. s. , MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou a informovat budeme i telefonicky. Výherci se musí prokázat platným identifikačním heslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zařazením do marketingové databáze společností Mobil Media a.s. a Philips Česká republika, s. r. o. Společnosti se zavazují, že neposkytnou údaje třetí straně. Společnosti se také zavazují, že pokud o to budou písemně požádány, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.